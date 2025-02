Het lijkt soms wel of je iPhone-kabels vanzelf in de knoop raken. Maar met deze speciale kabel is dat euvel écht verleden tijd.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grootste ergernis opgelost: deze iPhone-kabel raakt nooit in de knoop

Misschien ken je het wel: de kabels die je ’s ochtends in je tas stopt om mee te nemen komen er altijd in de knoop weer uit. Als je maar één korte kabel hebt is dat niet zo heel erg, maar met meerdere wordt het al snel een chaos.

Als je dan op internet zoekt, vind je verschillende tips om de kabelchaos te voorkomen. Sommige sites raden zelfs aan om ze in een toiletrolletje te stoppen of met een wasknijper vast te maken. Maar geef toe: dat ziet er toch een beetje suf uit?

Daarom heeft buddi nu een handige oplossing. Deze speciale kabel is namelijk een klein beetje magnetisch. Hierdoor rolt hij eenvoudig op en blijft hij ook vrij netjes in je tas zitten. Daarnaast ziet het er natuurlijk ook een stuk netter uit als je de kabel in je la of op je bureau hebt liggen.

Het is echter niet zo dat de kabel van buddi zich helemaal vanzelf oprolt. Je moet hem nog wel zelf een beetje oprollen voordat je hem weglegt. Ook fijn: de kabel is gemaakt van gevlochten nylon en hij heeft versterkte connectoren. Dit heeft als voordeel dat de kabel minder snel beschadigd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De kabel ondersteunt het extra snel opladen van Apple. Hiervoor moet je wel een adapter hebben die dat heeft. Daarmee laad je in ongeveer 30 minuten een iPhone 15 of iPhone 16 tot vijftig procent op.

De kabel heeft aan beide kanten een usb-c-aansluiting. Dus je kunt hem gebruiken voor de iPhone 15 en hoger. Uiteraard is de kabel ook te gebruiken voor andere apparaten met een usb-c-aansluiting. Oudere iPhones hebben nog een lightning-aansluiting, dus dan moet je een adaptertje erbij kopen.