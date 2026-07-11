iPhone 17 Pro krijgt flinke prijsverlaging: dit betaal je nu

Op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan is de iPhone 17 Pro op dit moment zeker het bekijken waard. Het krachtige topmodel van Apple is tijdelijk flink voordeliger verkrijgbaar, waardoor je nu flink minder betaalt dan bij de introductie van het toestel. We hebben de scherpste aanbiedingen voor je op een rij gezet.

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iPhone 17 Pro: nu 468 euro goedkoper

De iPhone 17 Pro is het high-end model voor wie het maximale uit een smartphone wil halen. Dankzij de krachtige A19 Pro-chip levert het toestel indrukwekkende prestaties en blijft alles soepel werken, van zware apps en grafisch intensieve games tot moeiteloos schakelen tussen meerdere taken.

Ook het scherm behoort tot de beste in zijn klasse. Het 6,3-inch oled-display biedt een helder beeld met rijke kleuren en veel detail. De 120Hz ProMotion-verversingssnelheid zorgt ervoor dat scrollen, animaties en video’s extra vloeiend ogen. Met het always-on display zie je bovendien direct informatie zoals de tijd en meldingen, zonder dat je de iPhone volledig hoeft te ontgrendelen.

iPhone 17 Pro via een provider: al vanaf 1104 euro

De laagste prijs vind je momenteel bij KPN, waar je de iPhone 17 Pro in combinatie met een abonnement scoort vanaf 1104 euro. Ook bij Vodafone profiteer je van voordeel en haal je het toestel in huis vanaf 1152 euro. Kies je voor Odido, dan betaal je momenteel 1155 euro voor de iPhone 17 Pro.

Los toestel of met onbeperkt abonnement: al vanaf 841 euro

De iPhone 17 Pro heeft een officiële adviesprijs van 1329 euro, maar inmiddels betaal je bij verschillende winkels al een lager bedrag. Bij aanbieders zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol zijn de prijzen inmiddels flink gedaald en via Bol scoor je het toestel momenteel al vanaf 1309 euro.

Wie extra wil besparen, kan het toestel combineren met een mobiel abonnement. In combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido haal je de iPhone 17 Pro zelfs al vanaf 841 euro in huis. Liever een andere provider? Hieronder hebben we nog meer deals voor je op een rij gezet.

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iPhone 17 Pro bij webwinkels: al vanaf 841 euro

Bel je veel, stream je onderweg of gebruik je regelmatig mobiele data? Dan kan het slim zijn om de iPhone 17 Pro te combineren met een abonnement via webwinkels zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Zeker bij ruime databundels kan de korting op het toestel flink oplopen, waardoor je uiteindelijk een stuk voordeliger uit bent.

Daarbovenop bieden providers regelmatig tijdelijke extra’s aan. Zo profiteer je momenteel bij verschillende abonnementen van extra voordelen, zoals drie maanden gratis toegang tot Apple Music en Apple TV+. Dat maakt de combinatie van een iPhone 17 Pro met abonnement nog interessanter.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17 Pro bij Belsimpel al in huis vanaf 841 euro. Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17 Pro bij Belsimpel al in huis Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel. KPN: kies je voor een KPN-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 17 Pro 1032 euro. Daarnaast profiteer je ook hier van een maandelijkse korting tot 7,50 euro wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

kies je voor een KPN-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 17 Pro Daarnaast profiteer je ook hier van een maandelijkse korting tot 7,50 euro wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel. Vodafone: als je bij Belsimpel een iPhone 17 Pro aanschaft met een Vodafone-abonnement, betaal je voor het toestel 1063 euro. Bovendien profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s als je je abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

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Twijfel je of de prijzen van de iPhone 17 Pro nog actueel zijn of zoek je de allerbeste deal van nu? Check dan meteen onze prijsvergelijker hieronder! Met de slimme filters ontdek je direct het abonnement dat perfect aansluit bij jouw wensen, zodat je altijd de beste prijs krijgt.