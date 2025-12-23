iPhone 17 Pro Max flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en wil je het beste dat Apple momenteel te bieden heeft? Dan is de iPhone 17 Pro Max zeker het overwegen waard, vooral nu het toestel tijdelijk in prijs is verlaagd.

iPhone 17 Pro Max: nu al 319 euro goedkoper

De iPhone 17 Pro Max staat opnieuw aan de top van Apple’s line-up, met duidelijke verbeteringen op het gebied van scherm, camera en prestaties. Het nieuwe Super Retina XDR-display is helderder, vloeiender en energiezuiniger, waardoor beelden nog realistischer ogen. Dat maakt het toestel zeer geschikt voor filmen, fotografie en gaming.

De camera’s zijn verder uitgerust met grotere sensoren en verbeterde nachtmodus, waardoor foto’s scherper en kleurrijker zijn, zelfs bij weinig licht. Dankzij de geavanceerde A19 Pro-chip levert de iPhone 17 Pro Max razendsnelle prestaties en een langere accuduur, ook bij intensief gebruik.

Bij de introductie had de iPhone 17 Pro Max een prijskaartje van 1479 euro, maar inmiddels is dit toptoestel bij diverse webshops al flink in prijs gedaald. Los kopen kan momenteel vanaf 1384 euro bij Bol.

Wil je echter het meeste voordeel halen, dan is een abonnement vaak de beste keuze. In combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido bespaar je namelijk tot wel 224 euro ten opzichte van een los toestel. Zo betaal je dus flink minder voor het toestel zelf en ben je voordeliger uit dan wanneer je het toestel los aanschaft.

iPhone 17 Pro Max via een provider: kortingen tot 112 euro

Wil je de iPhone 17 Pro Max liever direct bestellen bij je eigen provider? Dat kan natuurlijk en vaak ook nog met een mooie besparing ten opzichte van de introductieprijs. Bij Vodafone betaal je nu 1272 euro, voor het toestel wat neerkomt op een voordeel van 112 euro ten opzichte van een los toestel.

Ga je voor Odido, dan kost het toestel 1335,01 euro. Bij KPN betaal je momenteel 1344 euro. Heb je thuis ook een internetabonnement van één van de providers? Kies dan nu voor dezelfde, want je profiteert van klantvoordeel! Bij alle drie is dat tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Bovendien ontvang je van KPN een gratis Netflix-abonnement en geeft Odido je nog eens 5 euro korting per maand op je internetfactuur.

iPhone 17 Pro Max bij webwinkels: bespaar tot 224 euro

Ben je iemand die veel belt en regelmatig online is? Dan is het slim om de iPhone 17 Pro Max te combineren met een abonnement via webwinkels als Belsimpel of Mobiel.nl. Kies je voor een grotere databundel, dan ontvang je namelijk een hogere korting op het toestel, waardoor je de Pro Max een stuk voordeliger kunt aanschaffen dan wanneer je hem los aanschaft.

Odido, Vodafone of toch KPN

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 1160 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 224 euro ten opzichte van de introductieprijs. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 1160 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 224 euro ten opzichte van de introductieprijs. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1200 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer.

bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1200 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer. Vodafone: als je de iPhone 17 Pro Max bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1206 euro voor het toestel en bespaar je daarmee 178 euro ten opzichte van een los toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo;

Wil je weten of de actuele prijzen van de iPhone 17 Pro Max nog kloppen of meteen de beste deal vinden? Bekijk dan snel onze prijsvergelijker hieronder. Met behulp van de handige filters kies je eenvoudig de aanbieding die bij jouw voorkeuren past, of je nu zoekt naar het laagste maandbedrag of de laagste toestelprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt voor je nieuwe iPhone.