iPhone 17 Pro (Max) en iPhone Air krijgen exclusieve AI-functies

Ben je van plan om later dit jaar een nieuwe iPhone te kopen? Dan is er goed nieuws voor wie de nieuwste Siri AI-functies belangrijk vindt. Apple lijkt zijn krachtigste on-device AI namelijk exclusief beschikbaar te maken voor de iPhone 17 Pro (Max) en iPhone Air. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Apple heeft tijdens WWDC 2026 de volgende generatie Apple Intelligence en een vernieuwde Siri AI aangekondigd. Met deze update wordt Siri een stuk slimmer en persoonlijker, met betere contextbegrip en de mogelijkheid om acties uit te voeren binnen apps. Daarmee zet Apple een grote stap richting een meer geïntegreerde AI-ervaring in iOS.

Opvallend is dat deze nieuwe Siri AI bij de lancering niet beschikbaar komt in de Europese Unie. Door Europese regelgeving rondom de Digital Markets Act kan Apple de functie voorlopig niet uitrollen in de EU, waardoor Europese gebruikers de belangrijkste AI-vernieuwing van dit moment missen.

AI maakt verschil tussen iPhone 17 en Pro-modellen groter

Daarnaast bouwt Apple de AI-ervaring verder uit met zwaardere on-device modellen. De krachtigste AI-functies vragen minimaal 12 GB werkgeheugen. Daardoor zijn deze functies alleen volledig beschikbaar op de iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air. De reguliere iPhone 17 moet het doen met een lichtere versie van Apple Intelligence. Dat maakt de verschillen tussen de iPhone 17-modellen groter dan we de afgelopen jaren gewend zijn. Niet alleen qua camera en prestaties, maar vooral ook in de mogelijkheden op het gebied van AI.

Voor wie in Europa een nieuwe iPhone overweegt, blijft de keuze voor de iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max of iPhone Air interessant. Juist omdat deze modellen klaar zijn voor de volledige Apple Intelligence-ervaring zodra Apple deze in de EU beschikbaar maakt. Tot die tijd profiteer je al wel van de nieuwste hardware en toekomstige AI-updates. Hieronder hebben we de beste aanbiedingen voor je verzameld.

iPhone 17 Pro: al vanaf 1105 euro

De iPhone 17 Pro behoort tot Apple’s meest geavanceerde smartphones en is een uitstekende keuze voor gebruikers die op zoek zijn naar topprestaties. De krachtige A19 Pro-chip zorgt ervoor dat alles soepel en razendsnel werkt, of je nu zware apps gebruikt, aan het gamen bent of moeiteloos wilt multitasken.

Ook het display stelt niet teleur. Het 6,3-inch oled-scherm biedt scherpe details en levendige kleuren, terwijl de 120Hz verversingssnelheid zorgt voor bijzonder vloeiende beelden bij scrollen, gamen en video’s kijken. Daarnaast toont het always-on display direct belangrijke informatie zoals de tijd en meldingen, zonder dat je het toestel hoeft te activeren.

De adviesprijs van de iPhone 17 Pro ligt op 1329 euro, maar inmiddels is het toestel bij diverse webshops al goedkoper te vinden. Bij onder andere Coolblue, MediaMarkt en Bol zijn de prijzen inmiddels gedaald. Via Bol is hij op dit moment al verkrijgbaar vanaf 1204 euro.

Wil je de iPhone 17 Pro liever direct via je eigen provider aanschaffen? Ook dan zijn er momenteel interessante kortingen op het toestel beschikbaar. Bij Odido betaal je op dit moment 1105 euro voor het toestel, terwijl je bij KPN en Vodafone het toestel in huis haalt vanaf 1128 euro.

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iPhone 17 Pro Max: al vanaf 1275 euro

De iPhone 17 Pro Max is het nieuwste topmodel van Apple en beschikt over een groot 6,9-inch display. De camera’s zijn naar een hoger niveau getild met 48 MP sensoren, waardoor je scherpere foto’s kunt maken, vooral bij weinig licht. Daarnaast kun je verder inzoomen met behoud van detail en leg je video’s vast in hoogwaardige 4K-resolutie.

Dankzij de krachtige A19 Pro-chip draait alles vloeiend, of je nu apps gebruikt, games speelt of schakelt tussen verschillende taken. De batterijduur is verbeterd tot wel 37 uur, waardoor je het toestel langdurig kunt gebruiken zonder tussentijds opladen. Verder is de iPhone uitgerust met 5G, MagSafe en Face ID voor snelle en veilige bediening.

Bij de lancering had de iPhone 17 Pro Max een adviesprijs van 1479 euro, maar inmiddels is het toestel bij diverse webshops al goedkoper verkrijgbaar. Zo is hij bij Bol momenteel al te vinden vanaf 1323 euro zonder abonnement.

Wil je de iPhone 17 Pro Max direct via je eigen provider bestellen? Dat kan vaak met extra voordeel. Bij Odido kost het toestel momenteel 1275 euro, bij KPN en Vodafone betaal je momenteel 1296 euro voor de iPhone 17 Pro Max.

Heb je ook internet van dezelfde provider, dan loont het om deze te combineren: je krijgt dan tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Daarnaast ontvang je bij KPN een gratis Netflix-abonnement, terwijl je bij Odido 5 euro per maand korting op je internetrekening kunt krijgen.

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iPhone Air: al vanaf 792 euro

De iPhone Air is het dunste model dat Apple ooit heeft uitgebracht en weet een strak, minimalistisch ontwerp te combineren met krachtige prestaties. Het toestel beschikt over een 6,5-inch Super Retina XDR-display met ProMotion-technologie, wat zorgt voor bijzonder vloeiende beelden en uitstekende leesbaarheid, zelfs in fel zonlicht.

Aan de achterzijde vind je een geavanceerde 48-megapixelcamera met 2x optische zoom, waarmee je haarscherpe foto’s en video’s kunt vastleggen. Daarnaast film je in 4K met Dolby Vision en ruimtelijk geluid, wat zorgt voor een meeslepende kijkervaring. Voor selfies is er een 24-megapixel frontcamera die automatisch personen in beeld houdt, ideaal voor groepsfoto’s. Bovendien kun je met het toestel tegelijk filmen met zowel de voor- als achtercamera.

Bij de introductie lag de prijs van de iPhone Air op 1229 euro, maar inmiddels is het toestel bij verschillende webshops flink goedkoper verkrijgbaar. Zo vind je hem bij onder andere Coolblue, MediaMarkt en Bol al voor lagere prijzen, met een vanafprijs van 945 euro bij Bol.

Koop je de iPhone Air het liefst rechtstreeks bij je eigen provider? Dat kan, en vaak profiteer je daarbij ook van een korting ten opzichte van de oorspronkelijke prijs. Zo betaal je bij KPN momenteel 792 euro voor het toestel. Bij Odido en Vodafone ligt de prijs op dit moment op 864 euro voor de iPhone Air.