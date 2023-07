Ontvang tot 408 euro korting op de iPhone 14 Pro bij inruil van je oude iPhone (ADV)

Laat jij je oude iPhone verstoffen of komen er louche figuren van Marktplaats bij je over de vloer om hem te kopen? Dat hoeft niet meer, want je kunt gewoon in een van de vertrouwde winkels van Amac terecht. Wij vertellen je alles over inruilen van je oude iPhone.

Extra inruilkorting bij Amac

Ben je toe aan een nieuwe iPhone of een ander Apple-apparaat? Door je huidig toestel in te leveren krijg je korting op je nieuwe aanwinst. Momenteel geeft Amac je nog eens 75 euro extra inruilkorting. Dat komt bovenop de inruilwaarde van je oude iPhone.

En, heb je een MacBook om in te leveren, dan komt er zelfs 100 euro bij! Dat maakt het dus wel heel interessant om je oude iPhone te verruilen voor een iPhone 14 Pro. Wij vertellen hoe het werkt.

Hoe beter de conditie, hoe hoger de inruilwaarde

Ben je huiverig om je oude iPhone of Android-telefoon te verkopen via Marktplaats? Niemand zit te wachten op louche figuren over de vloer. Daarom kun je bij Amac je smartphone inruilen in de winkel. Wel zo vertrouwd, dus.

Voordat je naar de winkel komt, vul je de online vragenlijst in voor een indicatie van de inruilwaarde. Die waarde is afhankelijk van welke iPhone je inruilt, de opslaggrootte en de conditie. Het maximale bedrag ontvang je als hij ‘als nieuw’ is, waarbij er geen krasje te vinden is. Dat is lastig haalbaar, daarom is er de categorie ‘licht gebruikt’ waarbij enkele krasjes geen probleem zijn.

Zodra je iPhone bij ‘zichtbaar gebruikt’ ingedeeld wordt, zijn er wat meer en diepere krassen te vinden. Mist er een onderdeel of is er een onderdeel dat niet meer optimaal werkt, dan deelt Amac hem in bij ‘beschadigd’. Hij wordt ‘defect’ genoemd op het moment dat er bijvoorbeeld een barst in het scherm zit of als er sprake is van waterschade.

iPhone inruilen in een van de 50 Amac winkels

Maak voordat je naar de winkel komt om je iPhone in te ruilen, altijd eerst een back-up van je data. Zo weet je zeker dat je geen gegevens kwijtraakt en een goede start kunt maken met je nieuwe toestel. Denk er ook aan dat je de ‘Zoek mijn’-app uitschakelt en je iCloud-account verwijdert.

In één van de 50 winkels staat een Apple-specialist klaar om je te helpen. Deze bekijkt en taxeert het toestel dat je meebrengt. Bovenop dat bedrag voor je iPhone komt nu tijdelijk 75 euro extra. Heb je een MacBook ter inruil? Dan krijg je zelfs 100 euro extra. Na het taxeren en jouw akkoord, mag je in de winkel direct je nieuwe Apple-product uitzoeken. De inruilwaarde wordt dan als korting afgetrokken van de verkoopprijs.

Ontvang tot 408 euro inruilvoordeel voor je oude iPhone 12 Pro

Dit is het perfecte moment om bijvoorbeeld je oude iPhone 12 Pro in te ruilen voor de 14 Pro. De iPhone 14 Pro is de meest recente Apple-smartphone en is sinds de iPhone 12 Pro op een aantal aspecten verbeterd. Zo is hij onder meer krachtiger dankzij de A16 Bionic-chip en doe je langer met een acculading. Je ziet bovendien altijd hoe laat het is op het always on-scherm.

Verder heeft de camera een grote sprong gemaakt. Waar de iPhone 12 Pro de kiekjes schoot met de 12 megapixel-lens, heeft de nieuwste iPhone een resolutie van 48 megapixel en maakt hij gebruik van pixel binning. Meerdere pixels worden samengevoegd, waardoor er meer informatie in één pixel zit en je foto’s nog beter worden. Ook zoom je verder in zonder kwaliteitsverlies.

Normaal haal je een iPhone 14 Pro in huis voor een adviesprijs van 1199 euro. Het inruilen van een licht gebruikte iPhone 12 Pro levert je 333 euro op. Tijdelijk geeft Amac je 75 euro extra voor je iPhone, waardoor je 408 euro voordeel krijgt. Je betaalt voor de allernieuwste iPhone dan nog 791 euro. Natuurlijk kun je ook een andere iPhone of Android telefoon inruilen.

Ruil je MacBook in voor extra voordeel

Ruil je je oude MacBook in, dan krijg je 100 euro extra bovenop de inruilwaarde. Kies bijvoorbeeld voor de nieuwste MacBook Air met een groter scherm of de krachtige MacBook Pro. Ook je oude iPad of Apple Watch neemt Amac graag van je over.

Heb je een vraag of twijfel je tussen Apple-producten? Kom naar een van de 50 winkels om de apparaten te bekijken. Een van de getrainde medewerkers geeft je graag persoonlijk advies.