iPhone 17 Pro is hier tijdelijk fors in prijs verlaagd

Overweeg je een nieuwe smartphone? De iPhone 17 Pro is op dit moment zeker een interessante keuze, dankzij een tijdelijke prijsdaling is het toestel flink goedkoper in huis te halen. Hieronder zetten we de beste aanbiedingen voor je op een rij.

iPhone 17 Pro: nu 434 euro goedkoper

De iPhone 17 Pro is het topmodel van Apple en een goede keuze als je het beste van Apple wil. De A19 Pro-chip zorgt ervoor dat alles snel en soepel werkt, of je nu apps gebruikt, games speelt of meerdere dingen tegelijk doet.

Het 6,3-inch oled-scherm ziet er scherp en helder uit en met 120Hz ProMotion voelen de animaties vloeiend aan tijdens het scrollen en video’s kijken. Met het always-on display zie je alle meldingen en de tijd direct op het scherm, zonder dat je jouw iPhone steeds hoeft te ontgrendelen

→ Lees meer over de iPhone 17 in onze review

→ Lees meer over de iPhone 17 Pro in onze review

Dit toestel heeft drie 48MP-camera’s, waarmee je scherpe foto’s maakt in vrijwel elke situatie. Je kunt ver inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies en ook bij het maken van video’s gaat de batterij lang mee. Ideaal dus als je je telefoon veel gebruikt, graag foto’s maakt of lang wilt gamen zonder steeds tussendoor op te laden.

De iPhone 17 Pro heeft een adviesprijs van 1329 euro, maar inmiddels is hij al een stuk voordeliger te vinden. Bij winkels als Coolblue, MediaMarkt en Bol liggen de prijzen lager, zo haal je hem bij Bol al in huis vanaf 1239 euro.

Wil je nog goedkoper uit zijn? Dan is combineren met een abonnement slim. Kies je bijvoorbeeld voor een Unlimited-abonnement van Odido, dan haal je de iPhone 17 Pro al vanaf 805 euro in huis.

iPhone 17 Pro via een provider: al vanaf 1104 euro

Wil je de iPhone 17 Pro liever direct bij je eigen provider halen? Dat kan eenvoudig en je bespaart er direct flink mee op de toestelprijs. Bij KPN reken je voor de iPhone 17 Pro nu 1104 euro af, bij Vodafone haal je hem in huis voor 1128 euro. Liever Odido? Daar betaal je 1125 euro voor een nieuwe iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro bij webwinkels: al vanaf 805 euro

Bel veel en internet je veel? Dan is het slim om de iPhone 17 Pro te combineren met een abonnement bij webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Kies je een grote databundel, dan krijg je extra korting op de telefoon en bespaar je meer. En bijna alle providers geven nu drie maanden gratis Apple Music en Apple TV Plus, dat maakt het nog leuker.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan haal je de iPhone 17 Pro bij Belsimpel al in huis vanaf 805 euro. Bovendien profiteer je van extra voordelen als je gebruikmaakt van Klantvoordeel. Je ontvangt dan maandelijks tot 7,50 euro korting en extra MB’s in je bundel.

KPN: kies je voor een KPN-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 17 Pro 984 euro. Daarnaast profiteer je ook hier van een maandelijkse korting tot 7,50 euro wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

Vodafone: als je bij Belsimpel een iPhone 17 Pro aanschaft met een Vodafone-abonnement, betaal je voor het toestel 1087 euro. Bovendien profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB's als je je abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Twijfel je of de prijzen van de iPhone 17 Pro nog actueel zijn of zoek je de allerbeste deal van nu? Check dan meteen onze prijsvergelijker hieronder! Met de slimme filters ontdek je direct het abonnement dat perfect aansluit bij jouw wensen, zodat je altijd de beste prijs krijgt.