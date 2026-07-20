Je betaalt waarschijnlijk te veel voor de iPhone 17 Pro

Heb jij de iPhone 17 Pro op het oog? Dat snappen we goed, want het is het beste van wat Apple te bieden heeft. Was je van plan hem zomaar aan te schaffen, dan is dat zonde. In combinatie met een abonnement bespaar je namelijk fors op de prijs. We leggen je uit waar je het beste je aankoop kunt doen.

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iPhone 17 Pro met abonnement vergelijken: bespaar flink op je aanschafkosten

Door een nieuwe iPhone uit te kiezen en deze direct te combineren met een abonnement, ontvang je vaak hoge toestelkortingen. Bij Apple zelf kost de iPhone 17 Pro je 1329 euro, maar dat is bij verschillende webwinkels al gedaald naar € 1.169,-. Dit is nog steeds een forse prijs, maar door je aankoop te combineren met een abonnement loopt je besparing flink op.

Het meeste bespaar je door voor een Unlimited-bundel te kiezen, maar we kunnen ons voorstellen dat dit niet bij iedereen past. Daarom vergelijken we hieronder de beste abonnement-deals met elkaar, waarin we ook Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt meenemen. Zo vind je snel het abonnement dat bij jou past én dat zo voordelig mogelijk is.

Natuurlijk kan je ook altijd onze prijsvergelijker erbij pakken. Hier geef je met de filters aan wat jouw wensen zijn, waarna de laagste prijs direct bovenaan komt te staan.

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De beste deals in een overzicht

Wil jij snel zien waar de iPhone 17 Pro het goedkoopste is? Check dan hieronder het overzicht.

iPhone 17 Pro met abonnement van je favoriete provider

Heb jij een bepaalde provider waar je jouw iPhone 17 Pro met abonnement wilt, bijvoorbeeld zodat je profiteert van klantvoordeel of omdat je al jaren klant bent? Dan is het handig om te weten dat de webwinkel van deze provider niet de enige plek is om je iPhone te bestellen. Via shops, zoals Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt, ontvang je vaak nóg hogere korting.

Het verschil is echter dat de korting afhankelijk is van de databundel die je kiest. Hoe meer data, hoe hoger je korting. Bestel je bij de provider, dan is dit niet het geval. Bij KPN, Odido en Vodafone betaal je altijd dezelfde prijs, ongeacht de hoeveelheid data die je afneemt.

Daarnaast heb je bij Belsimpel, Mobiel.nl en MediaMarkt een bredere keuze aan providers. Hier kan je jouw iPhone 17 Pro ook bestellen in combinatie met prijsvechters die zelf alleen sim only-abonnementen bieden voor een lagere maandprijs én profiteren van de toestelkortingen. Hieronder vind je per provider waar je deze iPhone het beste bestelt, zodat je zo goedkoop mogelijk uit bent.

iPhone 17 Pro met Odido-abonnement: vanaf 838 euro

Wil jij een abonnement van Odido? Dan bestel je de iPhone 17 Pro het beste bij Mobiel.nl: je hebt hem nu ergens tussen 838 euro (bij Unlimited data van 49,50 euro per maand) en 989 euro (bij 2GB van 14 euro per maand). Dit is afhankelijk van de bundel die je kiest. Daarnaast kan je hem ook direct bij Odido aanschaffen, waar je altijd 1155 euro betaalt voor het toestel.

iPhone 17 Pro met Vodafone-abonnement: vanaf 912 euro

Voor een abonnement van Vodafone kan je bij de provider zelf terecht en hier betaal je standaard 1152 euro. Bij Belsimpel heb je de beste prijs en heb je de iPhone 17 Pro ergens tussen 912 euro en 1057 euro, afhankelijk van de bundel die je kiest.

iPhone 17 Pro met KPN-abonnement: vanaf 1032 euro

Je kan de iPhone 17 Pro direct bij KPN bestellen en dan ben je 1104 euro kwijt. De laagste toestelprijs vind je echter door hem bij Mobiel.nl te halen. Nu heb je hem vanaf 1032 euro in huis bij een onbeperkt internetabonnement.

iPhone 17 Pro met Simyo-abonnement: vanaf 1159 euro

Ook een abonnement van Simyo bij je iPhone 17 Pro is alleen bij webwinkels te vinden als Belsimpel en Mobiel.nl. De laagste prijs is bij Mobiel.nl, waar je minimaal 1159 euro neertelt voor de iPhone.

Actie van Simyo: Alle bundels vanaf 20GB eerste negen maanden voor 6,50 euro per maand.

iPhone 17 Pro met Hollandsnieuwe-abonnement: vanaf 1174 euro

Wil je een Hollandsnieuwe-abonnement? Dan kan je beter voor een los toestel gaan met een sim only van deze provider. Schaf je het liever samen aan, dan is de laagste prijs voor de iPhone 17 Pro te vinden bij Belsimpel: vanaf 1174 euro.

Actie van Hollandsnieuwe: eerste twaalf maanden 50 procent korting.

iPhone 17 Pro met Ben-abonnement: vanaf 1194 euro

Voor de iPhone 17 Pro met een abonnement van Ben kan je alleen bij de webwinkels terecht. De laagste prijs is te vinden bij Belsimpel, waar je hem hebt vanaf 1194 euro (bij 40GB data). Je bent in dit geval goedkoper uit om de iPhone 17 Pro als los toestel aan te schaffen.

Actie van Ben: eerste 12 maanden 50% korting op je abonnement.

iPhone 17 Pro met een andere provider

Natuurlijk kan je de iPhone 17 Pro ook combineren met één van de andere providers. We zetten hieronder ze hieronder voor je op een rijtje met de laagste toestelprijs. Dit is dus met de grootst beschikbare bundel, maar ook met de kleinere bundels bespaar je nog in vergelijking met een losse 17 Pro.

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Beste iPhone 17 Pro-abonnement per databundel

Selecteer jij jouw provider het liefste op basis van je data-behoefte en maakt het je verder niet per se uit welke aanbieder het wordt, als hij maar goedkoop is? Dan ben je hier aan het goede adres, want wij hebben voor je uitgezocht waar je het voordeligste uit bent.

Over het algemeen geldt dat providers als KPN, Vodafone en Odido vooral gunstig zijn als je een grote bundel zoekt met onbeperkt internet. Heb je aan minder data ook genoeg, dan kan je beter voor een partij als Ben, 50+ Mobiel of Simyo kiezen. Zo bespaar je ook nog wat op je maandelijkse kosten.

In de tabel hieronder vertellen we je per databundel welke provider het voordeligst is:

Klantvoordeel: ontvang extra korting bij meerdere abonnementen op je adres

Heb je thuis internet of meerdere mobiele abonnementen op je adres van dezelfde provider? Dan krijg je vaak klantvoordeel. Dit kan zorgen voor extra data, maandelijks korting en meer. Dit geldt ook bij providers zoals Ben, Simyo en Hollandsnieuwe, die respectievelijk onder Odido, KPN en Vodafone vallen. Hieronder zetten we op een rij welke voordelen je ontvangt.

KPN Tot 7,50 euro korting per maand, dubbele data, extra tv-pakket en gratis Netflix of ESPN Compleet

Vodafone Tot 10 euro korting per maand op je mobiele abonnement, tot 10 euro korting per maand op je Ziggo-abonnement en dubbele data (mits afgesloten of verlengd na 8 juni 2026). Oudere abonnementen: tot 10 euro korting per maand op mobiel, dubbele data, extra tv-pakket en veilig online-pakket.

Odido – Heb je twee of meer Odido-abonnementen op je adres, dan kies je tussen twee opties: Tot 7,50 euro korting per maand op mobiel, dubbele data en nog eens 5 euro korting per maand op je internet van Odido. Tot 5 euro korting per maand op zowel mobiel als internet, gratis Videoland en dubbele data.

– Heb je twee of meer Odido-abonnementen op je adres, dan kies je tussen twee opties: Ben Tot 5GB extra data bij meerdere Ben-abonnementen en 5 euro korting als je internet van Odido hebt.

Simyo Tot 10GB extra data als je internet van KPN hebt.

Hollandsnieuwe Tot 10GB extra data als je internet van Hollandsnieuwe of Ziggo hebt.

50+ Mobiel Tot 2GB extra data bij meerdere 50+ Mobiel-abonnementen. Bovendien krijgen klanten toegang tot de Voordeelwinkel, waar je korting krijgt op dagjes weg, eten en drinken, musea en nog veel meer.

Youfone Tot 10GB extra data, gratis ESPN Compleet en 100 euro cashback bij zowel mobiel als internet en tv van Youfone.

Budget Thuis Tot 2,50 euro korting per maand bij zowel internet en tv als een mobiel abonnement. Heb je ook energie van deze aanbieder? Dan krijg je nog eens 5 euro korting per maand op je internet.

Simpel Hier is geen klantvoordeel beschikbaar.

Lebara Hier is geen klantvoordeel beschikbaar.



Welk iPhone 17 Pro-abonnement past bij mij?

Er zijn tientallen iPhone 17 Pro-abonnementen verkrijgbaar. Door onderstaande stappen te volgen, kies je sneller een abonnement dat past bij jouw gebruik én voorkom je dat je onnodig te veel betaalt.

Via onze prijsvergelijker vind je eenvoudig de iPhone 17 Pro met abonnement dat bij je past. Gebruik de filters om jouw wensen en voorkeuren aan te geven. De prijzen en acties worden elk kwartier gecheckt, zodat jij de actuele prijs ziet. Wil je hem toch liever los kopen, dan kan dat natuurlijk ook. Ook daarvoor hebben we een prijsvergelijker, zodat je zo snel mogelijk de juiste aanbieding te pakken hebt.

Stap 1: Bepaal hoeveel data je nodig hebt

De eerste stap is om te kijken hoeveel data past bij je smartphonegebruik:

Lichte gebruiker (2GB-5GB): Je maakt vaak gebruik van wifi als dit beschikbaar is, stuurt zo nu en dan een WhatsApp’je of leest een online artikel.

Gemiddelde gebruiker (10GB-20GB): Je bent vaak online te vinden, streamt altijd muziek onderweg of kijkt af en toe video’s via TikTok of YouTube.

Intensieve gebruiker (meer dan 20GB of onbeperkt): Je kijkt vaak video’s via YouTube onderweg, gebruikt je telefoon als hotspot van je laptop of tablet of gamet via mobiele data.

Weet je welke bundel het beste bij je past? Check dan ons overzicht per databundel om de beste deal voor jou te vinden.

Stap 2: Kies de juiste internetsnelheid

Niet iedere provider werkt met dezelfde internetsnelheid bij je iPhone 17 Pro-abonnement. Bij sommige providers krijg je de hoogst mogelijke 5G-snelheid, terwijl andere abonnementen een lagere maximale downloadsnelheid hebben. Soms kan je tegen een extra bedrag per maand je snelheid verhogen of kies je bij Unlimited de snelheid die bij je past.

De verschillen tussen deze snelheden zijn voor de meeste mensen niet merkbaar en daardoor niet relevant. Ben jij een lichte gebruiker, dan raden we je aan om gewoon te kiezen voor de goedkoopste variant. Als gamer, streamer of iemand die regelmatig op drukke plekken komt, is het wel verstandig om hiernaar te kijken.

Tot 100 Mbit/s: WhatsApp, social media, browsen en muziek streamen

Tot 300 Mbit/s: Video’s streamen, videobellen en dagelijks gebruik

Tot 1 Gbit/s: Intensief gebruik, gamen, grote downloads en hotspot

Stap 3: Kijk hoeveel je belt en hoeveel sms’jes je verstuurt

Daarnaast is het handig om te kijken hoeveel je belt. Het verschilt per aanbieder hoeveel belminuten je krijgt, maar bel je echt vaak dan kan je misschien het beste voor onbeperkt bellen kiezen. Dit is bij elke provider mogelijk en kost je vaak 50 cent tot 1,50 euro meer per maand.

Stap 4: Kies een passende looptijd

Een andere vraag die je jezelf moet stellen is hoe lang wil je aan je abonnement vastzitten? Kies je voor één jaar, dan heb je meer vrijheid en kan je sneller kiezen voor een andere aanbieding. Ook vragen sommige providers 1 euro per maand extra voor je abonnement als je kiest voor een eenjarig contract.

Ga je voor twee jaar, dan ben je daardoor in de meeste gevallen het goedkoopste uit. Ook krijg je meestal hogere toestelkorting en je kan de betaling over een langere periode uitsmeren.

Stap 5: Controleer het netwerk en de dekking

In Nederland zijn er drie netwerken: KPN, Odido en Vodafone. De andere acht providers maken gebruik van één van deze drie. Over het algemeen is de dekking binnen ons land uitstekend. Toch kan er lokaal soms wat verschil zijn. In het buitengebied of als je veel met de trein reist, kan je wat haperingen ondervinden. 5G is overigens bijna overal ondertussen beschikbaar.

Ook is het goed om de verschillen van dekking in het buitenland in de gaten te houden als je veel reist. Binnen de EU is er tegenwoordig een regel dat je jouw bundel gewoon tegen dezelfde prijs gebruikt, maar kom je vaak buiten de EU dan is dit anders. Sommige providers bieden hiervoor voordelige buitenlandbundels of andere voordelen.

Netwerk Deze providers maken gebruik van dit netwerk: KPN KPN, Simyo, Budget Thuis, Lebara, Youfone Vodafone Vodafone, Hollandnieuwe, 50+ Mobiel Odido Odido, Ben, Simpel, Delta

Stap 6: Check of je klantvoordeel krijgt

Als je meerdere abonnementen van dezelfde provider hebt, dan profiteer je vaak van extra voordelen zoals korting op je bundel. Check of je hier recht op hebt, want soms krijg je door een duurdere provider te kiezen toch veel voordelen. Check hierboven welke providers welke klantvoordelen hebben.

Stap 7: Bedenk of je een BKR-registratie een probleem vindt

Waar je ook rekening mee moet houden, is de BKR-registratie. Deze krijg je als je een abonnement neemt bij een telefoon van meer dan 250 euro en deze maandelijks betaalt. Je gaat hierbij namelijk een lening aan. Dit kan in de toekomst gevolgen hebben voor je hypotheek of andere leningen die je aangaat.

Wil je niet in het BKR-register terechtkomen door je iPhone 17 Pro met abonnement, dan heb je twee opties: Je kan het toestel in één keer afbetalen of zorgen dat het overige krediet onder 250 euro blijft. Stel het maakt je nu niet zo heel veel uit, maar besluit om in de toekomst een huis te gaan kopen dan kan je altijd je telefoon volledig afbetalen. Daarna heeft je telefoonabonnement geen gevolgen meer voor je hypotheek.

Waarom kiezen voor de iPhone 17 Pro?

Nu heb je een lang verhaal gelezen, maar dit is waarom je voor de iPhone 17 Pro zou moeten kiezen:

Krachtigste iPhone van dit moment met 12GB-werkgeheugen

Compact toestel met scherm van 6,3 inch

Beste camera’s van Apple, waaronder een tetraprisma-lens om tot 8x in te zoomen zonder kwaliteitsverlies

Ondersteuning voor Apple Intelligence

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Veelgestelde vragen

Wat kost een iPhone 17 Pro met abonnement? Dat is afhankelijk van verschillende factoren: welke provider, bestel je daar direct of bij een webwinkel, welke bundel kies je en wat is de looptijd van je contract. Daarnaast wisselen de prijzen dagelijks.



Gelukkig hebben we het je makkelijk gemaakt en hebben we een prijsvergelijker voor de iPhone 17 Pro met abonnement. Je vult je eisen in en de laagste prijs komt direct bovenaan te staan. Wat is goedkoper, een iPhone 17 Pro kopen of een abonnement? Dat verschilt per aanbieding. Koop je de iPhone 17 Pro los en combineer je deze met een sim only-abonnement, dan ben je in sommige gevallen voordeliger uit. Tegelijkertijd geven providers en telecomwinkels regelmatig flinke toestelkortingen of extra voordelen bij een iPhone 17 Pro met abonnement. Daardoor kan een abonnement juist de goedkoopste keuze zijn.



Vergelijk daarom altijd de totale kosten over de volledige looptijd. Kijk niet alleen naar het maandbedrag, maar tel ook een eventuele eenmalige toestelbetaling en de abonnementskosten mee. Zo zie je direct welke optie onderaan de streep het voordeligst is.



Kun je de iPhone 17 Pro in één keer betalen en vind je flexibiliteit belangrijk? Dan is een los toestel met een sim only-abonnement vaak een interessante keuze. Wil je liever niet in één keer een groot bedrag uitgeven of profiteer je van een aantrekkelijke toestelkorting of klantvoordeel, dan is een iPhone 17 Pro met abonnement vaak de slimste optie. Welke providers bieden een iPhone 17 Pro abonnement aan? De iPhone 17 Pro is met abonnement direct te verkrijgen bij KPN, Odido en Vodafone. Wil je liever een voordeligere provider, dan ben je aangewezen op een webwinkel zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Nu kan je uit elke provider kiezen die we in Nederland hebben. Welk iPhone 17 Pro abonnement past bij mij? Welk iPhone 17 Pro abonnement het beste bij je past, hangt af van hoe je jouw smartphone gebruikt. Ben je vaak onderweg en stream je regelmatig video’s of muziek? Dan is een grotere databundel of een Unlimited-abonnement een verstandige keuze. Gebruik je je iPhone vooral thuis of op kantoor via wifi, dan kun je vaak besparen met een kleinere databundel.



Kijk daarnaast ook naar de provider. Heb je thuis internet en televisie van KPN, Vodafone/Ziggo of Odido? Dan kun je vaak profiteren van extra klantvoordeel, zoals korting of extra data. Vergelijk ook de looptijd, het netwerk en eventuele acties, zodat je niet alleen het goedkoopste, maar vooral het abonnement kiest dat het beste aansluit op jouw wensen. Is een iPhone 17 Pro abonnement zonder bijbetaling mogelijk? Ja je kan bij de meeste providers ervoor kiezen om het volledige bedrag over de gehele looptijd uit te spreiden. Je betaalt dan bij het afsluiten dus niets bij. Hierdoor ben je niet direct bij het aanschaffen een groot bedrag kwijt. Waar kan je het voordeligst de iPhone 17 Pro met abonnement afsluiten? Over het algemeen is het het voordeligst om de iPhone 17 Pro met abonnement bij Belsimpel of Mobiel.nl af te sluiten. Hier is de korting die je ontvangt afhankelijk van de grootte van je bundel. Hoe meer data, hoe meer korting je krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat je alleen veel geld bespaart door voor een Unlimited data-abonnement te kiezen. Ook met een kleinere bundel is dit vaak de voordeligste keuze. Waarom kies je voor een iPhone 17 Pro met abonnement? Door een abonnement bij je iPhone 17 Pro af te sluiten, ontvang je vaak van veel aanbieders hoge kortingen op het toestel. Aan de andere kant is het ook vaak een manier voor mensen die niet in één keer duizend euro hebben om toch een iPhone uit het dure segment te kopen. In plaats van het bedrag in één keer te betalen, spreid je het aankoopbedrag uit over de looptijd van je abonnement. Daardoor houd je meer financiële ruimte over én maak je gebruik van de beste iPhone.