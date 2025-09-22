Zakelijk abonnement met de iPhone 17: zo bespaar je tijd én geld

Ben je ondernemer en heb je een nieuwe telefoon nodig? De iPhone 17 is dan een topkeuze voor zakelijk gebruik. Met zijn snelle chip en sterke batterij werk je moeiteloos door, zonder vaak te hoeven opladen. Hieronder zetten we de voordelen van een zakelijk abonnement overzichtelijk voor je onder elkaar.

iPhone 17 voor ondernemers: dit wil je weten

Wil je de gloednieuwe iPhone 17 aanschaffen, als zzp’er of eigenaar van een bedrijf, in combinatie met een zakelijk abonnement? Dan levert dit je flink wat voordelen op. Zo kun je bijvoorbeeld kosten over een langere periode verspreiden, btw is aftrekbaar en zo zijn er nog veel meer voordelen.

Natuurlijk zijn er ook een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. We zetten alle informatie over het afsluiten van een zakelijk abonnement in combinatie met jouw gloednieuwe iPhone 17 hieronder voor je op een rij.

Waarom de iPhone 17 zeer geschikt is als zakelijk toestel

De iPhone 17 is een uitstekende keuze als zakelijk toestel, omdat hij snel en krachtig werkt met de nieuwe A19-chip. Dit zorgt ervoor dat apps direct openen en je gemakkelijk verschillende taken tegelijk kunt doen. Het scherm is iets groter en heeft een snelle, vloeiende beeldweergave, wat handig is voor presentaties en het bekijken van documenten.

Ook is de batterij sterk verbeterd, zodat je langer kunt doorwerken zonder tussendoor op te laden. Is dat toch nodig? Dan biedt de iPhone 17 ondersteuning voor snelladen. De camera’s aan de voor- en achtzijde zijn verbeterd, waardoor videocalls er professioneel uitzien en je scherpe foto’s kunt maken voor werk of professionele doeleinden.

Veilig en snel werken met de iPhone 17

Verder sluit de iPhone 17 goed aan bij andere Apple-producten, waardoor je eenvoudig bestanden deelt en je werk synchroniseert. Het toestel ondersteunt sneller internet via nieuwere wifi- en 5G-standaarden, wat zorgt voor stabiele verbindingen, vooral belangrijk als je veel onderweg bent.

Ook heeft de iPhone sterke beveiliging, zodat je zakelijke gegevens goed beschermd blijven. Dankzij regelmatige software-updates blijft de iPhone 17 veilig en snel, waardoor hij jarenlang meegaat en zo een slimme investering is voor jou als ondernemer.

Wat is het voordeel van een zakelijk abonnement

Als zzp’er of mkb’er is een zakelijk abonnement vooral aantrekkelijk omdat je de kosten van het abonnement en eventueel de telefoon volledig kunt aftrekken van de winst, inclusief btw-teruggave. Dit levert directe belastingvoordelen op. Daarnaast scheidt een zakelijk abonnement je privé- en zakelijke kosten, wat zorgt voor meer overzicht en een professionalere uitstraling naar klanten. Ook is er bij zakelijke abonnementen geen BKR-registratie, waardoor je financiële flexibiliteit hebt zonder toetsing.

Extra service en flexibiliteit voor ondernemers

Verder bieden zakelijke abonnementen extra service en functies die zijn afgestemd op ondernemers, zoals een snelle vervangservice bij een defect toestel, het delen van databundels met collega’s, en een speciale zakelijke klantenservice. Deze abonnementen zijn vaak flexibel, zodat je tussendoor gemakkelijk telefoons kunt wisselen en extra zakelijke functies kunt toevoegen. Zo blijft je bedrijf efficiënt en goed bereikbaar.

De voordelen in het kort

Volledige aftrek van abonnementskosten en btw;

Geen BKR-registratie bij toestelbetalingen;

Scheiding privé en zakelijk met beter overzicht;

Snelle vervangservice en speciale zakelijke klantenservice;

Mogelijkheid tot delen van databundels binnen het bedrijf.

Zakelijk abonnement bij de grote providers

Grote providers zoals KPN, Vodafone en Odido hebben speciale zakelijke abonnementen beschikbaar voor zzp’ers en mkb. Deze speciale bundels zijn vaak net iets anders samengesteld dan de bundels voor consumenten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om meerdere bundels tegelijk af te sluiten wanneer je meerdere abonnementen nodig hebt. Meer weten over waarom een iPhone perfect is voor zakelijk gebruik? Dat lees je op onze zakelijk-pagina.

Over KPN Zakelijk: tot €125 cashback bij een Unlimited-abonnement

KPN Zakelijk biedt ondernemers betrouwbare en snelle mobiele abonnementen met toegang tot het beste 5G-netwerk van Nederland. Met KPN Zakelijk profiteer je van flexibele databundels waaronder onbeperkt internet, die je eenvoudig kunt delen met collega’s.

Daarnaast heb je extra service zoals een gratis toestelvervangservice binnen vier uur, 24/7 klantenservice en speciale zakelijke kortingen inclusief cashback-acties. KPN biedt ook zakelijke bundels met internet, vast bellen en VoIP (bellen via het internet), waardoor je jouw communicatie overzichtelijk kunt beheren.

Dit zijn de huidige aanbiedingen bij KPN

Ontvang tot 125 euro cashback bij het afsluiten van een nieuw tweejarig Super Unlimited-abonnement;

Ontvang tot 475 euro inruilvoordeel.

Bundelnaam Data Min/SMS Kosten per maand (bij 2-jarig contract) Zakelijk 0 GB 0 GB Onbeperkt bellen en sms voor €16,16 Zakelijk 8 GB 8 GB Onbeperkt bellen en sms voor €19,06 Zakelijk 15GB 15 GB Onbeperkt bellen en sms voor €21,12 Unlimited 50 Onbeperkt Onbeperkt bellen en sms voor €26,49 Unlimited 400 Onbeperkt Onbeperkt bellen en sms voor €30,63 SuperUnlimited Onbeperkt Onbeperkt bellen en sms voor €32,69 SuperUnlimited+ Onbeperkt Onbeperkt bellen en sms voor €36,82

Vodafone Zakelijk: tot ruim €307 korting op de iPhone 17

Vodafone Zakelijk biedt verschillende abonnementen die aansluiten op de wensen van bedrijven, van kleine ondernemers tot middelgrote bedrijven. Ze hebben abonnementen met keuze uit diverse databundels, waaronder ook onbeperkte data met snel 5G-internet. Een groot voordeel is dat je binnen het bedrijf data kunt delen tussen medewerkers, wat kosten bespaart en overzicht geeft.

Verder zijn er extra services zoals een vervangend toestel bij schade, mobiele beveiliging om bedrijfsdata te beschermen, en e-sim-functionaliteit voor extra gemak. Vodafone zorgt ook voor goede service met een zakelijk aanspreekpunt en handige tools zoals de Vodafone & Ziggo app om alles zelf te regelen.

Dit zijn de huidige aanbiedingen bij Vodafone

Tot 3,50 euro korting per maand op een Zakelijk-abonnement;

Tot ruim 307 euro korting op de iPhone 17.

Bundelnaam Data Min/SMS Kosten per maand (bij 2-jarig contract) Zakelijk 5 GB 5 GB 200 minuten en onbeperkt sms voor €16 Zakelijk 20 GB 20 GB Onbeperkt bellen en sms van €21 nu €18 Zakelijk 40 GB 40 GB Onbeperkt bellen en sms van €28 nu €25 Zakelijk Unlimited Onbeperkt Onbeperkt bellen en sms van €30 nu €26,50

Odido Zakelijk: tot €129 toestelkorting op de iPhone 17

Odido Zakelijk biedt verschillende abonnementen die passen bij elke ondernemer, van zzp’ers tot grotere teams. Ze hebben onder andere Unlimited-abonnementen, waarmee je onbeperkt kunt bellen en internetten in Nederland en de EU. Odido biedt ook kleinere bundels aan met enkel data of data gecombineerd met bellen. Je kunt kiezen voor een abonnement met of zonder telefoon, en je abonnement is flexibel aan te passen als je bedrijf groeit of verandert.

Een groot voordeel is het Klantvoordeel, waarbij je korting krijgt en extra data als je meerdere abonnementen of diensten bij Odido afneemt. Daarnaast krijg je handige extra’s zoals vast bellen vanaf je mobiele telefoon, aparte werk- en privémodes en een snelle 5G-verbinding op het beste Nederlandse netwerk.

Dit zijn de huidige aanbiedingen bij Odido

Nu met 129 euro toestelkorting op de iPhone 17;

Maak kans op een Playstation 5 of Nintendo Switch.

Bundelnaam Data Internet

snelheid Min/SMS Kosten per maand (bij 2-jarig contract) Zakelijk 2 GB 2 GB 300 Mbit/s Onbeperkt bellen €21 nu €16,50 Zakelijk 10 GB 12 GB 300 Mbit/s Onbeperkt bellen €21 nu €20 Unlimited Start Onbeperkt 20 Mbit/s Onbeperkt bellen en sms €25,50 nu €24 Unlimited Basis Onbeperkt 400 Mbit/s Onbeperkt bellen en sms €30 nu €26,15 Unlimited Plus Onbeperkt 700 Mbit/s Onbeperkt bellen en sms €35 nu €30 Unlimited Premium Onbeperkt 1000 Mbit/s Onbeperkt bellen en sms €40 nu €35