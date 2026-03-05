Zo haal je de iPhone 17e nu al tot 675 euro goedkoper in huis (bij inruil van je oude iPhone)

Wil je de nieuwe iPhone 17e kopen en heb je nog een oud toestel dat je niet meer gebruikt? Lever het dan in, zo bespaar je direct op de aanschaf van je nieuwe iPhone 17e én draag je bij aan een duurzamer milieu.

Dit is hoe je de iPhone 17e al flink goedkoper in huis haalt

Wil je de iPhone 17e scoren met een mooie korting? Ruil je oude iPhone in en profiteer direct van flink veel voordeel op je nieuwe toestel! Steeds meer mensen kiezen voor inruilen en besparen zo op de aanschaf van hun nieuwe toestel. Hieronder lees je hoe simpel dat is en waar de beste deals te vinden zijn.

Bij het berekenen van de inruilkorting zijn we uitgegaan van een iPhone 17 met 256 GB opslag. Heb je een ander model? Geen probleem, ook dan ontvang je een aantrekkelijke inruilkorting. De exacte korting hangt af van het type iPhone en de staat van het toestel.



1. Inruilen via iPhoned & Trade in: tot 575 euro inruilkorting

Je oude telefoon, tablet, smartwatch en andere apparaten verkopen is een makkelijke en veilige manier om ervan af te komen. Via onze exclusieve samenwerking met Trade in kun je jouw oude gadgets bovendien razendsnel inruilen voor geld. Zodra je apparaat is ontvangen en gecontroleerd, wordt het afgesproken bedrag direct op je bankrekening gestort.

Je krijgt eerlijke prijzen en je apparaat wordt netjes gerecycled of krijgt een tweede leven. Zo draag je niet alleen bij aan het milieu, maar haal je ook het maximale uit je oude apparatuur. Meer weten over deze samenwerking? Bekijk dan zeker onze uitgebreide Trade in-pagina.

2. Inruilen via je eigen provider: tot 486 euro inruilkorting

Bij je eigen provider zoals KPN of Vodafone kun je je oude iPhone heel eenvoudig inruilen. Hoeveel je ervoor terugkrijgt, hangt onder meer af van het model, de opslagcapaciteit en de algehele staat van het toestel.

Een bijna nieuwe iPhone 17 met 256 GB opslag levert bij een partij als KPN bijvoorbeeld tot 486 euro inruilkorting op. Deze aanbieders werken met een gebruiksvriendelijke online tool, gratis verzendlabels en een snelle uitbetaling, zodat je jouw oude iPhone zonder gedoe kunt inruilen.

3. Inruilen via Belsimpel of Mobiel.nl: tot 529 euro inruilkorting

Bij Belsimpel en Mobiel.nl kun je jouw oude toestel eenvoudig inruilen wanneer je een nieuw abonnement of losse smartphone bestelt. Tijdens het bestelproces vul je de gegevens en staat van je huidige telefoon in, waarna je direct een indicatie van de inruilwaarde ziet.

Vervolgens stuur je het toestel kosteloos op en na controle wordt het bedrag uitgekeerd of verrekend met je aankoop. Zo bespaar je gemakkelijk op je nieuwe smartphone en ligt je oude toestel niet langer ongebruikt in de lade.

4. Inruilen via Swappie: tot 675 euro inruilkorting

Swappie is een veilige en eenvoudige manier om je oude iPhone in te ruilen. Binnen één tot drie werkdagen ontvang je een gratis verzendpakket om je toestel op te sturen. Zodra je iPhone is aangekomen en gecontroleerd, staat het afgesproken bedrag doorgaans binnen enkele dagen op je rekening.

De vergoeding die Swappie biedt, hangt af van de staat van je iPhone en de kwaliteit van de batterij. Ben je niet tevreden met het bod, dan sturen ze je toestel kosteloos terug. Zo kun je je oude iPhone zonder risico verkopen of inruilen.

5. Verkopen via Verkopen.nl: tot 575 euro inruilwaarde

Bij Verkopen.nl verkoop je je iPhone snel en zonder gedoe in drie eenvoudige stappen. Zoek je model op, beantwoord een paar korte vragen over de staat van je toestel en vul je gegevens in. Vervolgens stuur je het apparaat gratis op met het meegeleverde verzendlabel.

Zodra Verkopen.nl je iPhone heeft ontvangen en gecontroleerd, staat het geld binnen 48 uur op je rekening. Je krijgt bovendien scherpe prijzen voor iPhones, iPads en Apple-accessoires met extra voordelen zoals gratis verzending.