iPhone 17 Pro in prijs gezakt: zo scoor je dit toestel flink goedkoper

Ben je toe aan een nieuwe smartphone? Dan is de iPhone 17 Pro momenteel heel interessant. Dankzij een tijdelijke prijsdaling haal je het toestel nu een stuk voordeliger in huis. We hebben de beste deals hieronder voor je verzameld.

iPhone 17 Pro: nu 376 euro goedkoper

De iPhone 17 Pro behoort tot de meest geavanceerde smartphones van Apple en is ideaal voor wie maximale prestaties zoekt. Dankzij de krachtige A19 Pro-chip werkt het toestel razendsnel, of je nu intensief apps gebruikt, gamet of wil multitasken.

Ook het display is indrukwekkend. Het 6,3-inch oled-scherm levert heldere kleuren en scherpe details, terwijl de 120Hz verversingssnelheid zorgt voor extra vloeiende beelden tijdens scrollen, gamen en het bekijken van video’s. Bovendien toont het always-on display direct belangrijke informatie zoals meldingen en de tijd, zonder dat je het toestel hoeft te activeren.

De iPhone 17 Pro heeft een officiële adviesprijs van 1329 euro, maar inmiddels betaal je bij verschillende winkels al een lager bedrag. Bij aanbieders zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol zijn de prijzen inmiddels flink gedaald en via Bol scoor je het toestel momenteel al vanaf 1212 euro.

Wie extra wil besparen, kan het toestel combineren met een mobiel abonnement. In combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido haal je de iPhone 17 Pro zelfs al vanaf 836 euro in huis. Liever een andere provider? Hieronder hebben we nog meer deals voor je op een rij gezet.

iPhone 17 Pro via een provider: al vanaf 1125 euro

Koop je de iPhone 17 Pro liever rechtstreeks via je eigen provider? Ook dan profiteer je momenteel van aantrekkelijke kortingen op de toestelprijs. Bij Odido betaal je nu 1125 euro voor het toestel, terwijl je hem bij KPN en Vodafone in huis haalt vanaf 1152 euro.

iPhone 17 Pro bij webwinkels: al vanaf 836 euro

Bel je veel en gebruik je ook regelmatig data? Dan kan het interessant zijn om de iPhone 17 Pro te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Vooral bij grotere databundels loopt de korting op het toestel vaak flink op, waardoor je onderaan de streep minder betaalt.

Daarnaast voegen veel providers tijdelijk extra voordelen toe. Zo krijg je bij verschillende providers momenteel drie maanden toegang tot Apple Music en Apple TV+, wat het nog aantrekkelijker maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17 Pro bij Belsimpel al in huis vanaf 836 euro. Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17 Pro bij Belsimpel al in huis Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel. KPN: kies je voor een KPN-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 17 Pro 1080 euro. Daarnaast profiteer je ook hier van een maandelijkse korting tot 7,50 euro wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

kies je voor een KPN-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 17 Pro Daarnaast profiteer je ook hier van een maandelijkse korting tot 7,50 euro wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel. Vodafone: als je bij Belsimpel een iPhone 17 Pro aanschaft met een Vodafone-abonnement, betaal je voor het toestel 1086 euro. Bovendien profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s als je je abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

