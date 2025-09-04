Bespaar tot 933 euro op de iPhone 17 bij inruil van je oude iPhone

Ben je van plan een nieuwe iPhone 17 te kopen en ligt je oude iPhone nog ergens in een la? Er zijn verschillende manieren om je oude iPhone in te ruilen en zo geld te besparen op je nieuwe toestel. iPhoned zet de beste opties hieronder voor je op een rij.

Zo ruil je eenvoudig je oude iPhone in voor korting

Wil je de iPhone 17 kopen en besparen op je nieuwe toestel? Lever je oude iPhone in en je krijgt meteen korting! Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun oude iPhone in te ruilen en profiteren daardoor van extra voordeel op hun nieuwe toestel. Hieronder lees je hoe je dat eenvoudig doet en waar je de beste inruilacties scoort.

1. Inruilen via iPhoned én Trade in

Het verkopen van je oude telefoon, tablet, smartwatch en meer is een gemakkelijke en veilige manier om van je oude apparaten af te komen. Dankzij onze exclusieve samenwerking met Trade in kun je oude gadgets snel inruilen voor geld. Zodra je apparaat is binnengekomen en gecontroleerd, staat het afgesproken bedrag direct op je bankrekening.

Hoewel er meerdere verkoopplatforms zijn, is Trade in een van de betrouwbaarste partijen. Ze bieden eerlijke prijzen en zorgen ervoor dat jouw apparaat op een verantwoorde manier wordt gerecycled of een tweede leven krijgt. Hiermee draag je niet alleen bij aan het milieu, maar haal je ook het maximale uit je oude apparatuur. Wil je meer weten over deze samenwerking? Je leest er meer over op onze Trade in-pagina.

2. Inruilen via een webshop

Bij je eigen provider of via webshops zoals Verkopen.nl, Belsimpel of Mobiel.nl kun je eenvoudig je oude iPhone inruilen. De waarde die je ontvangt hangt af van het model, de opslagcapaciteit en de staat van je toestel.

Zo heeft een bijna nieuwe iPhone 16 Pro Max met 128GB aan opslagcapaciteit bij bijvoorbeeld Verkopen.nl een inruilwaarde van maar liefst 771 euro. De bovenstaande platforms bieden een gebruiksvriendelijke service met gratis verzendlabels en snelle uitbetaling, zodat je zonder gedoe je oude telefoon kunt verkopen.

3. Inruilen via je eigen provider

Sommige providers geven je extra voordeel als je de gloednieuwe iPhone 17 aanschaft en je oude iPhone inlevert. Dit betekent dat je bovenop de normale inruilwaarde een extra bonus ontvangt, waardoor het kopen van je nieuwe iPhone nog voordeliger wordt.

Bij de lancering van de iPhone 17 zullen sommige providers zoals KPN of Vodafone een extra inruilbonus aanbieden, zodat je meer korting kunt krijgen wanneer je je oude toestel inlevert. Deze acties zijn meestal tijdelijk, dus het is verstandig om regelmatig de aanbiedingen en promoties hieronder in de gaten te houden.

4. iPhone inruilen via Swappie

Swappie is een eenvoudige en veilige manier om je oude iPhone in te ruilen. Je ontvangt binnen één tot drie werkdagen een gratis verkooppakket om je toestel op te sturen. Nadat het apparaat is ontvangen en gecontroleerd, staat het afgesproken bedrag binnen enkele dagen op je rekening.

Swappie biedt een eerlijke vergoeding voor je oude iPhone, afhankelijk van de staat en batterijkwaliteit. Mocht je niet tevreden zijn met het bod, dan wordt je telefoon zonder kosten teruggestuurd. Zo kun je zonder risico je oude iPhone verkopen of inruilen.

5. iPhone inruilen via Apple

Veel aanbieders geven je de mogelijkheid om je oude iPhone in te ruilen wanneer je een nieuw toestel koopt. Als je altijd bij Apple zelf je nieuwe iPhone koopt, kun je je oude apparaat ook daar inleveren via het Apple Trade In-programma. Hoewel dit een gemakkelijke en veilige optie is, krijg je bij Apple vaak minder terug voor je oude iPhone dan bij andere aanbieders.

Dit verschil in inruilwaarde kan sterk variëren, vooral afhankelijk van het land waarin je je iPhone koopt. Zo liggen de ruilprijzen in Nederland meestal hoger dan in België. Het is daarom goed om vooraf te controleren wat voor jou het meest voordelig is om te doen.

Via de Apple Trade In-pagina kun je de actuele inruilwaarde voor je iPhone in Nederland makkelijk bekijken.