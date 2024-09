Bespaar tot 700 euro op de iPhone 16 bij inruil van je oude iPhone

Van plan om straks de nieuwe iPhone 16 aan te schaffen en ligt je oude iPhone nog ergens in de la? Er zijn tal van manieren voor het inruilen van je oude iPhone. iPhoned zet de mogelijkheden om het meeste uit je oude iPhone te halen voor je op een rij!

Je oude iPhone is geld waard

We hoeven niet lang meer te wachten, want de volgende iPhone komt binnenkort uit! Op maandag 9 september om 19.00 uur zal Apple de iPhone 16 onthullen. Dit jaar worden er weer vier iPhones gepresenteerd: de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Dankzij de aankondiging van het Apple-event weten we ook al vrij zeker wanneer de pre-order van de iPhone 16 zal starten.

Meestal kun je de nieuwe iPhone al bestellen op de vrijdag na het evenement. Dat betekent dat de pre-order voor de iPhone 16 waarschijnlijk op vrijdag 13 september begint. De officiële release van de nieuwe iPhone is precies een week later. Op vrijdag 20 september zullen de toestellen waarschijnlijk in de winkels beschikbaar zijn voor de normale verkoop.

iPhone inruilen via een webshop of provider

Bij je eigen provider of webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl zijn er verschillende opties voor het inruilen van je oude iPhone. Voor de nieuwe iPhone 15 Pro (Max) of iPhone 15 (Plus) kun je tot 700 euro terugkrijgen bij het inleveren van je vorige toestel. De uiteindelijke waarde hangt af van de staat en het type van je oude iPhone.

Als je een nieuwe iPhone 16 aanschaft, bieden sommige aanbieders ook een extra bonus bij het inruilen van je oude iPhone. Dit kan je totale inruilbedrag verhogen, waardoor de aanschaf van je nieuwe iPhone voordeliger wordt. Wil je weten welke mogelijkheden er nog meer zijn voor het inruilen van je oude iPhone? Bekijk dan de mogelijkheden op onze inruilpagina.

iPhone inruilen via Apple

Bij veel aanbieders kun je je oude iPhone inruilen bij de aankoop van een nieuw toestel. Als je je nieuwe iPhone altijd bij Apple koopt, kun je ook daar je oude apparaat inleveren. Het nadeel is echter dat je bij Apple vaak minder voor je oude iPhone krijgt dan bij andere aanbieders. Dit kan sterk variëren afhankelijk van het land waar je de iPhone koopt, met flinke verschillen tussen Nederland en België.

In Nederland ontvang je bij Apple’s Trade In vaak veel meer voor je oude toestel dan in België. Dit grote verschil maakt het belangrijk om te overwegen of inruilen bij Apple voor jou de beste optie is, afhankelijk van je locatie. Op deze pagina van Apple controleer je de inruilwaarde voor je iPhone in Nederland.

Inruilen via Swappie

Wil je extra veel geld terug voor het inruilen van je oude iPhone? Swappie is de ideale keuze. Je ontvangt binnen één tot drie werkdagen een verkooppakket van hen, compleet met alles wat je nodig hebt om je iPhone gratis op te sturen. De postbezorger haalt je oude toestel probleemloos op, en je ontvangt het geld binnen enkele dagen op je rekening.

Swappie biedt een flinke vergoeding voor je oude iPhone. Voor een onbeschadigde iPhone 15 Pro kun je maar liefst tot 670 euro ontvangen, mits de batterijcapaciteit boven de 85 procent ligt; anders valt het bedrag iets lager uit. Ben je niet tevreden met het aanbod? Dan stuurt Swappie je telefoon gratis terug. Ontdek hieronder hoe je je oude iPhone eenvoudig via Swappie kunt inruilen!