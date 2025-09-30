Deze nieuwste iPhone is nu al 270 euro goedkoper

Wil je de nieuwste iPhone scoren, zonder de hoofdprijs te betalen? Dit gloednieuwe model is nu al goedkoper verkrijgbaar. iPhoned zet de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

Nieuwe iPhone nu al 270 euro goedkoper

De iPhone Air is niet alleen dun en licht, maar maakt ook gebruik van Apple Intelligence. Hierdoor worden je meldingen beter georganiseerd, krijg je hulp bij het schrijven en samenvatten van teksten, en kun je foto’s snel bewerken door storende elementen te verwijderen.

Qua specificaties heeft de iPhone Air een indrukwekkend 6,5-inch Super Retina XDR-display met ProMotion tot 120 Hz en een piekhelderheid van 3000 nits. Het toestel is uitgerust met de krachtige A19 Pro-chip en een 48MP Fusion-hoofdcamera voor scherpe foto’s.

Hier scoor je de beste los toestel deal

De iPhone Air is momenteel al iets voordeliger dan de oorspronkelijke adviesprijs van 1229 euro. Zo is het toestel bij Bol verkrijgbaar voor 1187,95 euro, wat je een mooie besparing van 41 euro oplevert. Wil je liever bij een andere webshop kopen? Geen probleem, hieronder vind je een overzicht van winkels die het toestel op voorraad hebben.

Hier scoor je de beste deal met abonnement (via een webshop)

Wil je profiteren van het meeste voordeel, dan is het verstandig om de iPhone Air samen met een abonnement te kopen. Bijvoorbeeld met een onbeperkt Vodafone-abonnement via Belsimpel, dan betaal je slechts 959 euro voor het toestel. Dit levert je een flinke korting van 270 euro op ten opzichte van de adviesprijs.

Heb je liever en kleinere bundel met 10 GB aan data en 400 belminuten? Dat kan natuurlijk ook! Deze haal je nu het voordeligst in huis in combinatie met een abonnement van Simyo bij Belsimpel, dan betaal je voor het toestel nog 1066 euro. Dat is een besparing van maar liefst 163 euro op de adviesprijs. Voor het abonnement betaal je dan 8 euro per maand.

iPhone Air via een provider: kortingen tot 197 euro

Wil je de nieuwe iPhone Air met voordeel in huis halen? Dan is het slim om het toestel in combinatie met een abonnement bij je provider aan te schaffen. Voor de beste prijs voor een iPhone Air is Vodafone de plek om te bestellen, waar de toestelkosten nu liggen op 1032 euro. KPN vraagt iets meer met 1104 euro en Odido ligt met 1105 euro ook iets hoger in prijs.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Als je thuis al internet hebt bij een provider, is het vaak slim om ook je mobiele abonnement bij diezelfde aanbieder af te sluiten. Zo profiteer je namelijk van extra voordelen, zoals korting op je maandelijkse kosten, meer data of speciale acties die alleen gelden als je alles bij één aanbieder regelt.

Als je internet en mobiel bij dezelfde provider afsluit, zoals KPN, profiteer je met Combivoordeel van flink wat extra’s: tot 7,50 euro korting per maand, gratis dubbele data, gratis tv-pluspakketten, en keuze uit leuke abonnementen zoals Netflix of ESPN. Hoe meer diensten je combineert, hoe meer voordelen je krijgt, waardoor je ook nog eens flink kunt besparen. Ook bij Odido krijg je korting op vast internet en bij Vodafone met Ziggo een extra tv-pakket, wat het combineren van abonnementen heel aantrekkelijk maakt.

iPhone Air bij webwinkels: bespaar tot 270 euro

Wil je veel bellen en internetten en zoek je een ruime bundel? Dan is het slim om de iPhone Air te combineren met een abonnement bij bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter de bundel die je kiest, hoe meer korting je doorgaans op het toestel krijgt.

Ook krijg je nu bij alle providers tijdelijk een leuke extra: je ontvangt drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+ wanneer je een abonnement afsluit bij je toestel. Zo haal je nog meer voordeel uit je nieuwe iPhone-bundel.

Wil je de Air nu al met een flinke korting in huis halen? Bij webshops zoals Belsimpel en Mobiel.nl kun je het toestel extra voordelig aanschaffen als je kiest voor een abonnement bij een van de grote providers. Door deze combinatie betaal je vaak flink minder voor de iPhone Air dankzij hoge kortingen op de toestelprijs.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Vodafone: bij Belsimpel betaal je voor de Air met een Vodafone-abonnement 959 euro. Hiermee bespaar je tot wel 270 euro op de adviesprijs. Daarnaast ontvang je met Klantvoordeel tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je bundel.

bij Belsimpel betaal je voor de Air met een Vodafone-abonnement 959 euro. Hiermee bespaar je tot wel 270 euro op de adviesprijs. Daarnaast ontvang je met Klantvoordeel tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je bundel. KPN: ga je liever voor een abonnement bij KPN via Mobiel.nl, dan komt de toestelprijs uit op 960 euro. Je profiteert hiermee van 269 euro korting en bij het gebruiken van Combivoordeel krijg je tot 7,50 euro extra korting per maand op je bundel en extra MB’s.

ga je liever voor een abonnement bij KPN via Mobiel.nl, dan komt de toestelprijs uit op 960 euro. Je profiteert hiermee van 269 euro korting en bij het gebruiken van Combivoordeel krijg je tot 7,50 euro extra korting per maand op je bundel en extra MB’s. Odido: kies je voor een Odido-abonnement bij Mobiel.nl, dan kost de iPhone Air 979 euro, waardoor je maar liefst 250 euro voordeel op de toestelprijs hebt. Ook hier geldt dat je met Klantvoordeel iedere maand tot 7,50 euro extra korting krijgt én meer MB’s ontvangt.

Alles wat je wilt weten over de iPhone Air

De iPhone Air is het dunste en lichtste model dat Apple ooit heeft gemaakt: het toestel is slechts 5,6 millimeter dik en weegt 165 gram. Toch krijg je een groot 6,5-inch scherm dat superhelder is, met vloeiende beelden dankzij ProMotion tot 120 Hz en is het scherm altijd goed af te lezen. Zelfs buiten is alles duidelijk dankzij een piekhelderheid van 3.000 nits. Het sterke titanium ontwerp en Ceramic Shield 2-glas zorgen ervoor dat de Air stevig en krasbestendig is, terwijl het toestel er modern en strak uitziet.

Qua functies is de iPhone Air lekker snel, dankzij een A19 Pro-chip die alles soepel laat draaien. Foto’s maak je met een 48MP Fusion-camera achterop, en een 18MP selfiecamera aan de voorkant die automatisch het beeld aanpast zodat iedereen erop staat.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Benieuwd of de prijzen voor de iPhone Air nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je nergens teveel betaalt? Gebruik dan onze handige prijsvergelijker! Dankzij de handige filters kun je eenvoudig je wensen invullen, waarna je direct de beste en scherpste prijzen te zien krijgt. Zo bespaar je niet alleen geld, maar ook tijd bij het zoeken naar de beste deal.