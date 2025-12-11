Bespaar tot 635 euro op de iPhone 17 (Pro) bij inruil van je oude iPhone

Wil je graag de nieuwe iPhone 17 Pro aanschaffen en heb je nog ergens een oud toestel liggen dat je niet meer gebruikt? Overweeg dan zeker om je oude toestel in te ruilen, dit kan je namelijk een flinke korting opleveren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom je oude iPhone geld waard is

Heb je je oog op de nieuwe iPhone 17 (Pro), maar vind je deze nog aan de te dure kant? Dan hebben we goed nieuws! Bij het inruilen van je oude toestel ontvang je een flinke korting op een van deze nieuwe toestellen. Hieronder zetten we een aantal manieren voor je op een rij waarmee je flinke korting kunt krijgen op dit nieuwe toestel.

Let op: in alle rekenvoorbeelden zijn we uitgegaan van een iPhone 16 Pro met 128 GB aan opslagcapaciteit en in nieuwstaat.

Inruilen bij Trade in via iPhoned (inruilwaarde tot 635 euro)

Bij iPhoned kun je jouw oude iPhone of ander toestel super gemakkelijk inruilen via onze partner Trade in. Je vraagt online een prijs op door een paar simpele vragen over je telefoon te beantwoorden, stuurt het toestel gratis op met het meegeleverde label, en na ontvangst en controle stort Trade in het geld direct op je rekening. Geen extra stappen of gedoe, gewoon snel en betrouwbaar, zodat je zonder zorgen kunt overstappen naar een nieuw model.

Het is heel eenvoudig om je oude Apple-apparaten te verkopen via Trade in. Volg deze onderstaande stappen:

Bezoek Trade in: ga naar de Trade in-website in samenwerking met iPhoned en zoek jouw apparaat op; Krijg een schatting van de waarde: vul enkele gegevens in, zoals het model en de staat van je apparaat, en ontvang een schatting van de waarde; Verstuur je apparaat: als je akkoord gaat met de prijs, stuur je het apparaat naar Trade in; Ontvang je betaling: zodra je apparaat is ontvangen en gecontroleerd, ontvang je het afgesproken bedrag.

Inruilen bij provider (inruilkortingen tot 525 euro)

Bij KPN kun je jouw oude iPhone eenvoudig inruilen wanneer je overstapt naar de nieuwe iPhone 17 of iPhone 17 Pro. De waarde die je terugkrijgt, hangt af van het model en de staat van je huidige toestel. Zo kun je bij een iPhone 16 Pro 128 GB in uitstekende conditie tot wel 425 euro terugkrijgen.

Kies je ervoor om de iPhone 17 Pro bij KPN te bestellen, dan profiteer je bovendien van een extra inruilbonus van 100 euro. Dat betekent dat je in totaal tot 525 euro korting kunt ontvangen op je nieuwe toestel. Zo wordt upgraden naar de iPhone 17 Pro meteen een stuk aantrekkelijker.

Benieuwd naar de inruilwaarde van jouw oude iPhone? Check het meteen op de inruilpagina van KPN en ontdek hoe voordelig je kunt switchen naar de splinternieuwe iPhone 17 of iPhone 17 Pro. Wil je liever bij een andere provider inruilen? Dat kan natuurlijk ook, maar dan mis je de speciale inruilbonus die KPN biedt, want de kortingen verschillen per provider.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inruilen via een webshop (inruilwaarde tot 527 euro)

Bij webshops zoals Belsimpel en Mobiel.nl kun je jouw oude telefoon eenvoudig inruilen voor een bedrag dat afhangt van model en staat van je huidige toestel. Je vult online een vragenlijst in over de werking, schade en staat van je toestel voor een voorlopige schatting. Partner Recommerce stuurt een gratis verzendlabel, ontvangt en inspecteert het toestel, en betaalt binnen een paar dagen tot een week uit.

Verkopen via Swappie (inruilwaarde tot 544 euro)

Swappie is een eenvoudige en betrouwbare optie om je oude iPhone in te ruilen: je krijgt binnen een paar werkdagen een gratis verkooppakket thuis, stuurt je toestel kosteloos op (of laat het ophalen) en ontvangt na controle het afgesproken bedrag binnen enkele dagen.​

De vergoedingen zijn redelijk hoog, bijvoorbeeld voor een onbeschadigde iPhone 16 Pro met een batterijgezondheid boven 85 procent kan dat oplopen tot ongeveer 544 euro, bij lagere batterijcondities wordt het bod aangepast en als het uiteindelijke aanbod niet bevalt, stuurt Swappie het toestel zonder kosten terug

Verkopen via Verkopen.nl (inruilwaarde tot 635 euro)

Bij Verkopen.nl kun je je iPhone eenvoudig en snel verkopen in slechts drie stappen: zoek je model op de site, beantwoord een paar vragen over de staat van het toestel voor een directe prijsopgave, vul je gegevens in en stuur het toestel gratis op met het meegeleverde label.

Na ontvangst en controle stort Verkopen.nl het geld binnen 48 uur op je rekening. Ze bieden aantrekkelijke prijzen voor iPhones, iPads en Apple-accessoires, en extra voordelen zoals gratis verzending.