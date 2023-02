Ruil je huidige iPhone in en ontvang tot 375 euro voordeel op de iPhone 14 Pro (ADV)

Wist je dat je huidige iPhone geld waard is? Tijdelijk ontvang je extra veel voordeel bij Mobiel.nl en kun je je telefoon updaten, ontdek snel wat de beste deal is voor jou.

iPhone inruilen en upgraden via Mobiel.nl

Bij Mobiel.nl ben je aan het goede adres voor een upgrade van jouw iPhone, of dat nu als los toestel of in combinatie met een abonnement is. Je hebt de keuze uit alle iPhones en providers. En met één van de talloze leuke iPhone-hoesjes en screenprotectors die in de webshop te vinden zijn, bescherm je jouw nieuwe aankoop tegen schade.

Tot en met 12 maart zit je helemaal goed bij Mobiel.nl als Apple-liefhebber. Ruil je namelijk je huidige iPhone in, dan ontvang je tot wel 375 euro retour bij aankoop van een nieuwe iPhone. Naast alle iPhones, kun je er ook voor kiezen om een andere telefoon in te ruilen. Wees er dus snel bij!

Ontvang tot 375 euro inruilvoordeel voor je oude iPhone 12 Pro

Maar waarom zou je bijvoorbeeld jouw iPhone 12 Pro inleveren tegen een iPhone 14 Pro? Nou, in twee jaar tijd is er een hoop gebeurd. In de iPhone 14 Pro zit de A16 Bionic-chip – een veel krachtigere processor dan in de 12 – daarnaast ga je vooruit op accuduur. De chip is namelijk ook energiezuiniger, bovendien is de batterij in 14 Pro groter (3200 mAh tegen 2815 mAh in de 12 Pro). De combinatie daarvan zorgt dus voor behoorlijk meer uurtjes accutijd.

Maak je veel gebruik van je camera? Goed nieuws, want je kiekjes zullen naar een hoger niveau getild worden met een iPhone 14 Pro. De hoofdcamera heeft nu namelijk een resolutie van 48 megapixel in plaats van de 12 megapixel die je met de iPhone 12 Pro gewend bent. Ook heb je een extra zoom-niveau zonder kwaliteitsverlies en een onderbelichte foto’s zullen minder vaak voorkomen.

Ten slotte is de notch aan de bovenkant van je iPhone nu eindelijk verleden tijd. Apple heeft nu het Dynamic Island, dat zich aanpast aan wat jij met je iPhone doet. Ben je pasta aan het koken, dan laat de timer op deze plek zien hoe lang het nog duurt voor die al dente is. Dat eiland is ook helemaal interactief: je bedient bijvoorbeeld je muziek tijdens het luisteren.

Je haalt de iPhone 14 Pro nu als los toestel in huis voor 1.217 euro bij Mobiel.nl. Ruil je jouw oude iPhone 12 Pro bij de aankoop in, dan ontvang je nu tijdelijk maximaal 375 euro retour. Je bemachtigt de telefoon dan dus vanaf 842 euro. Dat is een voordeel van wel bijna 31 procent!

Wist je dat je nog veel meer kunt besparen op de toestelkosten door de telefoon aan te schaffen in combinatie met een abonnement? Ga je voor deze optie, dan betaal je met een abonnement van Vodafone in totaal voor het toestel nog maar 1.034 euro. Dat is al een voordeel van 185 euro ten opzichte van een los toestel, maar ruil je nu jouw iPhone 12 Pro in, dan loopt dat nog verder op. Je betaalt dan namelijk nog maar 659 euro toestelkosten voor de gloednieuwe iPhone 14 Pro!

Heb jij liever een abonnement van T-Mobile? Dan ontvang je tot en met 2 april een Apple AirTag cadeau bij je iPhone 14-aankoop ter waarde van 39,95 euro. Met dit handige apparaatje hoef je nooit meer te zoeken naar je sleutels of portemonnee. Het is ook mogelijk om hem in een tas of koffer te stoppen en op je iPhone zie je precies waar je spullen zich bevinden.

iPhone 11 of 12 inruilen bij Mobiel.nl

Heb je geen iPhone 12 Pro in je bezit? Niet getreurd, want ook een iPhone 11 of 12 is in te ruilen zodat jij de iPhone 14 Pro voordelig in huis kan halen! Natuurlijk ligt dan de inruilwaarde wel iets lager.

Je ontvangt tot 200 euro inruilwaarde voor jouw oude iPhone 11. De losse toestelprijs van 1.219 euro voor een iPhone 14 Pro bij Mobiel.nl zakt nu naar 1.019 euro. Dat is een voordeel van 16 procent! Schaf je ‘m aan in combinatie met een abonnement van Vodafone via Mobiel.nl, dan kost hij nog maar 834 euro. Dat betekent dat je van 385 euro voordeel profiteert.

Loop je nu rond met een iPhone 12? Ook dan ruil je jouw telefoon in voor extra voordeel op een iPhone 14 Pro bij Mobiel.nl. De inruilwaarde kan in dat geval oplopen tot 275 euro. Een iPhone 14 Pro kost dan nog maar 944 euro. Met een Vodafone-abonnement erbij loopt het voordeel nog meer op: jouw nieuwe iPhone bemachtig je voor maar 759 euro. Dat is een voordeel van 38 procent!

Hoe beter de conditie, hoe hoger de inruilwaarde

Natuurlijk hangt de inruilwaarde wel af van de staat van het toestel dat je wilt inruilen. De berekeningen die wij hierboven ter illustratie doen, gaan uit van een toestel dat er nog altijd als nieuw uitziet. Dat wil zeggen dat er geen deuken of zichtbare krassen op het toestel zitten, maar ook dat alle accessoires die bij het toestel horen niet ontbreken.

Is jouw toestel iets meer gehavend dan dit? Dan zijn er nog twee categorieën waar-ie bij ingedeeld zou kunnen worden: gebruikt en beschadigd. De eerste conditie wil zeggen dat jouw toestel oppervlakkige krasjes heeft of stootschade. Ook wordt wat afbladderende verf of vervaagde opschriften hierbij ingedeeld, net als ontbrekende accessoires.

Valt jouw oude iPhone onder de conditie beschadigd, dan zitten er waarschijnlijk duidelijk zichtbare krassen of barsten in het toestel. Mogelijk ontbreekt ook een onderdeel dat normaal gesproken niet los komt, zoals schroefjes of een knop.

Verder wordt gekeken of het toestel werkend is: hij gaat aan en alle knoppen en het touchscreen werken correct. Op basis hiervan wordt berekend hoeveel jouw oude iPhone nog waard is. Belangrijk is dat je de vragen naar waarheid invult, zodat jouw verwachting past bij het bedrag dat je aan het einde van het proces definitief aangeboden krijgt.

Zo levert jouw oude iPhone geld op

Nadat je jouw gloednieuwe iPhone 14 Pro besteld hebt, verkoop je je oude toestel via Recommerce, een partner van Mobiel.nl, in drie simpele stappen. Eerst geef je op de site van Recommerce aan welke telefoon je wilt verkopen en aan de hand van vragen over de conditie van het toestel krijg je een schatting van de inruilwaarde.

Daarna volg je de instructies om jouw smartphone op te sturen en verstuur je hem gratis via DPD. Heeft Recommerce jouw pakketje binnen, dan controleren zij de smartphone op eventuele schade om hem in te delen in een conditie. Binnen zeven werkdagen ontvang je de definitieve inruilwaarde.

Samsung inruilen voor iPhone 13, mag dat?

Klinkt de inruilactie bij Mobiel.nl als muziek in je oren, maar heb je eigenlijk een andere iPhone op het oog? Je oude mobiel inruilen is ook mogelijk voor een andere iPhone dan de iPhone 14 Pro. Heb je liever een iPhone 13 mini of iPhone SE 2022, dan krijg je ook geld voor jouw oude smartphone.

Heb je nu een ander merk dan Apple op zak, zoals een Samsung? Deze mag ook ingeruild worden. Alle merken smartphones zijn welkom! Houd er wel rekening mee dat in beide geschetste voorbeelden de inruilbedragen ook veranderen. De actie loopt tot en met 12 maart, dus wacht niet te lang.