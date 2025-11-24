Zo haal je de iPhone 17 tijdelijk met 174 euro voordeel in huis (ADV)

Twijfel je om de nieuwe iPhone 17 aan te schaffen? Dan is dit het perfecte moment om tot actie over te gaan. Bij Odido profiteer je namelijk van een tijdelijke scherpe aanbieding waardoor je dit gloednieuwe toestel extra voordelig in huis haalt.

De belangrijkste redenen om voor de iPhone 17 te kiezen

De iPhone 17 heeft een strak en licht ontwerp met een helder en soepel scherm. Het toestel is gebruiksvriendelijk en snel genoeg voor alles wat je dagelijks doet, zoals foto’s maken, video’s kijken en apps gebruiken. Daarbij gaat de batterij langer mee en laadt hij snel op, waardoor je minder vaak tussendoor hoeft op te laden.

Schaf je de iPhone 17 (512GB) aan bij Odido, dan profiteer je van een flinke korting tot wel 174 euro op het toestel. Gebruik je ook internet van Odido? Dan krijg je bovendien maandelijks tot 2,50 euro korting op je abonnement, dubbele data en 5 euro korting op je internet voor thuis. Deze combinatie maakt het extra voordelig om de overstap te maken en te profiteren van alles wat de iPhone 17 te bieden heeft.



Snelle prestaties en lange batterijduur van de iPhone 17

De iPhone 17 heeft een helder 6,3-inch OLED-scherm dat zorgt voor scherpe en kleurrijke beelden. Dankzij de ProMotion-technologie beweegt alles op het scherm soepel, wat je merkt bij het scrollen, video’s kijken of gamen. Het scherm heeft ook een Always-On functie, waardoor je gemakkelijk de tijd en meldingen kunt bekijken zonder het scherm helemaal aan te zetten. Dit zorgt er niet alleen voor dat je sneller informatie ziet, maar het helpt ook om de batterij te besparen.

Krachtig, snel en energiezuinig

Het toestel werkt op de nieuwe A19-chip, die zorgt voor snelle en soepele prestaties, of je nu meerdere apps tegelijk gebruikt, foto’s bewerkt of spelletjes speelt. Daarnaast is de chip energiezuiniger dan voorheen, waardoor de batterij langer meegaat en je tot zo’n 30 uur video kunt kijken zonder op te laden. Dankzij de usb-c aansluiting laadt de telefoon ook snel op: in ongeveer 20 minuten is de batterij al voor de helft vol.

Verbeterde camera’s voor mooie foto’s en video’s

Aan de achterkant zitten twee grote 48-megapixel camera’s die samen zorgen voor scherpe foto’s met veel details. De hoofdcamera maakt heldere foto’s, zelfs als het donker is, dankzij een speciale nachtmodus. Daarnaast is er een ultragroothoeklens die veel meer van je omgeving vastlegt, ideaal om grote groepen of mooie uitzichten te fotograferen. Je kunt ook inzoomen zonder kwaliteitsproblemen: 2 keer optisch inzoom en zelfs 4 keer bij de foto’s, waardoor je van dichtbij alle details ziet zonder dat de foto wazig wordt.

Aan de voorkant zit een 18-megapixel selfiecamera, en is het toestel uitgerust met Center Stage. Dat houdt je altijd duidelijk in beeld, ook als je beweegt tijdens het videobellen of selfies maken. Je kunt nu ook tegelijk video’s maken met de camera aan de achterkant en de voorkant, perfect voor vloggers en streamers. De camera’s werken samen met Apple Intelligence en zorgen er voor dat foto’s altijd helder en mooi worden, of je nu overdag of ’s avonds foto’s maakt.

De iPhone 17: een sterke allrounder

De iPhone 17 is een goede mix van snelheid, kracht en handige functies, maar dan voor een vriendelijkere prijs dan de Pro-modellen. Hij heeft een mooi scherm, werkt snel, heeft een verbeterde batterij en goede camera’s. Hierdoor is hij geschikt voor bijna iedereen, of je nu vooral foto’s maakt, appt of af en toe een spelletje speelt.

Bij Odido krijg je op dit moment extra voordeel als je de iPhone 17 (512GB) koopt, dit loopt op tot maar liefst 174 euro op de toestelkosten. Als je ook internet bij Odido gebruikt, krijg je tot 2,50 euro korting per maand op je abonnement, dubbele data en 5 euro korting per maand op Internet voor thuis. Dit maakt het een perfect moment om over te stappen en te genieten van alles wat de iPhone 17 te bieden heeft.

AirPods 4 cadeau bij de iPhone 17 Pro

Ben je ondernemer? Dan is de iPhone 17 Pro extra interessant voor jou. Bij Odido krijg je namelijk bij aanschaf van een iPhone 17 Pro met een Unlimited Plus of Premium abonnement ook nog eens gratis AirPods 4 cadeau. Zo ben je niet alleen altijd verbonden met een krachtig toestel, maar geniet je ook van draadloze oordopjes die perfect aansluiten bij je zakelijke behoeften.