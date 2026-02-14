iPhone 17 Pro Max is hier tijdelijk fors in prijs gedaald

De iPhone 17 Pro Max is flink in prijs gezakt en nu extra voordelig te scoren. Ontdek hieronder de beste deals en bespaar zo tot honderden euro’s op dit nieuwe topmodel van Apple!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Pro Max: maar liefst 245 euro goedkoper

De iPhone 17 Pro Max is het topmodel van Apple, met beter scherm, camera en snelheid. Het nieuwe Super Retina XDR-scherm is feller, soepeler en zuiniger, zodat beelden er super echt uitzien. Perfect voor video’s, foto’s en gamen.

De camera’s hebben nu grotere sensoren en een betere nachtmodus, voor scherpere en kleurrijkere foto’s, ook in het donker. De A19 Pro-chip geeft supersnelle prestaties en een langere accuduur, zelfs bij veel gebruik.

→ Lees meer over de iPhone 17 in onze review

→ Lees meer over de iPhone 17 Pro in onze review

Bij lancering kostte de iPhone 17 Pro Max nog 1479 euro, maar nu is dit topmodel bij veel webshops flink goedkoper geworden. Je kunt hem los al scoren vanaf 1379 euro bij Bol.

Voor het meeste voordeel is een abonnement meestal slimmer. Met een Unlimited-abonnement van Vodafone bespaar je tot 245 euro vergeleken met een los toestel. Je betaalt zo minder voor de iPhone zelf en bent goedkoper uit dan wanneer je een los toestel aanschaft in combinatie met een sim only.

iPhone 17 Pro Max via een provider: kortingen tot 107 euro

Liever je iPhone 17 Pro Max meteen bij je eigen provider bestellen? Dat kan natuurlijk ook, vaak ontvang je ook nog eens een flinke korting op de introductieprijs. Bij Vodafone kost het toestel nu 1272 euro, wat neerkomt op 107 euro voordeel vergeleken met een los toestel.

Bij Odido betaal je 1335,01 euro en bij KPN 1344 euro. Heb je thuis ook een internetabonnement van één van de providers? Kies dan nu voor dezelfde, want je profiteert van klantvoordeel! Bij alle drie is dat tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Bovendien ontvang je van KPN een gratis Netflix-abonnement en geeft Odido je nog eens 5 euro korting per maand op je internetfactuur.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17 Pro Max bij webwinkels: bespaar tot 245 euro

Bel je vaak en ben je regelmatig online? Combineer de iPhone 17 Pro Max dan met een abonnement bij shops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Met een grotere databundel scoor je vaak meer korting op het toestel, zodat je ‘m een stuk goedkoper in huis haalt dan wanneer je deze los zou kopen.

Odido, Vodafone of toch KPN

Vodafone: als je de iPhone 17 Pro Max bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1134 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo.

als je de iPhone 17 Pro Max bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1134 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Mobiel.nl. Je betaalt hier 1170 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Mobiel.nl. Je betaalt hier 1170 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel. KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1224 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je weten of de actuele prijzen van de iPhone 17 Pro Max nog kloppen of meteen de beste deal vinden? Bekijk dan snel onze prijsvergelijker hieronder. Met behulp van de handige filters kies je eenvoudig de aanbieding die bij jouw voorkeuren past, of je nu zoekt naar het laagste maandbedrag of de laagste toestelprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt voor je nieuwe iPhone.