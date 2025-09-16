Dit zijn de beste iPhone 17-hoesjes van Decoded (ADV)

Je nieuwe iPhone 17 wil je natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Een val of kras zit in een klein hoekje en dat zou zonde zijn van je gloednieuwe toestel. Gelukkig heeft Decoded een complete lijn hoesjes ontwikkeld die bescherming combineren met stijl én volledig MagSafe-compatibel zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Decoded: de beste bescherming voor je iPhone 17

Of je nu kiest voor de iPhone 17, 17 Pro (Max) of de compleet nieuwe iPhone Air – Decoded heeft er een passend hoesje voor. Van de Liquid Silicone-hoesjes met betere grip, tot de luxe ECCO Leather-cases die met de tijd een mooie patina ontwikkelen. Liever transparant? Dan zijn er de stevige DropTec Back Covers, gemaakt van duurzaam polycarbonaat. Voor een meer sportieve look is er Textured Silicone, lichtgewicht en bestand tegen dagelijks gebruik.

Decoded vernieuwt de camerabalk

Bij alle hoesjes heeft Decoded de uitsparing voor de camerabalk opnieuw ontworpen. De nieuwe precisie-gegoten camerarand geeft je iPhone 17 een strakker uiterlijk en zorgt meteen voor extra bescherming van de lenzen. Bij de transparante DropTec-hoesjes is de camerarand zelfs volledig geïntegreerd in de behuizing, zodat het design mooi doorloopt.

Liquid Silicone-hoesjes

De Liquid Silicone Back Covers zijn dit jaar verder verfijnd. Het materiaal voelt gladder en biedt meer grip, terwijl het oppervlak beter bestand is tegen stof en verkleuring. Binnenin beschermt een zachte microvezel je iPhone, terwijl een metalen camerarand zorgt voor extra lensbescherming. Bovendien zijn de hoesjes voorzien van Biomaster antimicrobiële technologie, waardoor bacteriën tot 99% worden verminderd. Zo blijft je hoesje langer fris. Handig is ook de vernieuwde knop voor de Cameraregelaar, die je gemakkelijk op de tast kunt vinden. Veel fijner dan bij de hoesjes van Apple!

ECCO Leather-hoesjes

Voor wie houdt van een luxe uitstraling zijn er de leren hoezen van ECCO Leather. Dit duurzame leer ontwikkelt na verloop van tijd een fraaie patina en voelt zacht en premium aan. De hoesjes zijn afgewerkt met microvezel aan de binnenkant en metaal voor de knoppen. De Cameraregelaar is nu beschermd door krasbestendig glas.

ECCO Leather Wallet-case

Als je een wat uitgebreidere variant van de ECCO Leather-case wilt, is deze Wallet-case misschien iets voor jou. Deze bestaat uit twee delen: een dunne case beschermt je iPhone, de Wallet beschermt de voorkant en biedt ruimte voor pasjes en biljetten. En omdat je de case zo gemakkelijk vastklikt aan de Wallet kun je altijd kiezen: enkel de case, of de Wallet-oplossing met volledige bescherming en extra ruimte.

Textured Silicone-hoesjes met Wallet

Wie liever een sportieve en praktische look wil, kiest voor de Textured Silicone-hoesjes met afneembare Wallet. Deze zijn lichtgewicht, duurzaam en hebben een matte afwerking die goed tegen een stootje kan. Het materiaal voelt zelfs een beetje leerachtig aan. Maar dankzij de gripvaste laag blijven ze schoon en prettig, ook bij dagelijks intensief gebruik.

DropTec Back Covers

Wil je het originele design van je iPhone behouden? Dan zijn de DropTec Back Covers de perfecte keuze. Ze zijn gemaakt van GRS-gecertificeerd polycarbonaat en verstevigd met polyurethaan-zijkanten, waardoor ze extra stevig zijn zonder onnodige bulk. De DropTec Clear Case is ontworpen voor bescherming van militaire kwaliteit met geïntegreerde zijwanden en een schokabsorberende structuur van gerecycled polycarbonaat en TPU. Hij verspreidt de impactkrachten effectief en houdt de iPhone veilig in een slank en lichtgewicht ontwerp. Verkrijgbaar in Clear, Frosted White of Frosted Black en uiteraard volledig MagSafe-compatibel.

Meer accessoires van Decoded

Decoded maakt niet alleen hoesjes, maar ook Apple Watch-bandjes, iPad-covers en AirPods-cases. Alles is ontworpen met dezelfde aandacht voor detail en duurzaamheid, zodat je jouw hele Apple-ecosysteem in stijl kunt uitbreiden.