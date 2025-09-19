Dit is waarom de iPhone 17 Pro (Max) de beste telefoon van dit moment is (ADV)

De nieuwe iPhones zijn er eindelijk! Er zijn weer vier nieuwe toestellen aangekondigd, waarvan de allerbeste de iPhone 17 Pro (Max) is. We laten je zien waarom.

iPhone 17 Pro (Max): beste telefoon van 2025

Op 9 september stond een Apple-event gepland en zoals ieder jaar werden er onder andere nieuwe iPhones gepresenteerd. Net als afgelopen jaar zijn er vier nieuwe toestellen, maar het Plus-model heeft plaats moeten maken voor iets nieuws: de iPhone Air. Dit is de dunste iPhone ooit en is slechts 5,6 millimeter dik.

Verder is de iPhone 17 het nieuwste instapmodel en krijg je met de iPhone 17 Pro geavanceerde functies. De iPhone 17 Pro Max lijkt veel op de 17 Pro, maar heeft een groter formaat en betere accu. We laten je zien waarom de iPhone 17 Pro (Max) het beste toestel van dit moment is.

3x 48 megapixelcamera’s én verbeterde frontcamera

De grootste upgrade die de iPhone 17 heeft ondergaan ten opzichte van de voorgangers is op camera-gebied. Alle drie de lenzen die op de achterkant van het toestel te vinden zijn maken nu foto’s met een maximale resolutie van maar liefst 48 megapixel.

De hoofdcamera en ultragroothoeklens van de iPhone 16 Pro konden dit al, maar nu hoort ook de telelens in dit rijtje. Die kan overigens nu tot maar liefst acht keer optisch inzoomen, waarbij er niets van de kwaliteit verloren gaat. Daarnaast is de frontcamera onder handen genomen en is de sensor gegroeid van 12 naar 18 megapixel. Deze ondersteunt Middelpunt, waarmee de camera jou automatisch in het midden plaatst én met je meebeweegt. Zo voer je de perfecte videogesprekken of maak je de mooiste selfies.

Batterij die tot 37 uur meegaat

Aan de binnenkant is wat geschoven, zodat er meer ruimte ontstaat voor de accu. Die ging al lang mee, maar met de iPhone 17 Pro kijk je tot 31 uur lang video’s. Met de 17 Pro Max is dat zelfs tot maar liefst 37 uur.

Ook het opladen gaat een stukje sneller dan voorheen. Met slechts 20 minuutjes aan de lader zit hij alweer voor 50 procent vol. Ben je jouw iPhone vergeten op te laden, dan kan je dus toch zo de deur uit en kom je gewoon de dag door.

Krachtige nieuwe chip

Verder hoort bij een nieuwe iPhone ook altijd een nieuwe processor. Binnenin is de A19 Pro-chip te vinden. Deze wordt door Apple zelf gemaakt en is daardoor volledig geoptimaliseerd voor alle functies. Nieuw is de manier waarop het toestel gekoeld wordt. De warmte wordt beter afgevoerd, waardoor de prestaties stabieler blijven en de telefoon niet snel oververhit raakt.

Dit betekent dat de iPhone 17 Pro (Max) de krachtigste iPhone ooit is. Natuurlijk worden ook alle Apple Intelligence-functies ondersteund en worden taken razendsnel uitgevoerd.

Haal hem voordelig in huis bij KPN

Voor welk van de nieuwe iPhone 17-modellen je ook gaat, je haalt ze nu extra voordelig in huis. Terwijl Apple de adviesprijs van de 17 Pro op 1329 euro heeft gelegd, haal je hem bij KPN in huis voor 1176 euro. Wil je liever de 17 Pro Max, dan betaal je bij de provider 1344 in plaats van de adviesprijs vanaf 1479 euro.

Ruil je bovendien je oude iPhone (of een ander merk) in, dan bespaar je nog meer. Bij aankoop van de iPhone 17-serie of iPhone Air ontvang je 100 euro inruilbonus. Dit bedrag komt bovenop het geld dat je oude telefoon nog waard is. Ruil je bijvoorbeeld een iPhone 15 Pro in die nog in perfecte staat is, dan ontvang je daar nog 525 euro voor. In totaal bespaar je zo dus tot 625 euro op je nieuwe iPhone!

Heb je thuis ook vast internet van KPN op je adres? Profiteer van Combivoordeel, waarbij je tot 7,50 euro per maand korting krijgt op je abonnement. Daarnaast kies je tussen een gratis Netflix-abonnement en ESPN Compleet. Heb je nog meer abonnementen op je adres, dan krijg je meer voordelen.