Dit is hoe je tot 519 euro korting krijgt op de iPhone 16 (en meer)

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op deze pagina vind je altijd de scherpste aanbiedingen voor iPhones met abonnement. We zorgen ervoor dat de deals regelmatig worden bijgewerkt, zodat je nooit een goede actie mist. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwste kortingen en extra voordelen. Hierdoor kun je gemakkelijk en snel de beste keuze maken voor een iPhone met abonnement die bij jou past.

Laatste update: vrijdag 15 augustus 2025

De beste iPhone aanbiedingen van augustus

Hieronder vind je een overzicht van de beste iPhone 16 deals bij verschillende providers. In de tabel zie je per toestel het type abonnement, de korting op het toestel en de maandelijkse kosten. Zo kun je eenvoudig de aanbiedingen vergelijken en direct naar de deal gaan om jouw nieuwe iPhone te bestellen.

Toestel Provider

Databundel en minuten

/sms

Toestel-korting

Maandprijs iPhone 16 Vodafone Onbeperkt 519 euro 49,50 euro Bekijk hier iPhone 16 Hollands

nieuwe 10GB/10.000 sms of minuten 274 euro 5 euro Bekijk hier iPhone 16 Pro Odido Onbeperkt 457 euro 49,50 euro Bekijk hier iPhone 16 Pro Max Vodafone Onbeperkt 481 euro 30 euro Bekijk hier iPhone 16e Vodafone Onbeperkt 312 euro 30 euro Bekijk hier iPhone 16e Ben 10GB/200 minuten 312 euro 9 euro Bekijk hier

iPhone 16: super snel en nieuwste features

Pluspunten Actieknop en cameraregelaar

Actieknop en cameraregelaar A18-chipo en 8GB RAM

A18-chipo en 8GB RAM Langere batterijduur

De iPhone 16 heeft veel nieuwe en handige functies die het gebruik nog beter maken. Het 6,1-inch scherm toont scherpe en heldere beelden en door de nieuwe A18-chip werkt het toestel snel en zuinig. Dankzij slimme Apple-functies, zoals Apple Intelligence, is je iPhone makkelijker te gebruiken. De telefoon heeft daarnaast de nieuwe cameraregelaar, waarmee je snel foto’s en video’s maakt zonder het scherm te blokkeren.

De iPhone 16 is uitgerust met een 48-megapixel hoofdcamera en een geoptimaliseerde ultragroothoeklens, waarmee je zowel bij weinig licht als overdag scherpe en gedetailleerde foto’s maakt. De batterij gaat langer mee en het toestel ondersteunt snel opladen via usb-c, evenals draadloos opladen met MagSafe. Met iOS 18 aan boord geniet je van de nieuwste functies, waaronder ondersteuning voor WiFi 7 en Face ID.

Tip: een iPhone 16 haal je met abonnement vaak veel voordeliger in huis dan wanneer je het toestel los koopt. De iPhone 16 is als los toestel verkrijgbaar vanaf € 756,-. Providers bieden regelmatig hoge kortingen aan, waardoor je flink kunt besparen op de aanschafprijs van je toestel. Hieronder vind je de beste aanbieding waarmee je op dit moment het meeste kunt besparen.

iPhone 16 aanbiedingen met abonnement (augustus 2025): kortingen tot 519 euro

Heb je graag een kleine bundel? De beste aanbieding voor een abonnement met 10 GB data is op dit moment van Hollandsnieuwe bij Belsimpel. Je betaalt voor het toestel eenmalig 695 euro, maar de maandkosten zijn in verhouding laag voor de hoeveelheid data die je krijgt.

Als je liever onbeperkt data hebt, is een Vodafone-abonnement bij Belsimpel nu de beste keuze. De iPhone 16 kost je dan nog maar 450 euro, maar de maandkosten voor het onbeperkte abonnement liggen wel hoger dan bij de 10 GB-bundel.

Ben je specifiek op zoek naar een bepaalde provider, of wil je liever iets meer bijbetalen voor het toestel zodat je maandkosten nog lager zijn? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Daar staan alle actuele prijzen en aanbiedingen overzichtelijk bij elkaar, zodat je snel de beste deal vindt die bij jou past.

iPhone 16 Pro: beste camera’s en display

Pluspunten Krachtige chip

Krachtige chip Groter scherm

Groter scherm Langere accuduur

De iPhone 16 Pro is een krachtige en moderne smartphone met een 6,3-inch OLED-scherm, waardoor beelden helder en scherp zijn. Het toestel heeft een snelle A18 Pro-chip, waardoor alles soepel werkt en je probleemloos kunt gamen of zware apps kunt gebruiken. De batterij gaat langer mee dan bij eerdere modellen, zodat je minder vaak hoeft op te laden. Daarnaast heeft de iPhone 16 Pro handige functies als Face ID, een always-on display en ondersteuning voor de nieuwste iOS-functies.

Wat de iPhone 16 Pro echt bijzonder maakt, is de geavanceerde camera met drie lenzen, waaronder een 48-megapixel groothoek- en ultragroothoekcamera, en een 5x telelens voor mooie close-ups en haarscherpe foto’s, zelfs bij weinig licht. Ook kun je superstrakke video’s maken in 4K met 120 frames per seconde. De nieuwe cameraregelaar zorgt ervoor dat je snel foto’s en video’s kunt maken. Dankzij slimme AI-functies, zoals teksten samenvatten, foto’s bewerken en Genmoji, wordt de iPhone 16 Pro nog fijner in gebruik in de toekomst.

Tip: met een abonnement kun je de iPhone 16 Pro vaak veel voordeliger aanschaffen dan wanneer je het toestel los koopt. De iPhone 16 Pro is als los toestel beschikbaar vanaf € 996,90. Providers geven regelmatig aantrekkelijke kortingen, waardoor je flink bespaart op de aanschafprijs. Hieronder staan de beste deals waarmee je momenteel het meeste voordeel haalt.

iPhone 16 Pro aanbiedingen met abonnement

(augustus 2025): kortingen tot 457 euro

Wil je besparen op de aanschafprijs van je toestel, dan is een onbeperkt data-abonnement van Odido bij Belsimpel de beste keuze. De iPhone 16 Pro kost je dan slechts 777 euro. Houd er wel rekening mee dat de maandelijkse kosten voor dit onbeperkte abonnement hoger zijn dan bij een kleiner databundel.

Ben je specifiek op zoek naar een bepaalde provider, of wil je liever iets meer bijbetalen voor je iPhone 16 Pro zodat je maandelijkse kosten nog lager zijn? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Hier vind je alle actuele prijzen en aanbiedingen overzichtelijk bij elkaar, zodat je snel en makkelijk de beste deal kunt vinden die bij jouw wensen past.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro Max: beste camera’s en grootste display

Pluspunten Krachtige chip

Krachtige chip Verbeterde ultragroothoeklens

Verbeterde ultragroothoeklens Langere accuduur

De iPhone 16 Pro Max is een luxe en krachtige smartphone met een groot 6,9-inch OLED-scherm en razendsnelle A18 Pro-chip. Dankzij het heldere scherm, hoge verversingssnelheid tot 120Hz en de titanium behuizing ziet het toestel er luxe uit en voelt het stevig aan. De batterij gaat extra lang mee: bij normaal gebruik hou je het makkelijk een hele dag vol, en bij het kijken van video’s zelfs tot 33 uur achter elkaar.

De camera’s van de iPhone 16 Pro Max zijn behoorlijk verbeterd. Je hebt nu een 48-megapixel ultragroothoekcamera en een handige cameraknop waarmee je nóg sneller foto’s en video’s maakt. Ook het geluid in je video’s is beter door slimme audiomix-functies. Verder is de iPhone 16 Pro Max uitgerust met ondersteuning voor Apple Intelligence, waardoor je toestel nog slimmer en gemakkelijker wordt in de toekomst. Het is een premium toestel met uitstekende prestaties, ideaal voor wie het beste van het beste zoekt.

Tip: met een abonnement kun je de iPhone 16 Pro Max vaak veel voordeliger aanschaffen dan wanneer je het toestel los koopt. De iPhone 16 Pro Max is als los toestel verkrijgbaar vanaf € 1.224,-. Providers bieden regelmatig aantrekkelijke kortingen, waardoor je flink bespaart op de aanschafprijs. Hieronder vind je de beste deals waarmee je op dit moment het meeste voordeel behaalt.

iPhone 16 Pro Max aanbiedingen met abonnement (augustus 2025): kortingen tot 481 euro

Wil je besparen op de aanschafprijs van je iPhone 16 Pro Max, dan is een onbeperkt abonnement van Vodafone bij Belsimpel de beste optie. De iPhone 16 Pro Max kost je dan slechts 998 euro. Houd er wel rekening mee dat de maandelijkse kosten voor dit onbeperkte abonnement hoger zijn dan bij een kleinere databundel.

Ben je op zoek naar een specifieke provider, of betaal je liever iets meer voor je iPhone 16 Pro Max om zo lagere maandelijkse kosten te hebben? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Hier vind je alle actuele prijzen en aanbiedingen overzichtelijk bij elkaar, zodat je snel en eenvoudig de beste deal vindt die bij jouw wensen past.

iPhone 16e: goedkoper alternatief met Apple Intelligence

Pluspunten Goedkoopste iPhone van 2025

Goedkoopste iPhone van 2025 Snelle processor, veel werkgeheugen

Snelle processor, veel werkgeheugen Ondersteuning voor Apple Intelligence

De iPhone 16e is het betaalbaarste model van Apple met een modern 6,1-inch OLED-scherm en strak aluminium design. Je krijgt één 48-megapixel camera aan de achterkant, wat minder veelzijdig is dan bij de duurdere modellen, maar voor dagelijks gebruik en goede foto’s meer dan voldoende is. De iPhone 16e draait op de snelle A18-chip en heeft 8 GB werkgeheugen, waardoor apps vlot werken. Dankzij een geavanceerde batterij kun je moeiteloos de hele dag vooruit, het toestel is waterdicht (IP68) en voorzien van Face ID en stereo speakers.

Deze iPhone is te koop in zwart en wit en je hebt de keuze uit 128 GB, 256 GB of 512 GB aan opslagcapaciteit. Je krijgt het gemak van de nieuwste iOS-functies en Apple Intelligence, maar de uitvoering van het toestel is net iets eenvoudiger en de camerafuncties zijn minder uitgebreid dan bij de duurdere Pro-toestellen. De iPhone 16e is dus vooral een slimme keuze voor wie de nieuwste iPhone zoekt met goede prestaties, lange accuduur en een scherpe prijs.

Tip: met een abonnement kun je de iPhone 16e vaak veel voordeliger aanschaffen dan wanneer je het toestel los koopt. De iPhone 16e is als los toestel verkrijgbaar vanaf € 592,-. Providers bieden regelmatig aantrekkelijke kortingen, waardoor je flink bespaart op de aanschafprijs. Hieronder vind je de beste deals waarmee je nu het meeste voordeel haalt.

iPhone 16e aanbiedingen met abonnement (augustus 2025): kortingen tot 312 euro

Heb je liever een kleinere databundel? De beste aanbieding voor een abonnement met 10 GB data is momenteel van Ben bij Mobiel.nl. Je betaalt eenmalig 516 euro voor het toestel en de maandelijkse kosten zijn voordelig in verhouding tot de hoeveelheid data die je ontvangt.

Als je liever onbeperkt data wilt, is een Vodafone-abonnement bij Belsimpel de beste optie. De iPhone 16e kost je dan 407 euro, maar de maandelijkse kosten voor dit onbeperkte abonnement zijn hoger dan bij de 10GB-bundel.

Ben je op zoek naar een specifieke provider of wil je liever iets meer betalen voor je iPhone 16e om lagere maandkosten te hebben? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Hier vind je alle actuele prijzen en aanbiedingen duidelijk op een rij, zodat je snel de beste deal voor jouw situatie vindt.

De voordelen van een iPhone met abonnement

Een iPhone met abonnement biedt meerdere voordelen. Je betaalt het toestel vaak niet in één keer, maar kunt het bedrag gespreid over de looptijd aflossen. Daarnaast bieden providers regelmatig toestelkortingen en kom je in aanmerking voor extra combikorting als je bijvoorbeeld internet van Ziggo combineert met Vodafone of klantvoordeel hebt bij Odido. Ook zijn er geregeld aantrekkelijke inruilkortingen mogelijk wanneer je je oude toestel inlevert.

Gratis extra’s en kortingen bij je abonnement

Bovendien ontvang je bij veel abonnementen gratis extra’s, zoals extra data, accessoires of streamingdiensten. Door deze voordelen te combineren, profiteer je niet alleen van een lager maandbedrag, maar haal je meer uit je nieuwe iPhone én abonnement. Zo maak je optimaal gebruik van acties en aanbiedingen en heb je altijd het nieuwste toestel mét aanvullende voordelen.

Telefoon abonnement aanbiedingen per provider

Ben je op zoek naar een nieuw telefoonabonnement en wil je daarbij kiezen voor het beste aanbod van je huidige provider? Hieronder hebben we per provider de beste deals verzameld, zodat je altijd goed op de hoogte bent en eenvoudig geld kunt besparen.

De beste telefoon + abonnement deals bij KPN

(tot 269 euro korting)

KPN heeft vaak goede aanbiedingen waarbij je een gloednieuwe iPhone met een abonnement flink goedkoper aan kunt schaffen. Daarnaast krijg je extra voordeel als je meerdere diensten bij KPN gebruikt, bijvoorbeeld een mobiel abonnement samen met internet of tv. Dit noemen ze Combivoordeel. Zo kun je dubbele data krijgen, tot 7,50 euro korting op je abonnement en een TV Plus-pakket, afhankelijk van welke diensten je combineert.

De beste telefoon + abonnement deals bij Vodafone

(tot 225 euro korting)

Vodafone heeft regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen waarbij je een iPhone met een abonnement flink voordeliger in huis kunt halen. Daarnaast profiteer je van extra voordelen als je meerdere diensten bij Vodafone en Ziggo combineert, zoals een mobiel abonnement samen met internet of tv op hetzelfde adres. Hierdoor kun je dubbele data ontvangen, tot 7,50 euro korting op je maandfactuur krijgen, een gratis extra tv-pakket krijgen en een gratis Safe Online XL-pakket.

De beste telefoon + abonnement deals bij Odido

(tot 273 euro korting)

Odido biedt regelmatig aantrekkelijke aanbiedingen waarmee je een iPhone met abonnement tegen een gunstige prijs kunt aanschaffen. Bovendien profiteer je van extra voordelen wanneer je meerdere diensten bij Odido combineert, zoals een mobiel abonnement samen met internet of tv op hetzelfde adres. Zo kun je bijvoorbeeld elke maand dubbele data krijgen, korting tot 10 euro per maand ontvangen of een extra Unlimited-abonnement voor maar 20 euro .

Welke databundel past bij mijn gebruik

Wanneer je een iPhone met abonnement wilt aanschaffen, is het van belang om goed na te denken over welke databundel het beste aansluit bij jouw persoonlijke internetgebruik. Kies je een te kleine bundel, dan loop je het risico op extra kosten als je buiten je bundel verbruikt. Met een te grote bundel betaal je misschien onnodig veel voor data die je niet opmaakt.

Neem daarom je dagelijkse gewoontes als uitgangspunt: ben je vaak onderweg en heb je veel data nodig, of maak je vooral thuis gebruik van wifi? Denk ook aan situaties waarin je plots meer data kunt verbruiken, zoals vakanties of drukke werkweken. De meeste providers bieden flexibele databundels en handige tools waarmee je vooraf en tijdens je abonnement je verbruik kunt monitoren. Zo voorkom je verrassingen én zorg je dat je altijd verbonden blijft, zonder te veel te betalen

Sporadische gebruiker: voor wie voornamelijk WhatsApp gebruikt, e-mails leest en af en toe op sociale media kijkt, is een kleinere databundel tot 3 GB per maand voldoende. Je hebt zo genoeg data voor dagelijks gebruik, zonder onnodig te veel te betalen voor extra’s die je niet nodig hebt; Gemiddelde gebruikers: voor mensen die vaak muziek streamen, actief bezig zijn op social media en af en toe video’s kijken, is een middelgrote databundel van 6 GB tot 10 GB per maand een goede keuze. Met zo’n bundel heb je voldoende data om zonder zorgen door je favoriete apps te surfen, video’s te bekijken en muziek te luisteren; Intensieve gebruikers: wie dagelijks muziek streamt, video’s kijkt of online gamet via mobiel internet, kiest beter voor een grote databundel van 10 GB tot 20 GB. Daarmee heb je voldoende data om volop van je favoriete online activiteiten te genieten zonder zorgen over je limiet; Zeer intensieve gebruiker: voor wie altijd en overal online wil zijn, vaak in hoge kwaliteit streamt, regelmatig grote bestanden verzendt of zijn iPhone als hotspot gebruikt, is een onbeperkte databundel (Unlimited of minimaal 20 GB) de meest verstandige keuze.

Type gebruiker Aanbevolen databundel Sporadisch gebruikers

(alleen WhatsApp, mail, social media) Kleine bundel

(tot 3 GB) Gemiddelde gebruikers

(regelmatig muziek, social, soms video) Middelgrote bundel

(6–10 GB) Intensieve gebruikers

(dagelijks streamen, video, gaming) Grote bundel

(10–20 GB) Zeer intensief, altijd online

(streaming in hoge kwaliteit en toestel als hotspot) Onbeperkt of zeer grote bundel

(20 GB+ of Unlimited)

12 of 24 maanden? Zo bepaal je de ideale contractduur

Bij het kiezen van de juiste contractduur voor je iPhone-abonnement is het belangrijk om te bedenken wat het beste past bij jouw wensen en budget. Meestal heb je de keuze uit een éénjarig (12 maanden) of tweejarig (24 maanden) iPhone-abonnement.

Kies je voor een tweejarig iPhone-abonnement, dan profiteer je vrijwel altijd van lagere maandlasten, omdat de kosten van je nieuwe iPhone over een langere periode worden verspreid. Vaak zijn er bij een tweejarig contract extra aanbiedingen of toestelkortingen, waardoor het aantrekkelijk is voor wie zijn iPhone langer gebruikt of zijn maandelijkse kosten zo laag mogelijk wil houden.

Het voordeel van een jaarcontract

Een éénjarig iPhone-abonnement biedt meer flexibiliteit, omdat je sneller kunt overstappen naar een andere provider en vaker kunt profiteren van actuele deals of het nieuwste iPhone model. Houd er rekening mee dat een jaarcontract per maand vaak duurder is, omdat de toestelkosten over minder maanden verspreid worden. Wil je maximale korting en lage maandlasten, kies dan voor een tweejarig iPhone-abonnement.

Geef je de voorkeur aan flexibiliteit en wil je sneller kunnen veranderen van toestel of provider, dan past een éénjarig abonnement beter bij je. Zo vind je altijd de contractduur van een iPhone-abonnement die het beste aansluit bij jouw persoonlijke situatie én bespaar je op de lange termijn

iPhone prijsvergelijker: vind direct jouw beste abonnement

Naast het overzicht van iPhone aanbiedingen op deze pagina hebben we ook een handige prijsvergelijker. Met deze tool kun je eenvoudig je gewenste type iPhone selecteren en direct alle beschikbare abonnementen met actuele prijzen, kortingen en extra’s vergelijken. Zo zie je in één oogopslag welke aanbieding het beste past bij jouw wensen en budget.

Weet je nog niet precies welk type iPhone het beste bij je past? Geen probleem! Je kunt gebruikmaken van onze toestelhulp voor passend advies. Zo maak je altijd een weloverwogen keuze en bespaar je op je nieuwe iPhone mét abonnement.

Veelgestelde vragen