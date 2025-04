iPhone 16e los toestel met sim only: zo ben je het goedkoopst uit

Ben je op zoek naar de beste sim-only aanbiedingen voor de iPhone 16e? In dit artikel zetten we de scherpste deals voor je op een rij. Of je nu veel data nodig hebt of juist een voordelig abonnement zoekt, iPhoned helpt je met het maken van de beste keuze.

Sim only of abonnement? Dit zijn de voordelen van sim only

Een los toestel zoals de iPhone 16e combineren met een sim only-abonnement is vaak voordeliger dan een abonnement met toestel. Je betaalt geen extra kosten over het toestel en houdt zelf controle over je maandlasten. Daarnaast kun je precies het sim only-abonnement kiezen dat past bij jouw gebruik, of dat nu veel data of juist veel belminuten bevat. Je zit bovendien niet vast aan een langdurig contract voor zowel toestel als bundel.

Een ander voordeel is de flexibiliteit. Omdat je de iPhone 16e los koopt, kun je hem ook makkelijker inruilen of verkopen als je later een nieuwer model wilt. En met een maandelijks opzegbare sim only kun je eenvoudig overstappen naar een andere provider als daar een betere deal is.

iPhone 16e los toestel kopen: nu al in huis voor 649 euro

Op dit moment scoor je de iPhone 16e als los toestel het goedkoopst bij Bol. Je betaalt daar voor het toestel 649 euro, wat je een besparing van maar liefst 70 euro oplevert ten opzichte van de adviesprijs. Wist je dat je door de iPhone 16e in combinatie met abonnement te bestellen nog goedkoper uit bent? We hebben de beste aanbiedingen en laagste prijzen voor dit toestel met een abonnement overzichtelijk voor je gemaakt.

1. De voordeligste keuze: sim only voor slechts €2,50

Niet iedereen heeft een duur telefoonabonnement nodig. Als je vooral bereikbaar wilt zijn, af en toe een berichtje stuurt of iets opzoekt, dan is een goedkope sim only de beste keuze.

Op dit moment biedt Lebara bij Belsimpel een van de voordeligste deals aan: bij een 2-jarig contract betaal je voor een bundel met 1GB data en onbeperkt bellen en sms’en de eerste zes maanden slechts €2,50 per maand. Daarna kost het €5 per maand, wat neerkomt op gemiddeld maar €4,38 per maand. Lebara is een flexibele provider die scherpe prijzen combineert met het betrouwbare netwerk van KPN, waardoor je verzekerd bent van goede dekking in heel Nederland.

2. Voor grootverbruikers: onbeperkt data voor €10

Ben je vaak online, kijk je video’s tijdens het reizen of ben je altijd bezig met Instagram en TikTok? Dan is een sim only met veel of onbeperkte data de beste keuze voor jou. Op dit moment is Budget Thuis de goedkoopste optie.

Bij deze provider betaal je de eerste 4 maanden slechts €10 per maand voor een 2-jarig abonnement met onbeperkte data en belminuten. Daarna betaal je €20 per maand, wat nog steeds voordeliger is dan bij andere providers. Ook ontvang je bij Mobiel.nl nu een gratis cadeau t.w.v. €60 en betaal je geen aansluitkosten.

Maakt gebruik van het KPN-netwerk

Budget Mobiel maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk, zodat je altijd verzekerd bent van goede dekking. Bovendien is nummerbehoud gratis, en krijg je €2,50 korting per maand op je bundel als je meerdere Budget Thuis-producten op hetzelfde adres hebt.

3. Voor de twijfelaar: elke maand opzegbaar voor €12

Niet iedereen wil vastzitten aan een langlopend contract. Misschien verandert je situatie vaak, of wil je gewoon de vrijheid hebben om op elk moment te kunnen overstappen. Dan is een maandelijks opzegbaar sim only-abonnement ideaal: je betaalt iets meer, maar krijgt daar maximale flexibiliteit voor terug.

Bij Youfone via Belsimpel kun je al voor €12 per maand gebruikmaken van een bundel met 20GB data en onbeperkt bellen en sms’en. Je kunt je bundel gemakkelijk aanpassen via de MyYoufone-app als je merkt dat je meer of minder data en belminuten nodig hebt. Zo blijft je abonnement altijd afgestemd op jouw gebruik.

4. Voor de internationale beller: onbeperkt bellen in de EU voor €5

Reis je vaak of bel je regelmatig naar vrienden, familie of collega’s in het buitenland? Dan is een goede EU-bundel of voordelige internationale beltarieven essentieel voor je sim only-abonnement. Dit zorgt ervoor dat je overal goed bereikbaar blijft zonder hoge kosten.

Lebara biedt via Belsimpel een abonnement aan voor slechts €5 per maand gedurende de eerste zes maanden, inclusief 10 GB data, onbeperkt bellen en sms’en, en het betrouwbare KPN-netwerk. Na zes maanden kost het abonnement €10 per maand, wat neerkomt op een gemiddeld maandbedrag van €8,75.

Het abonnement heeft een looptijd van twee jaar en is ideaal voor intensieve internetgebruikers en bellers. Je kunt je bundel eenvoudig aanpassen via de MyLebara-app en profiteert van gratis nummerbehoud en geen aansluitkosten.

Extra internationale bundel

Als je regelmatig naar het buitenland belt, kun je voor slechts €5 per maand een internationale bundel toevoegen, waarmee je onbeperkt kunt bellen naar de EU en 17 andere landen.

5. Beste eSIM aanbieding: 10GB voor €5,63

Een eSIM is een digitale simkaart die al in je smartphone, smartwatch of tablet zit ingebouwd. In plaats van een fysieke simkaart in je toestel te steken, activeer je een eSIM simpelweg via een QR-code of app van je provider. Dit maakt het overstappen of wisselen van provider veel sneller en makkelijker.

Ook is een eSIM ideaal als je één toestel met twee nummers wilt gebruiken – bijvoorbeeld voor werk en privé – want het werkt vaak naast een gewone simkaart (dual sim). Je hebt dus geen gedoe meer met losse kaartjes en simtooltjes.

12 maanden lang 50% korting

Bij Youfone profiteer je op dit moment van één van de voordeligste eSIM-deals. Voor een bundel met 10GB data en 200 belminuten betaal je het eerste jaar slechts €3,75 per maand. Na twaalf maanden wordt dat €7,50 per maand, wat gemiddeld neerkomt op maar €5,63 per maand. Youfone maakt gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk en ondersteunt eSIM bij de meeste moderne toestellen

Dit wil je weten over de iPhone 16e

De iPhone 16e is het instapmodel van de iPhone 16-serie en daardoor een betaalbaardere keuze. Hij heeft een helder 6,1-inch Super Retina XDR-scherm, een sterke aluminium behuizing en is voorzien van de snelle A18-chip die ook Apple Intelligence ondersteunt. Dankzij de Ceramic Shield-voorkant is het toestel extra goed beschermd tegen stoten en vallen. Je kunt kiezen uit een zwarte of witte uitvoering.

De camera’s van de iPhone 16e zijn ook indrukwekkend. De 48 MP hoofdcamera maakt scherpe foto’s en biedt 2x optische zoom, terwijl de 12 MP selfiecamera ideaal is voor videobellen en social media. Verder heeft het toestel Face ID, een handige actieknop en een usb-c-poort. De batterij gaat tot 26 uur mee bij videokijken – zelfs langer dan bij de standaard iPhone 16 – wat ‘m perfect maakt voor dagelijks gebruik.

De beste deals vind je via onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de beste prijs krijgt voor de iPhone 16e? Maak dan gebruik van onze prijsvergelijker! Hiermee vind je eenvoudig de scherpste deal en bespaar je flink op jouw nieuwe toestel.

Waar is de iPhone 16e het goedkoopst Op dit moment kun je de iPhone 16 het goedkoopst los kopen bij Bol. Daar betaal je slechts €649 voor het toestel, wat je een besparing van maar liefst €70 ten opzichte van de adviesprijs oplevert. Kan ik een iPhone 16e kopen zonder abonnement Ja, je kunt de iPhone 16e ook los kopen zonder abonnement. Je zit dan niet vast aan een provider en kunt zelf een sim only kiezen. Dit geeft meer flexibiliteit en is vaak voordeliger. Waarom is de iPhone 16e goedkoper De iPhone 16e is goedkoper omdat Apple wat functies heeft weggelaten, zoals een tweede camera en MagSafe. Ook is de grafische chip iets minder krachtig dan bij de duurdere modellen. Verder ontbreekt de Ultra Wideband-chip. Daardoor blijft de prijs laag, terwijl je wel de nieuwste software krijgt. Waar moet ik op letten bij een sim only abonnement Let op hoeveel data, bel- en sms-minuten je nodig hebt. Bepaal of je een flexibel maandcontract wilt of liever een langere looptijd met korting. Vergelijk prijzen én de dekking van het netwerk. Controleer daarnaast of je toestel eSIM ondersteunt of een fysieke simkaart nodig heeft. Welke sim only met onbeperkt internet Op dit moment scoor je de beste deal bij Budget Thuis: een sim only-abonnement met onbeperkt internet, bellen en sms’en voor maar 10 euro per maand.