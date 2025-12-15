iPhone 17 tijdelijk fors goedkoper: dit is de beste prijs

Op zoek naar een nieuwe iPhone, maar heb je niet per se alle extra functies van de Pro-modellen nodig? Dan hebben we goed nieuws: de iPhone 17 is tijdelijk flink goedkoper. Hieronder hebben we de beste prijzen voor je op een rij gezet.

iPhone 17: nu al 233 euro goedkoper in huis te halen

De grootste verbeteringen van de iPhone 17 zitten vooral in het scherm, de camera en de dagelijkse prestaties zoals accuduur en snelheid. Functies die eerder exclusief waren voor de Pro-modellen, zijn nu ook terug te vinden op de standaard iPhone 17.

Het toestel heeft een glazen achterkant en een aluminium frame, waardoor die lichter en compacter is dan de Pro-varianten. De camera’s zijn verticaal geplaatst en opvallend subtieler dan de brede camerabalk op de Pro, wat zorgt voor een eenvoudige en strakke uitstraling.

→ Lees meer over de iPhone 17 in onze review

→ Lees meer over de iPhone 17 Pro in onze review

Bij de introductie stelde Apple de prijs van de iPhone 17 vast op 969 euro, maar inmiddels is het toestel al flink goedkoper te krijgen bij webshops zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol. Los kopen kan nu vanaf 959 euro bij Bol, wat een besparing van slechts 10 euro is op de introductieprijs.

Als je het toestel echter zo voordelig mogelijk in huis wilt halen, is een abonnement vaak de beste keuze. In combinatie met een Unlimited-abonnement van Odido bespaar je namelijk 233 euro op de introductieprijs. Voor het toestel zelf betaal je dan een stuk minder, waardoor je uiteindelijk een stuk goedkoper uit bent dan wanneer je een los toestel koopt.

Kies je liever een kleiner abonnement? Dan is de iPhone 17 in combinatie met een 10GB-abonnement het voordeligst via Lebara bij Belsimpel. Voor het toestel betaal je dan 883 euro, terwijl het abonnement slechts 4 euro per maand kost.

iPhone 17 Pro via een provider: kortingen tot 225 euro

Wil je de iPhone 17 liever meteen kopen via je eigen provider? Dat is zeker mogelijk en vaak voordeliger dan de prijs bij introductie. Bij Vodafone betaal je nu 744 euro, wat een besparing van 225 euro is.

Kies je voor Odido, dan kost het toestel 876 euro en bespaar je 93 euro. Bij KPN betaal je 888 euro en bespaar je 81 euro op de originele prijs. Zo profiteer je direct van de actuele kortingen bij je favoriete aanbieder.

iPhone 17 bij webwinkels: bespaar tot 233 euro

Als je veel belt en internet gebruikt, is het slim om de iPhone 17 aan te schaffen met een abonnement via webwinkels zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Met een grotere databundel krijg je namelijk vaak een flinke korting op het toestel, waardoor je veel voordeliger uit bent. Daarnaast geven bijna alle providers drie maanden gratis Apple Music en Apple TV Plus cadeau, wat het nog interessanter maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 736 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 233 euro ten opzichte van de introductieprijs. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 736 euro voor het toestel en bespaart zo maar liefst 233 euro ten opzichte van de introductieprijs. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met Klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; Vodafone: als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 739 euro voor het toestel en bespaar je daarmee 230 euro ten opzichte van een los toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo;

als je de iPhone 17 bij Belsimpel aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 739 euro voor het toestel en bespaar je daarmee 230 euro ten opzichte van een los toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra MB’s wanneer je het abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 864 euro, wat neerkomt op een besparing van 105 euro ten opzichte van de introductieprijs.

Liever een kleiner abonnement?

Wil je liever een kleiner abonnement? Dat is natuurlijk ook mogelijk! De iPhone 17 met 10GB data kun je het voordeligst kopen met Lebara via Belsimpel. Voor het toestel betaal je dan 883 euro, wat een besparing van 86 euro is op de introductieprijs. Het abonnement kost je dan slechts 4 euro per maand (voor de eerste twaalf maanden).

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Wil je checken of deze prijzen van de iPhone 17 nog actueel zijn of wil je meteen de scherpste deal scoren? Neem dan een kijkje in onze prijsvergelijker hieronder. Met de slimme filters selecteer je de aanbieding die het beste bij je past, zodat je nooit meer betaalt dan nodig is.