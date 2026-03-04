iPhone 17e haal je nu al voor 119 euro minder in huis (ADV)

Denk je eraan om de nieuwe iPhone 17e aan te schaffen? Dan is dit het ideale moment om te pre-orderen. KPN biedt tijdelijk een extra scherpe deal, waardoor je dit gloednieuwe toestel nu een stuk voordeliger kunt bestellen.

Zo scoor je hem nu al flink goedkoper bij KPN

De iPhone 17e heeft een slank en licht design met een helder scherm. Dit toestel is super gebruiksvriendelijk en krachtig genoeg voor al je dagelijkse taken, zoals foto’s schieten, video’s streamen en apps draaien. Plus: de batterij gaat langer mee en laadt razendsnel op, zodat het toestel minder vaak aan de lader hoeft.

Pre-order je de iPhone 17e bij KPN, dan profiteer je tijdelijk van een forse korting, namelijk tot wel 119 euro op het toestel. Heb je ook KPN-internet thuis? Dan scoor je bovendien maandelijks tot 7,50 euro korting op je abonnement, dubbele data en een gratis Pluspakket zoals Netflix Basic of ESPN Compleet.

Alles wat je wilt weten over de nieuwe iPhone 17e

De iPhone 17e biedt premium prestaties in een compact jasje, met de razendsnelle A19-chip en 8 GB werkgeheugen voor soepele multitasking, slimme AI-features en games zonder ook maar een hapering. De batterij houdt zo’n 26 uur video afspelen vol dankzij de energiezuinige chip en je kunt ook nog draadloos opladen via MagSafe.​

Met zijn 6,1‑inch scherm en een gewicht van slechts 170 gram ligt het toestel bijzonder prettig in de hand. Dankzij de IP68‑waterbestendigheid hoef je je geen zorgen te maken bij regen of een klein ongelukje. Bovendien ontvangt hij beveiligingsupdates tot 2032, waardoor je jarenlang bent verzekerd van een futureproof toestel.

Dit is de verbeterde camera en scherm van de iPhone 17e

Het 6,1‑inch Super Retina OLED‑display met een resolutie van 1170 x 2532 pixels en een verversingssnelheid van 60 Hz levert heldere kleuren en diepe contrasten. De bekende notch bovenaan biedt plaats aan Face ID, waarmee je het toestel snel en veilig ontgrendelt. De iPhone 17e is verkrijgbaar in zwart en wit en past met zijn tijdloze ontwerp bij elke stijl.

Op cameragebied blinkt de iPhone 17e uit met een 48‑megapixelcamera die haarscherpe foto’s en vloeiende video’s maakt, zelfs bij weinig licht dankzij slimme beeldverwerking. De vernieuwde 12‑megapixel selfiecamera levert duidelijkere beelden en natuurlijkere kleuren bij selfies en FaceTime‑gesprekken.

Profiteer van extra voordeel dankzij Combivoordeel

Bij KPN profiteer je tijdelijk van flink veel voordeel op de iPhone 17e. Ben je daarnaast ook in het bezit van internet van KPN, dan krijg je tot 7,50 euro extra korting per maand op je abonnement, gratis dubbele data én een gratis Plus-pakket zoals Netflix.