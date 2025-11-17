Steeds meer ondernemers kiezen voor deze iPhone (en dit is waarom) (ADV)

Voor zakelijke gebruikers is een betrouwbare en snelle smartphone onmisbaar. De iPhone 17 Pro combineert innovatieve technologie met veiligheid en duurzaamheid. Ontdek waarom steeds meer ondernemers kiezen voor dit toestel in combinatie met Vodafone Zakelijk.

Waarom de iPhone 17 Pro onmisbaar is voor ondernemers

Met de iPhone 17 Pro heb je een van de beste modellen uit de iPhone 17-serie in handen. Het toestel is zeer geschikt voor ondernemers die een snelle, betrouwbare telefoon nodig hebben waarmee ze hun werk soepel kunnen doen. Met de nieuwste technologieën helpt dit toestel jou als ondernemer om gemakkelijk en efficiënt je dagelijkse taken uit te voeren.

De iPhone 17 Pro gaat verder dan alleen een betere camera en een langere batterijduur. Dit nieuwe model heeft slimme AI-functies die je helpen bij dagelijkse taken, verbeterde beveiliging om je gegevens veilig te houden en gebruikt energie op een zuinige manier, zodat je langer met je batterij vooruit kunt. Deze eigenschappen maken de iPhone 17 Pro een praktische en betrouwbare keuze voor ondernemers.

Krachtige prestaties voor een drukke werkdag

Aan de binnenkant van de iPhone 17 Pro zit de nieuwe A19 Pro-chip. Deze processor is ontworpen om moeiteloos te schakelen tussen zware taken, zoals videobewerking, multitasking en het gebruik van zakelijke apps. Dankzij de verbeterde energie-efficiëntie gaat de batterij nog langer mee, wat handig is voor ondernemers die veel onderweg zijn en niet steeds tussendoor willen opladen.

Ook het supersnelle 5G-netwerk van Vodafone zorgt ervoor dat bestanden, cloudtoepassingen en Teams-vergaderingen zonder haperingen verlopen. Dit maakt het toestel ideaal voor wie flexibel wil blijven werken, of dat nu op kantoor, thuis of onderweg is.

Beveiliging en betrouwbaarheid staan voorop

Apple hecht veel waarde aan privacy en beveiliging. De iPhone 17 Pro beschermt bedrijfsgegevens met geavanceerde functies zoals Face ID voor veilige gezichtsherkenning, end-to-end versleuteling om je data te beveiligen, en verbeterd beheer van apparaten.

Dit maakt het mogelijk om controle te houden over belangrijke informatie zonder dat het gebruiksgemak voor medewerkers wordt beperkt. Daarnaast is het toestel voorzien van een titanium behuizing, die niet alleen een stijlvolle uitstraling geeft, maar ook extra stevig en duurzaam is, ideaal voor wie het toestel dagelijks intensief gebruikt.

De voordelen van Vodafone Zakelijk

Met Vodafone Zakelijk kies je voor een totaalpakket dat helemaal aansluit op jouw behoeften als ondernemer. Het uitgebreide 5G-netwerk van Vodafone biedt betrouwbare landelijke en zelfs internationale dekking, waardoor je zonder extra kosten onbezorgd kunt bellen en internetten binnen de Europese Unie, inclusief Turkije.

De flexibele abonnementen zijn ontworpen om mee te groeien met je bedrijf, en via één overzichtelijk account beheer je eenvoudig al je zakelijke toestellen en abonnementen. Vodafone NEXT maakt het mogelijk om al vier maanden na het starten van je abonnement te upgraden naar een nieuw toestel. Bovendien kun je extra datasims gebruiken, zodat je onderweg ook op meerdere apparaten veilig en betrouwbaar internet hebt.

Zekerheid en support voor ondernemers

Daarnaast profiteer je met Vodafone Zakelijk van exclusieve zakelijke extra’s voor jouw onderneming. Zo is ‘Vodafone Mobiele Beveiliging’ bij Unlimited-abonnementen inbegrepen, wat je helpt om bedrijfs- en klantgegevens veilig te houden. Met de speciale ‘Business Crew’ klantenservice krijg je 24/7 deskundige ondersteuning, zodat je bedrijf nooit stil hoeft te staan bij vragen of problemen.

Zakelijke abonnementen bij Vodafone zijn financieel aantrekkelijk omdat je geen BKR-registratie krijgt, wat betekent dat je meer financiële ruimte behoudt voor andere investeringen. Bovendien zijn alle kosten voor abonnementen en toestellen fiscaal aftrekbaar.

Tijdelijk flink veel voordeel op de iPhone 17 Pro

Je betaalt nu tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro. Daarnaast profiteer je van een totaalvoordeel tot 381 euro bij een Zakelijk Unlimited-abonnement, wanneer je kiest voor de iPhone 17 Pro 1TB en ook klant bent bij Ziggo. Dit voordeel bestaat uit toestel-, abonnement- en gratis aansluitkosten. Zo haal je een toekomstbestendig toestel in huis met een aantrekkelijk voordeel.

Combineer je dit abonnement met internet van Ziggo, dan ontvang je bovendien een extra korting tot 6,20 euro per maand op je abonnement, krijg je dubbele data (met uitzondering van Red Pro Unlimited) en geniet je van een gratis Veilig Online Pakket.

