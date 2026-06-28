Dit is misschien wel hét beste moment om de iPhone 17 Pro Max te kopen

Ben je van plan om de iPhone 17 Pro Max te kopen? Dan is dit een goed moment om toe te slaan. Sinds de introductie is de prijs van Apple’s krachtigste smartphone flink gedaald, waardoor je honderden euro’s kunt besparen ten opzichte van de adviesprijs.

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iPhone 17 Pro Max met flinke korting: vanaf 1002 euro

De iPhone 17 Pro Max is het topmodel uit de iPhone 17-serie en biedt de beste prestaties van alle nieuwe iPhones. Je krijgt een groot 6,9-inch ProMotion-display, waardoor alles vloeiend oogt. Denk aan soepeler scrollen, gamen en video’s bekijken dankzij de verversingssnelheid tot 120 Hz.

Onder de motorkap zit de nieuwe A19 Pro-chip. Die zorgt ervoor dat apps razendsnel openen, zware games soepel draaien en functies zoals AI-bewerkingen en multitasking moeiteloos verlopen. Ook is het toestel voorzien van een vernieuwd 48-megapixel camerasysteem, waarmee je scherpe foto’s maakt en meer details vastlegt, zowel overdag als bij weinig licht.

Daarnaast heeft Apple de batterij verder verbeterd. Volgens het bedrijf kun je met een volle accu tot 37 uur video’s afspelen, waardoor je de iPhone zonder moeite een hele dag intensief kunt gebruiken zonder tussendoor op te laden.

Bij de introductie betaalde je nog 1479 euro voor de iPhone 17 Pro Max. Inmiddels ligt de prijs bij verschillende aanbieders een flink stuk lager en kun je het toestel al vanaf 1269 euro scoren bij Bol. Kies je voor een abonnement van Odido via Belsimpel, dan loopt de korting verder op waardoor je het toestel al in huis haalt vanaf 1002 euro.

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iPhone 17 Pro Max via een provider: al vanaf 1275 euro

Wil je de iPhone 17 Pro Max liever bestellen via je eigen provider? Dan kun je vaak profiteren van een aantrekkelijke toestelkorting. Op dit moment betaal je bij Odidio 1275 euro, terwijl het toestel bij KPN verkrijgbaar is vanaf 1296 euro en bij Vodafone vanaf 1344 euro.

Heb je thuis ook internet bij dezelfde provider? Dan kan het slim zijn om beide abonnementen te combineren. Zo profiteer je bij Vodafone en KPN van combivoordeel met korting op je mobiele abonnement, terwijl Odido klanten tot 5 euro korting per maand op hun internetabonnement kunnen ontvangen. Daarnaast biedt KPN in bepaalde pakketten een Netflix-abonnement als extra voordeel. De exacte voordelen verschillen per abonnement en actie.

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iPhone 17 Pro Max bij webwinkels: nu 267 euro goedkoper

Bel je veel en ben je vaak online? Dan kan het voordelig zijn om de iPhone 17 Pro Max te combineren met een abonnement via bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. Met een grotere databundel krijg je vaak extra korting op het toestel, waardoor je uiteindelijk goedkoper uit bent dan bij de aankoop van een los toestel.

Ook leuk: tijdelijk ontvang je 75 euro kassakorting op de Sony WH-1000XM6 bij aankoop van een iPhone bij Belsimpel, door in je winkelmand de code 75IPHONEWH1000XM6 te gebruiken.

Odido, Vodafone of toch KPN

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 1002 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel; Vodafone: als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1068 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo;

als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1068 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1224 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer.

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