De drie beste iPhone 14-hoesjes van Mous (en ze zijn super stevig)

Heb je net een nieuwe iPhone 14 (Pro)? Dan wil je natuurlijk dat je aanwinst een goede bescherming krijgt. Check daarom eens de iPhone 14 (Pro)-hoesjes van Mous. Dan heb je een goede bescherming voor je iPhone die er ook nog eens tof uit ziet.

iPhone 14 (Pro)-hoesjes van Mous

Het is natuurlijk erg belangrijk om je iPhone goed te beschermen. Daarom is een hoesje vaak het eerste dat je bij een nieuwe iPhone koopt. Maar je wilt natuurlijk wel dat je een iPhone een hoesje krijgt dat de beste bescherming geeft en er nog eens stylish uitziet.

Check dan eens de iPhone 14 (Pro)-hoesjes van Mous. Deze hoesjes combineren bescherming, functionaliteit en design. Mous heeft verschillende hoesjes voor de iPhone 14 en iPhone 14 Pro in het assortiment. En je hebt de keuze uit vier verschillende soorten:

Limitless 5.0

Clarity

Clarity 2.0

Evolution

In dit artikel laten we je de drie beste iPhone 14 (Pro)-hoesjes van Mous zien (die ook nog eens erg stevig zijn). Oh ja! Mous heeft niet alleen hoesjes voor de iPhone. Ook wanneer je op zoek bent naar een hoesje voor je iPad, AirPods of een sleeve voor je MacBook kun je bij ze terecht.

1. Limitless 5.0: superstevig met leuk design

Wil je een super stevig hoesje voor je iPhone, maar wel met een leuk design? Dan is de Limitless 5.0-serie iets voor jou. Het hoesje is er in verschillende stylen, zoals: Aramid Fibre, Bamboo en Black Leather. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je iPhone met het hoesje een stuk dikker wordt, want de Limitless 5.0-serie is behoorlijk dun.

Ook handig: de Limitless 5.0 heeft AiroShock™. Dit zorgt ervoor dat je niet bang hoeft te zijn dat je jouw iPhone beschadigt wanneer je hem per ongeluk laat vallen. Daarnaast heeft het hoesje opstaande randen (ook bij de camera) zodat die ook een goede bescherming heeft.

Nieuwsgierig hoe sterk dit hoesje is? In de onderstaande video kun je zien hoe de iPhone tijdens een bungeejump naar beneden wordt gegooid (en de val zonder schade overleeft).

Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je jouw iPhone laat vallen. Door de geribbelde rand van het Mous-hoesje heb je een goede grip. Bovendien is het hoesje volledig MagSafe-compatibel. Deze nieuwe hoesjes van Mous zijn exclusief voor de iPhone 14-serie en de Google Pixel 7 verkrijgbaar.

2. Clarity 2.0: doorzichtig en kan tegen een stootje

Heb je liever een transparant hoesje, omdat je die mooie paarse achterkant van de iPhone 14 Pro wilt blijven zien? Kies dan voor de Clarity 2.0! Het nadeel van transparante hoesjes is dat ze vaak behoorlijk geel worden. Maar de Clarity 2.0 heeft daar geen last van, want die blijft mooi doorzichtig dankzij de anti-UV coating.

De Clarity 2.0 is ook te koop met een mooi kleurverloop, wanneer je iets meer wilt dan alleen een doorzichtig hoesje. Daarnaast heeft ook dit hoesje de speciale AiroShock™ zodat je iPhone tegen een stootje kan. Verder is ook MagSafe aanwezig bij dit hoesje.

Het hoesje is erg dun en ook nog eens superlicht. Daarnaast is je iPhone ook beschermt als je hem per ongeluk op het scherm laat vallen. Dit komt door de opstaande randjes. Door de anti-UV coating hoef je daarnaast niet bang te zijn voor krassen op het hoesje.

3. Evolution hoesjes: overal aan te bevestigen

Ga je vaak fietsen? Of gebruik je de iPhone als een soort action cam? Dan zijn de Evolution hoesjes van Mous gemaakt voor jou. Hiermee maak je de iPhone stevig vast aan je fiets, mountainbike, motor, auto en nog veel meer. Uiteraard zijn ook deze hoesjes voorzien van MagSafe.

Het handige van de Evolution cases is dat je hiermee ook razendsnel tussen bijvoorbeeld je fiets en auto kunt wisselen. Navigeer met de auto naar de fietsroute, haal je iPhone uit de houder in je auto en klik hem vast aan je fiets. Mous heeft nog veel meer accessoires voor de Evolution hoesjes, zodat je de iPhone altijd gemakkelijk overal kunt bevestigen.

Mous: niet alleen hoesjes voor de iPhone 14 (Pro)

Mous heeft overigens niet alleen hoesjes voor de iPhone 14 (Pro). Ook wanneer je nog een iPhone 11, iPhone 12 of iPhone 13 hebt kun je bij Mous terecht. Naast smartphonehoesjes hebben ze ook screenprotectors, wallet cases en nog veel meer. Ook kun je er terecht als je een tof hoesje voor de iPad, AirPods of een handige sleeve voor de MacBook zoekt.