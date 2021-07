Met deze iPhone-autohouders ga je veilig onderweg

Een iPhone-autohouder is onderweg onmisbaar. De houder zorgt ervoor dat je telefoon stevig blijft zitten en jij handsfree kunt rijden. Deze iPhone-autohouders zijn wat ons betreft de moeite waard.

4 goede autohouders voor de iPhone

Er zijn ontzettend veel autohouders voor de iPhone. Het is daarom helemaal niet gek dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Aangezien het gros van de accessoires heel erg op elkaar lijken, proberen we je in dit artikel vooruit te helpen.

Dat doen we door enkele steengoede autohouders aan te wijzen. Met de producten uit deze lijst ga je dus zeker niet de mist in. We hebben hierbij rekening gehouden met verschillende voorkeuren, wensen en natuurlijk budgetten. Tijd om te beginnen!

1. Belkin Universele iPhone-houder: de klassieker

Laat de oude iPhone in het plaatje je niet op het verkeerde been brengen. Deze autohouder van Belkin is dan misschien niet meer de jongste, maar doet nog steeds wat ‘ie moet doen: je iPhone onderweg dragen.

Je bevestigt de Belkin-autohouder met de zuignap op je vooruit, maar hij past ook op vrijwel ieder dashboard. Vervolgens plaats je de iPhone in de houder en eventueel koppel je ‘m met de auto. Zo kun je bijvoorbeeld Apple CarPlay gebruiken en je toestel onderweg van stroom voorzien.

Het gaat om een universele iPhone-houder, dus hij is niet op maat gemaakt. Je klemt het toestel simpelweg tussen de grijpers. Daarover gesproken, als je een zware iPhone 12 Pro Max hebt gaat de houder misschien wel een beetje hangen.

Bekijk de Belkin Universele autohouder bij:

Amac: 29,95 euro

Bol.com: 26,95 euro

Coolblue: 26,99 euro

2. Belkin Boost Up: als je draadloos wil opladen

Ben je op zoek naar een iets luxere iPhone-autohouder? Dan is de Belkin Boost Up misschien wel iets. Deze heeft namelijk draadloos opladen (maximaal 10 Watt) aan boord. Hiervoor heb je minstens een iPhone 8 nodig.

Je kunt de Boost Up van Belkin zowel horizontaal als verticaal gebruiken en je klemt de autohouder in het ventilatierooster van je auto. Er is trouwens ook nog een extra usb-poort aanwezig zodat je naast je iPhone nog een apparaat kunt opladen. Let wel, dit gaat op normale snelheid.

De Belkin Boost Up is groot genoeg om zelfs de meest forse iPhones stevig vast te klemmen. Uiteraard past ‘ie ook om meer compacte toestellen, zoals de iPhone 12 mini en iPhone SE.

Bekijk de Belkin Boost Up bij:

Bol.com: 43,99 euro

Coolblue: 49,99 euro

3. ESR HaloLock: voor de iPhone 12

De HaloLock-houder van ESR is helemaal op maat gemaakt voor de iPhone 12. De autohouder heeft namelijk MagSafe, de magnetische aansluiting die ook in de opvolger van de iPhone 11 zit.

Nadat je de houder in het ventilatierooster hebt geplaatst is het daarom een kwestie van je iPhone 12 op de autohouder leggen. Zodra hij in de buurt komt klikken de magneetjes vanuit zichzelf vast. Extra tof is dat het toestel nu begint op te laden. Heb je hier geen trek in, dan haal je de kabel van de autohouder gewoon los.

Je kunt deze iPhone-autohouder 360 graden rond draaien. Hij gaat dus heel makkelijk van verticaal naar horizontaal doen, en weer andersom. Zorg wel dat je rustig over drempels rijdt, want je loopt anders het risico dat je telefoon losschiet van de magnetische autohouder.

Bekijk de ESR HaloLock bij:

Amazon: 29,99 euro

Bol.com: 34,95 euro

4. Kenu AirFrame (Wireless): dé compacte optie

Ben je op zoek naar een compacte iPhone-autohouder? Dan is de Kenu AirFrame het bekijken waard. Daar waar de meeste iPhone-autohouders een grote zuignap hebben, steek je de Kenu AirFrame in het ventilatierooster.

Die ‘less is more’-mentaliteit gaat door in de rest van het design. De Kenu AirFrame is namelijk heel compact, past gemakkelijk in iedere tas en heeft geen toeters en bellen. Wanneer je je telefoon onderweg wil bijladen, moet je dus met een kabeltje in de weer.

Daarover gesproken, Kenu maakt ook iPhone-autohouders met draadloos opladen. Met de Kenu AirFrame Wireless laadt je toestel dan ook onderweg op. Let wel op, want draadloos opladen gaat nog altijd trager dan met draad.

Bekijk de Kenu AirFrame bij:

Amac: 29,95 euro

Coolblue: 28,99 euro

Bekijk de Kenu AirFrame Wireless bij:

Amac: 59,95 euro

Bol.com: 59,95 euro