Je iPhone scherm repareren? Dit kun je doen met een kapotte iPhone

Een kapot scherm of een defecte home-button. Je ziet het steeds vaker. Het is geen fraai gezicht, maar het verkort ook de levensduur en gebruiksgemak van je iPhone. Lees hier over de drie manieren waarop je voordelig en duurzaam je iPhone kunt (laten) repareren.

Wat doen met een kapotte iPhone

Een iPhone heeft een robuust ontwerp maar is zeker niet onverwoestbaar. Je let een keer niet op en het mooie display maakt kennis met de harde grond. Het resultaat: een gebarst scherm, een kapotte thuisknop (home-button) of nog iets ergers.

Het zijn allemaal symptomen van een iPhone die toe is aan een reparatie. Gelukkig zijn veel hiervan prima zelf te doen. Met het repareren zorg je ervoor dat de levensduur van je iPhone wordt verlengd. Zo bespaar je niet alleen geld, maar ben je ook duurzaam bezig. Bovendien leer je er ook nog eens wat van.

Weet je niet zo goed of je iPhone gemakkelijk te repareren is? Dan hebben we een overzicht van de meest voorkomende problemen en reparaties om je op weg te helpen. Verder kun je ook rekenen op Apple dit jaar, omdat het naar verwachting iPhone-onderdelen beschikbaar gaat stellen om je telefoon zelf te repareren.

Of je nu zelf aan de slag gaat of niet: als je met een kapotte iPhone zit, volgen hier de drie opties. Hiermee heb je binnen korte tijd weer een werkende iPhone in je handen.

#1 Zelf repareren

De eerste mogelijkheid is zelf aan je kapotte iPhone sleutelen. Mits je de nodige ervaring hebt natuurlijk. Online zijn veel video’s en handleidingen te vinden met de nodige instructies voor de reparatie van specifieke iPhone-modellen en -onderdelen.

Wanneer je deze ervaring niet hebt, zijn de risico’s groter dan de pay-off. Je iPhone kan hierdoor onherstelbaar beschadigd raken. Bovendien komt je garantie te vervallen zodra je de behuizing van de iPhone zelf opent. Dat gezegd hebbende, nog een waarschuwing: gebruik altijd originele iPhone-onderdelen als je besluit zelf te repareren. Bekijk hieronder de shops waar je terecht kunt als je zelf je iPhone wilt repareren:

#2 Laten repareren

Als je het een te groot risico vindt om je eigen iPhone te repareren kun je er natuurlijk ook voor kiezen om deze te laten repareren. Hiervoor kun je terecht bij een erkende Apple Serviceprovider. Deze partijen hebben genoeg ervaring en onderdelen in huis om je van dienst te zijn.

Een voorbeeld van een erkende serviceprovider is Coolblue. Op deze manier behoud je je garantie en kun je met een gerust hart je telefoon weer gebruiken. Let wel op: niet alle reparatieservices zijn officieel erkend door Apple. Bekijk hieronder de verschillende opties waar je terecht kunt voor de reparatie van je iPhone:

#3 Schade voorkomen is beter dan repareren

We kennen allemaal de uitdrukking: voorkomen is beter dan genezen. Voor je iPhone geldt hetzelfde. Door een paar eenvoudige stappen voorkom je barsten, scheuren en dergelijke schade. En de reparatiekosten blijven je natuurlijk bespaard.

Je bent vast al bekend met screenprotectors die je aanbrengt op het scherm. Deze incasseren alle krassen, barsten en scheuren in plaats van je daadwerkelijke scherm. Maar wist je ook dat er speciale tempered glass screenprotectors zijn die goed beschermen tegen directe impact? En andere die slechts toereikend zijn voor krassen?

Deze protectors bieden echter nul bescherming tegen schade aan de zijkant of achterkant van je iPhone. En ook hier kunnen vervelende deuken, krassen en zelfs barsten optreden. Daarom adviseren we altijd om allereerst een telefoonhoesje te gebruiken voor een optimale bescherming. In combinatie met een screenprotector is je iPhone bijna niet meer stuk te krijgen. Bekijk daarom de aanbiedingen hieronder:

Is je iPhone niet meer te repareren?

Niet getreurd als je iPhone beyond repair is verklaard. Hij heeft z’n beste tijd gehad. Maar voordat je je nieuwe iPhone bestelt, willen we je een duurzamer en goedkoper alternatief voorstellen: een refurbished iPhone. Dat is veel beter voor het milieu én je portemonnee.

Een refurbished iPhone heeft namelijk de nodige opknapbeurt gehad met nieuwe onderdelen en reparaties. Zo kan die nog langer mee en presteert deze naar behoren. Bovendien heb je ook twee jaar garantie, in tegenstelling tot een tweedehands toestel.