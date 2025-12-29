iPhone Air flink afgeprijsd: dit is de beste prijs

De iPhone Air is de dunste iPhone van Apple en perfect voor wie een slank, modern toestel zoekt dat gemakkelijk in de broekzak past. Het toestel is nu ook nog eens flink in prijs gezakt, we zetten de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

iPhone Air: 497 euro goedkoper

De iPhone Air is het dunste model dat Apple tot nu toe heeft gemaakt en heeft een strak design, samen met krachtige prestaties. Het scherm is 6,5 inch groot en werkt met Super Retina XDR en ProMotion-technologie, waardoor alles op het scherm soepel loopt en goed zichtbaar is, zelfs bij fel zonlicht.​

Aan de achterkant zit een topcamera: een 48 megapixel-systeem met een telelens om twee keer optisch in te zoomen, waarmee je scherpe foto’s en video’s kunt maken. Ook kun je video’s opnemen in 4K met Dolby Vision en ruimtelijk geluid voor een echte bioscoopervaring. Voor selfies is er een 24 megapixel-camera aan de voorkant die automatisch mensen in beeld houdt, perfect voor groepsfoto’s. Je kunt zelfs tegelijkertijd met de voor- en achterkant filmen.

Bij de lancering kostte de iPhone Air nog 1229 euro, maar inmiddels is de prijs bij veel webshops flink gedaald. Je vindt het toestel bij bekende webshops zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol al voor een stuk minder. Los kopen kan nu bijvoorbeeld voor 964 euro bij Phonemarket.​

Wil je het meeste voordeel op de toestelprijs, dan is een abonnement vaak de slimste keuze. Met bijvoorbeeld een Unlimited-abonnement bespaar je tot wel 232 euro op de prijs van een los toestel. Op die manier betaal je dus veel minder voor de iPhone Air en ben je voordeliger uit dan wanneer je het toestel los aanschaft.

iPhone Air via een provider: kortingen tot 52 euro

Wil je de iPhone Air liever direct kopen bij je eigen provider? Dat kan zeker, en vaak krijg je er zelfs een mooie korting bij ten opzichte van de originele prijs. Bij Vodafone betaal je nu 912 euro voor het toestel, wat neerkomt op een besparing van 52 euro. Bij KPN betaal je momenteel 1080 euro. Kies je voor Odido, dan kost het toestel 1105 euro.

iPhone Air bij webwinkels: bespaar tot 232 euro

Zo veel mogelijk besparen doe je door de iPhone Air te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Door een abonnement met een grotere databundel te kiezen, krijg je de meeste korting op het toestel. Maar, ook met een kleinere bundel bespaar je veel. Daardoor krijg je de iPhone Air veel voordeliger dan wanneer je hem los koopt.

Daarnaast bieden veel providers extra voordelen, zoals drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, waardoor het nog interessanter wordt om over te stappen.

Odido, Vodafone of toch KPN

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone Air het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 732 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 232 euro ten opzichte van de prijs van een los toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone Air het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 732 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 232 euro ten opzichte van de prijs van een los toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; Vodafone: als je de iPhone Air bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 768 euro voor het toestel bij Mobiel.nl. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo;

als je de iPhone Air bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 768 euro voor het toestel bij Mobiel.nl. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Mobiel.nl betaal je voor het toestel 792 euro. Daarnaast ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Benieuwd of deze prijzen voor de iPhone Air nog actueel zijn, of wil je direct de beste deal vinden? Gebruik onze prijsvergelijker om snel en makkelijk de aanbieding te ontdekken die het beste bij jouw situatie past. Of je nu kiest op basis van het laagste maandbedrag of de voordeligste aankoopprijs, met deze tool ben je er zeker van dat je altijd het beste tarief krijgt voor je nieuwe iPhone Air.