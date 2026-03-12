iPhone 17e nu al flink in prijs gedaald: voor minder dan 400 euro

Loopt je abonnement bijna af? Goed nieuws: de iPhone 17e is nu al flink goedkoper in huis te halen. Bekijk hieronder de beste aanbiedingen van dit moment en stap voordelig over naar Apple’s nieuwste toestel.

iPhone 17e: nu al 327 euro goedkoper

De iPhone 17e is een flinke stap vooruit vergeleken met zijn voorganger. De grootste vernieuwing is MagSafe-ondersteuning, waarmee je accessoires zoals een pasjeshouder of draadloze lader magnetisch vastklikt aan de achterkant.

Draadloos opladen gaat nu tot 15 Watt, terwijl dat bij de iPhone 16e nog maximaal 7,5 Watt was. Het toestel heeft een nieuwe A19-chip, net als de iPhone 17, met ondersteuning voor Apple Intelligence. De enkele 48-megapixel fusion-camera is super veelzijdig voor zowel gewone als ultragroothoekfoto’s. Je begint bovendien meteen met 256 GB opslag: dubbel zoveel als bij de 16e, maar voor dezelfde prijs.

Het toestel heeft net als de iPhone 16e een startprijs van 719 euro, terwijl je twee keer zoveel opslagruimte krijgt. Klinkt dat goed? Momenteel haal je het toestel los het voordeligst in huis via Amazon!

Hier scoor je hem tijdelijk al vanaf 392 euro

Wil je besparen op de toestelkosten? Dan is het slim om het toestel te combineren met een abonnement. Combineer je de iPhone 17e met een onbeperkt abonnement van Odido via Belsimpel, dan betaal je nog 392 euro voor het toestel. Dat betekent een besparing van maar liefst 327 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

Ga je liever voor een onbeperkt Vodafone-abonnement via Belsimpel? Dan heb je het toestel al in huis vanaf 504 euro. Kies je voor een onbeperkt abonnement van KPN via Belsimpel, dan betaal je voor het toestel vanaf 528 euro.

Heb je liever een kleinere bundel met 10 GB? Dat kan natuurlijk ook. De iPhone 17e met 10 GB is momenteel het voordeligst bij Belsimpel in combinatie met een abonnement van Lebara. Voor het toestel betaal je dan nog 558 euro en voor het abonnement 8 euro per maand (de eerste zes maanden betaal je zelfs slechts 4 euro per maand).



iPhone 17e via een provider: al vanaf 600 euro

Bestel je de iPhone 17e het liefste meteen bij je eigen provider? Dan ontvang je vaak een mooie korting op de toestelprijs. Bij KPN kost hij nu 600 euro, wat neerkomt op flink voordeel van 119 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

Bij Vodafone heb je de iPhone 17e al in huis vanaf 648 euro. Heb je al internet van een van deze providers? Kies die dan, want je krijgt klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je mobielabonnement. KPN geeft gratis Netflix en Odido 5 euro extra korting op je internetrekening.

Hier scoor je alvast een nieuw hoesje voor de iPhone 17e

Heb jij de iPhone 17e al besteld of overweeg je dat binnenkort? Dan wil je hem natuurlijk goed beschermen met een stevig hoesje. Check hieronder de beste telefoonhoesjes voor de nieuwe iPhone 17e.