Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is december waarschijnlijk de beste maand om dit te doen. Veel providers sluiten het jaar namelijk af met hoge kortingen op iPhone-abonnementen. In dit artikel verzamelen we de beste deals voor je.

iPhone-abonnementen: de beste deals van december 2020

December is normaal gesproken de tijd van kerstinkopen doen, maar dit jaar blijft het bij online shoppen. Dat is jammer voor de gemoedelijke sfeer, maar niet per se voor je portemonnee. Providers stunten namelijk online door middel van hoge kortingen op iPhone-abonnementen. Met name de wat oudere Apple-telefoons, zoals de iPhone XR, zijn hierdoor een stuk voordeliger op de kop te tikken. Tijd voor een overzicht van de beste december-aanbiedingen.

Vodafone – December deals

Vodafone staat deze maand in het teken van de December-deals. Je krijgt de meeste korting wanneer je een Unlimited-abonnement (met onbeperkt internet) afsluit én thuis een Ziggo-aansluiting hebt. Vodafone en Ziggo vallen namelijk onder hetzelfde moederbedrijf.

KPN – Snelpakkers

Ook bij KPN zijn de grootverbruikers deze maand stukken voordeliger uit. Wie een telefoon afneemt met een onbeperkt internet-pakket kan profiteren van honderden euro’s korting. Uiteraard ben je het voordeligst uit wanneer je ook klant bent bij KPN Thuis.

T-Mobile – GoGoGo Deals

Internet je relatief veel, maar pak je minder vaak de telefoon op om te bellen? Dan moet je de GoGoGo-deals van T-Mobile eens bekijken. Wie nu een abonnement met 5GB data en 120 belminuten afsluit krijgt namelijk maandelijks 12,50 euro korting. In totaal bespaar je zo honderden euro’s op toptelefoons.

Ben – Prijsbewust weken

Bij budgetprovider Ben zijn het momenteel de Prijsbewust-weken. Dat is goed nieuws voor Apple-fans, want hierdoor betaal je tijdelijk geen aansluitkosten (ter waarde van 20 euro) én krijg je 500 tot 2500MB internet cadeau bij het afsluiten van een abonnement..

Tele2 – Speciale aanbiedingen

Tot slot mogen we ook Tele2 niet vergeten. De provider zet in het slot van 2020 vooral internetgrootgebruikers in het zonnetje. Je kunt bijvoorbeeld ruim 100 euro besparen op de voorlaatste iPhone wanneer je een bundel met 7GB data en 200 belminuten afsluit. Bovendien betaal je tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van 30 euro.