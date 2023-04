De iPhone met beste camera: dit zijn de 4 beste opties

De smartphone is al jarenlang de populairste camera. Leg jij ook graag met je iPhone ieder moment vast, het liefst met een beetje kwaliteit? Dan moet je bij Apple zijn. Dit zijn vier iPhones met de beste camera van dit moment.

Deze vier iPhones hebben de beste camera’s

We leven tegenwoordig in een samenleving waarin we graag ons leven online delen. Daar horen natuurlijk de mooiste beelden bij. Daarom worden de camera’s van smartphones steeds belangrijker. Daar spelen fabrikanten handig op in door elk jaar nieuwe smartphones uit te brengen met betere camera’s.

Het aanbod van smartphones met een goede camera is inmiddels heel groot, ook binnen een merk als Apple. Daarom hebben wij vier iPhones met de beste camera voor je op een rij gezet. Zoals je van ons gewend bent vertellen we je ook waar je ze het goedkoopst in huis haalt.

Beste camerasmartphone: iPhone 14 Pro

Ben je op zoek naar de smartphone van Apple met de allerbeste camera van dit moment? Dan moet je ongetwijfeld de iPhone 14 Pro in huis halen. Deze iPhone heeft als enige smartphone van Apple een primaire camera met een resolutie van 48 megapixel om wat je ook wil fotograferen haarscherp vast te leggen.

Bovendien heeft de iPhone 14 Pro de grootste sensoren en het grootste diafragma van de iPhones. Die is namelijk ƒ/1.78 bij de hoofdcamera en ƒ/2.2 bij de ultragroothoeklens. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van foto’s verbetert, want er valt meer licht op de sensor. Ook met wat minder belichting schiet je dus heldere plaatjes.

De Photonic Engine draagt hier ook aan bij. Zodra jij de iPhone een foto laat maken, gaat deze functie aan de slag om de beste pixels uit meerdere belichtingen samen te voegen. Daardoor zijn de kleuren helderder, realistischer en zit je foto boordevol detail.

Met de Actiemodus neem je video’s van de hoogste kwaliteit op. Deze houdt het beeld stabiel als je volop in beweging bent. Dat betekent dus geen schokkerige video’s meer op je socials!

Zo haal je de iPhone 14 Pro het goedkoopste in huis

De iPhone 14 Pro is op dit moment (tijdelijk) net zo voordelig als de iPhone 13 Pro. Daarom is ‘ie onze absolute nummer één. Je betaalt namelijk nu voor het toestel 1.099 euro bij Bol.com Plaza.

Schaf je hem aan in combinatie met abonnement, dan bespaar je nog meer op de toestelkosten. Op dit moment moet je daarvoor bij GSMweb zijn, waar je hem oppikt voor 840 euro in combinatie met een Vodafone abonnement.

Prima tweede keus: iPhone 13 Pro

Ook nog altijd een goede iPhone met een geweldige camera is de iPhone 13 Pro. Op de achterkant vind je daar (net als de iPhone 14 Pro) een drietal camera’s: de primaire camera, een ultragroothoeklens en een telelens.

Met de camera zoom je tot drie keer optisch in. Sta je dus net wat te ver van een onderwerp om een goede foto te schieten? Dan haal je het onderwerp zonder kwaliteitsverlies dichterbij zonder zelf een stap te verzetten.

Je zou denken dat de iPhone voor close-ups ook de telelens gebruikt, maar daarvoor pakt ‘ie de ultragroothoeklens met de functie Macrofotografie. Hierdoor hoef jij alleen nog je iPhone dichtbij het onderwerp te houden en op de sluiter te tikken. De camera schakelt automatisch over naar de juiste lens en levert je een foto van topkwaliteit. De iPhone 13 Pro was de eerste iPhone die deze functie ondersteunt.

Zo haal je de iPhone 13 Pro het goedkoopste in huis

Op dit moment is het advies om een iPhone 14 Pro aan te schaffen, als je op zoek bent naar de smartphone met de beste camera. Je krijgt namelijk voor hetzelfde geld een betere iPhone. Ga je toch liever voor de iPhone 13 Pro, dan koop je hem op dit moment het voordeligst via Belsimpel voor 1.175 euro.

Als je toevallig ook toe bent aan een nieuw abonnement, dan bespaar je meestal flink. In combinatie met een abonnement van Vodafone of KPN via Belsimpel heb je ‘m nu namelijk vanaf 960 euro. Dat is nog wel steeds duurder dan de iPhone 14 Pro.

Beste prijs-kwaliteitverhouding: iPhone 13

Mocht je de smartphones met de beste camera’s hierboven nou te duur vinden, dan is de iPhone 13 een goede optie. Voor de beste prijs-kwaliteitverhouding moet je namelijk bij dit model zijn. De camera is vrijwel even goed als die van de iPhone 14 (Plus), maar flink goedkoper.

De iPhone 13 beschikt over twee 12 megapixel-lenzen: een primaire en ultragroothoekcamera. Deze laatste lens helpt je hoge gebouwen volledig op de foto te zetten en tilt je kiekjes naar een hoger niveau. Verder maak je, dankzij de sterk verbeterde Nachtmodus, ook in het donker fraaie foto’s.

Als eerste iPhone kreeg de iPhone 13 een nieuwe filmmodus. Hiermee krijgen video-opnames een prachtig scherptediepte-effect, net zoals je portretfoto’s. Vanaf nu zien je video’s eruit alsof ze in de bioscoop thuishoren.

Zo haal je de iPhone 13 het goedkoopst in huis

Geïnteresseerd in de iPhone 13? Meestal bespaar je fors op het toestel door er meteen een abonnement bij af te sluiten. Zo betaal je nog maar 432 euro voor de iPhone 13 met daarbij een abonnement van Vodafone bij GSMweb. Hiermee komen de toestelkosten het meest voordelig uit van alle genoemde modellen.

Zit je liever niet vast aan een abonnement of heb je nog een lopend abonnement, dan is de iPhone 13 ook los te kopen voor 788 euro bij Belsimpel.

Beste camera voor compacte iPhone: iPhone 13 mini

Ben je op zoek naar een wat compacter en handzamer toestel met een goede camera? Dan ben je aan het goede adres bij de iPhone 13 mini met zijn 5,4 inch-oled-scherm. Hoewel je dus een iets kleiner toestel in handen hebt, krijg je de beschikking over dezelfde functies als de iPhone 13.

Dat betekent dat je de foto’s dus schiet met één van de twee 12 megapixel-camera’s, waaronder een ultragroothoeklens. Ook in het donker zijn jouw foto’s van de hoogste kwaliteit dankzij de vernieuwde Nachtmodus. Verder lijken je video’s uit de bioscoop te komen door de Filmmodus met het scherptediepte-effect die het toepast.

Zo haal je de iPhone 13 mini het goedkoopst in huis

Op het moment betaal je voor een los toestel 718 euro bij Belsimpel. Kies je ervoor om ook een abonnement af te sluiten bij de aankoop, dan bespaar je flink op de prijs. Je betaalt namelijk nog maar 528 euro op het moment dat je ook een abonnement afsluit van Vodafone via Mobiel.nl. Dat betekent dus een besparing van 190 euro! Echter betaal je dus wel iets meer dan de reguliere iPhone 13.

Beste camerasmartphone met abonnement of sim only

Ben je eruit voor welke smartphone met een goede camera je gaat, maar twijfel je nog of je gaat voor een abonnement in combinatie met de aankoop of een sim only-abonnement? Of misschien is jouw iPhone nog helemaal niet aan vervanging toe, maar wil je wel een nieuwe sim only. Ook dan weten wij waar je moet zijn voor de beste prijs. Check snel onze sim only-prijsvergelijker.

