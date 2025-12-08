Zo scoor je alleen vandaag de iPhone 17 Pro voor minder dan 1000 euro (en gratis AirPods 4)

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Meestal gaat het om een goede sim only-aanbieding, maar vandaag is het net even anders. Je krijgt namelijk een gratis setje AirPods 4 als je een iPhone 17 Pro bestelt.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag staat bij Belsimpel een actie voor je klaar die zo goed is, dat-ie slechts één dag geldig is. Meestal gaat het daarbij om een sim only-abonnement, maar vandaag gooit de blauwe webwinkel het over een andere boeg.

Alleen vandaag krijg je namelijk AirPods 4 als je de iPhone 17 Pro in combinatie met een Odido-abonnement bestelt. Hierbij kiest je voor minstens 10GB aan data. Voor de iPhone 17 Pro betaal je nu 1136 euro. Het goedkoopste wordt hij echter met onbeperkt internet (995 euro). Vergeet na je bestelling niet de AirPods aan te vragen. De link voor de pagina vind je in de actievoorwaarden en kan tot en met 29 december.

Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 8 december 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Alles over de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is de beste iPhone van Apple van dit moment. Het is een compact toestel met zijn 6,3 inch, maar enorm krachtig. Dat komt door de A19 Pro-chip, die bovendien ondersteuning heeft voor alle Apple Intelligence-functies.

Daarnaast heb je de beschikking tot de beste cameralenzen. Naast een 48 megapixel-hoofdcamera en een ultragroothoeklens met dezelfde resolutie, is er een tetraprisma lens. Die gebruik je om tot vier keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Ook aan de voorcamera is gesleuteld: die maakt nu foto’s met een maximale resolutie van 18 megapixel.

Deze AirPods ontvang je bij de iPhone 17 Pro

De gratis AirPods die je gratis krijgt bij je nieuwe iPhone zijn van de 4e generatie en hebben een waarde van 149 euro. Dat betekent dat het gaat om de variant zonder noise cancellation.

Door de verbeterde chip luister je tot vijf uur lang naar je favoriete afspeellijst. Met de oplaadcase erbij kan dat nog eens tot wel 30 uur. Tof is ook dat je met simpel ja knikken of nee schudden een oproep kan aannemen of weigeren.