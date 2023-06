iPhone met de beste batterij: dit zijn de 4 beste opties

Niets is zo vervelend als een telefoon die halverwege de dag leeg is. Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan wil je natuurlijk ook een degelijke batterij. Daarom hebben wij de iPhones met de beste batterij voor je opgezocht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze vier iPhones hebben de beste batterij

Het liefst wil je natuurlijk de hele dag bereikbaar blijven. Een smartphone die past bij deze levensstijl is dan een must. Dat betekent dat hij krachtig genoeg moet zijn voor elke taak, maar belangrijker nog: de batterij moet het de hele dag volhouden.

Of dat lukt hangt niet alleen af van de capaciteit van de batterij. Ook jouw eigen smartphone-gebruik en de manier waarop het toestel die capaciteit inzet spelen hierin een rol. Welke iPhone moet je dan kiezen? Geen nood. Wij hebben de iPhones met de beste batterij voor je op een rij gezet.

Beste batterij: iPhone 13 Pro Max

Ben je op zoek naar de iPhone met de allerbeste accu van dit moment? Dan moet je bij de iPhone 13 Pro Max zijn. Deze heeft namelijk van de iPhones die op dit moment verkrijgbaar zijn de meeste accucapaciteit: 4352 mAh. Een flink deel van daarvan gaat naar het display. Dat kan ook bijna niet anders met een gigantisch 6,7 inch-scherm.

Gelukkig heeft Apple daar rekening mee gehouden. Het ProMotion-scherm is namelijk extra energiezuinig, dat komt omdat de verversingssnelheid zich aanpast aan de taak. Ben je door sociale media aan het scrollen? Dan zal het scherm minder vaak verversen dan tijdens het spelen van een game. Zo doet de iPhone 13 Pro Max extra lang met zijn batterij zodat jij zo’n 28 uur aan video’s kunt afspelen.

Daarna is het natuurlijk zaak om je iPhone weer op te laden. Ook dat is zo gebeurd, want de iPhone 13 Pro Max ondersteunt snelladen met een oplader van maximaal 27 Watt. Daardoor loop jij in minder dan twee uur de deur alweer uit met een volledig opgeladen iPhone. Ook draadloos opladen is een optie, hoewel dat natuurlijk wel wat meer tijd kost.

Verder zit onder de motorkap de A15 Bionic-chip. Die zorgt ervoor dat alles wat je van het toestel vraagt soepel verloopt. Hij is lekker snel en energiezuinig, ondanks alle uitgebreide mogelijkheden die het biedt. Zo haal jij met gemak het einde van de dag – en misschien zelfs de volgende dag – met je iPhone 13 Pro Max.

Zo haal je de iPhone 13 Pro Max het goedkoopste in huis

Op het moment haal je de iPhone 13 Pro Max als los toestel het goedkoopste in huis via Joeps.nl. Daar betaal je namelijk 1210 euro voor het toestel met de beste batterij. Sluit je liever tijdens je aankoop meteen een abonnement af, dan bespaar je vaak flink op de toestelkosten. In combinatie met een KPN-abonnement via Belsimpel bespaar je 58 euro in vergelijking met de prijs voor een los toestel. Dan betaal je 1152 euro voor de iPhone 13 Pro Max.

Beste batterij voor intensief gebruik: iPhone 14 Pro Max

Hoewel de iPhone 13 Pro Max dus de beste capaciteit heeft, gaat zijn opvolger beter om met zijn lagere capaciteit van 4323 mAh. Dat komt omdat de iPhone 14 Pro Max ook uitgerust is met een vernieuwde chip: de A16 Bionic. De A15 Bionic was al een indrukwekkende processor, maar de A16 Bionic is nóg energiezuiniger en 10 tot 17 procent sneller.

Het always on-display werd ook met de iPhone 14-serie geïntroduceerd. Doordat het 6,7 inch-scherm daarmee ‘altijd aan’ staat, zal het scherm ook constant stroom nodig hebben. Reken erop dat hij 5 tot 10 procent van je accuduur vraagt. Vind je dat teveel? Gelukkig is de functie ook uit te zetten.

Al met al gaat de accu van de iPhone 14 Pro Max (meer dan) een dag mee. Volgens Apple speel je zelfs nog een uurtje langer video’s af dan met de iPhone 13 Pro Max. Het opladen van je iPhone is niet verbeterd. Dat ligt nog met de iPhone 14 Pro Max nog altijd op maximaal 27 Watt en kost je dus ongeveer een uur en 45 minuten.

Bij normaal gebruik zal het verschil met zijn voorganger niet tot nauwelijks te merken zijn. Toch is voor jou als intensieve iPhone-gebruiker de iPhone 14 Pro Max de winnaar op het gebied van batterij.

Zo haal je de iPhone 14 Pro Max het goedkoopste in huis

Het goedkoopst is de iPhone 14 Pro Max met een abonnement. Bij Belsimpel (met een abonnement van KPN) betaal je 1008 euro voor de smartphone. Ga je toch liever voor een los toestel? Dan klop je het beste bij Bol.com aan. Daar kost de iPhone 14 Pro Max 1219 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste prijs-kwaliteitverhouding: iPhone 14 Plus

De hierboven genoemde iPhones vragen flink wat van je bankrekening. Daarom hebben we in dit rijtje ook de iPhone opgenomen die je de meeste accucapaciteit per euro oplevert: de iPhone 14 Plus. Deze heeft namelijk net als de iPhone 14 Pro Max 4323 mAh onder de motorkap, maar is ruim 250 euro goedkoper. Je krijgt dus meer waar voor je geld.

Verder maakt de iPhone 14 Plus gebruik van de A15 Bionic-chip. Die zagen we ook al in de iPhone 13 Pro Max, de iPhone met de meeste batterijcapaciteit.

Volgens Apple kijk je zo’n 26 uur aan video’s op het 6,7 inch-display. Onder de streep betekent dit dat de accu nog altijd met gemak het einde van je dag haalt. Daarna laad je hem met een snellader van maximaal 27 Watt in zo’n 90 minuten weer op.

Zo haal je de iPhone 14 Plus het goedkoopste in huis

Klinkt de iPhone 14 Plus als de perfecte iPhone voor jou? Je bent het goedkoopst uit als je direct bij je aankoop een abonnement afsluit. Daarvoor klop je weer het beste aan bij Belsimpel. Met een abonnement van KPN betaal je 720 euro voor de iPhone 14 Plus.

Wil je liever niet vastzitten aan een abonnement? Dan heeft Belsimpel ook voor de iPhone 14 Plus als los toestel de laagste prijs. Hij kost daar namelijk 946 euro.

Beste lichtgewicht batterij: iPhone 13 mini

Het zwaarste onderdeel van een smartphone is de accu. Een zware telefoon terwijl je veel onderweg bent, kan net dat ene verschil maken. Daarom geven we nog een extra tip wanneer je een iPhone zoekt die weinig weegt, klein is en een goede batterij heeft: de iPhone 13 mini.

De totale accucapaciteit van dit kleintje is maar 2406 mAh. Het compacte toestel weegt daardoor ruim 100 gram minder dan de iPhone met de beste batterij, de iPhone 13 Pro Max. Toch gaat ook deze kleine iPhone met gemak de hele dag mee. Dat komt omdat het kleinere 5,4 inch-scherm minder van de batterij vraagt. Bovendien regelt de efficiënte A15 Bionic-chip alles achter de schermen.

Apple geeft bij deze iPhone aan dat je 17 uur lang video’s kunt kijken op een acculading. Daarna laad je hem in minder dan twee uurtjes weer op. Dat kan overigens ook draadloos, maar dat gaat met maximaal 15 Watt.

Zo haal je de iPhone 13 mini het goedkoopste in huis

Besparen op de toestelkosten van deze compacte iPhone doe je door je aankoop te combineren met een abonnement. Op dit moment ben je het voordeligst uit als je dat via Belsimpel doet met een KPN-abonnement. Daar betaal je namelijk 552 euro voor de iPhone 13 mini.

Dat is 187 euro voordeliger dan de prijs van een los toestel. Je haalt hem zonder abonnement nu namelijk het goedkoopst via Amazon. Daar kost de iPhone 13 mini 717 euro.

iPhone met beste batterij met abonnement of sim only

Heb je de iPhone met de beste accu al gevonden die het beste bij jouw smartphonegebruik past? Maar twijfel je nog tussen een abonnement bij je aankoop of juist een sim only-abonnement? Soms kan het voordeliger zijn om voor een sim only-abonnement te kiezen en je nieuwe iPhone los te kopen, bijvoorbeeld omdat je geen grote bundel nodig hebt. Check dan onze sim only-prijsvergelijker vind je altijd de beste deal.