5 redenen waarom de iPhone 17 Pro beter is dan de 16 Pro (ADV)

De iPhone 17-serie is aangekondigd! Is het tijd voor een upgrade en weet je nog niet of je gaat voor de iPhone 17 Pro of de 16 Pro van vorig jaar? Lees dan snel verder.

5 redenen om voor de iPhone 17 Pro te gaan

9 september was het weer tijd voor een Apple-event en traditiegetrouw is het deze maand de beurt aan nieuwe iPhones. Dit jaar werd de iPhone 17-serie gepresenteerd, met wederom vier toestellen: de iPhone 17, 17 Pro en 17 Pro Max. Nieuw dit jaar is de iPhone Air: de dunste en robuuste iPhone ooit.

Wil je zo veel mogelijk functies tot je beschikking hebben, dan ga je natuurlijk voor een Pro-model. Maar kies je dan voor de allernieuwste iPhone 17 Pro of toch de 16 Pro van vorig jaar? We laten zien dat de nieuwste ook echt de betere keuze is.

1. Drie lenzen van 48 megapixel én tot 8x optisch inzoomen

De grootste verbeteringen komen op camera-gebied. Hoewel de iPhone 17 Pro net als de 16 Pro drie lenzen op de achterkant van het toestel telt, beschikt nu ook de telelens over een resolutie van 48 megapixel. Bovendien kan de zoomcamera tot maar liefst acht keer inzoomen en gaat er niets van de kwaliteit verloren. De iPhone 16 Pro kan dit maximaal vijf keer.

Verder zijn de lenzen geplaatst in een nieuw camera-eiland. Deze is over de gehele breedte van de iPhone getrokken in plaats van een vierkant hoekje aan de linkerkant van de iPhone 16 Pro. Ook aan de camera aan de voorkant van de iPhone 17 Pro is gesleuteld, waardoor je selfies en videogesprekken van hogere kwaliteit worden. In plaats van 12 megapixel, maak je met de 17 Pro foto’s tot 18 megapixel.

2. Nieuwe chip

Bij een nieuwe iPhone komt Apple doorgaans ook altijd met een nieuwe processor. Aan de binnenkant van de iPhone 17 Pro ligt nu de A19 Pro-chip. Deze zorgt ervoor dat alle taken soepel worden uitgevoerd en natuurlijk is hij ook weer volledig geoptimaliseerd voor Apple Intelligence.

Daarnaast wordt de chip bijgestaan door 12GB aan werkgeheugen, terwijl dit bij de voorganger 8GB is. Daardoor is hij nog sneller, maar ook de batterij werkt energiezuiniger. Hij gaat op een enkele acculading dus enkele uren langer mee.

3. Sneller draadloos laden en verbeterd scherm

Naast dat de iPhone 17 Pro wat langer meegaat zonder op te laden, is er nog een verbetering op batterijgebied. Het opladen van de iPhone 17 Pro gaat een tikkeltje sneller. Daarnaast heeft het scherm een hogere resolutie, waardoor contrasten beter uit de verf komen. In de felle zon is-ie beter af te lezen door een hogere piekhelderheid.

4. Nieuwe opvallende kleuren

Hoewel de behuizing van de iPhone 16 Pro van titanium was, is er voor de 17 Pro weer gekozen voor aluminium. Wel zijn er andere frisse en opvallende kleuren om uit te kiezen. Denk aan Zilver, Kosmisch Oranje en Diepblauw.

