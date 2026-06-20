iPhone 17 Pro nu scherp geprijsd

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Dankzij deze prijsdaling is de iPhone 16e zeker het overwegen waard
Jane van Brakel
20 juni 2026, 11:30
2 min leestijd
Dankzij deze prijsdaling is de iPhone 16e zeker het overwegen waard

Apple heeft met de iPhone 16e een waardige opvolger van de iPhone SE (2022) gelanceerd. Door deze prijsdaling is het toestel nu tijdelijk extra interessant, hieronder zetten we de beste deals voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 16e: al vanaf 390 euro in huis

16e

De iPhone 16e biedt krachtige prestaties in een stijlvol jasje. Dankzij de snelle A17‑chip draaien apps en games soepel, terwijl de 48 MP‑camera heldere foto’s en video’s vastlegt. De ideale iPhone voor wie kwaliteit wil zonder de hoofdprijs te betalen.

Het toestel heeft een adviesprijs van 719 euro en is verkrijgbaar bij onder andere Coolblue, Bol en MediaMarkt. Met de snelle A17-chip en verbeterde camera blijft de iPhone 16e een sterke keuze binnen het instapsegment. Op dit moment betaal je de laagste prijs bij Bol, waar hij voor 559 euro wordt aangeboden.

Wil je liever meer besparen op de toestelkosten? Dan is een abonnement een interessant alternatief. Zo biedt Odido via Belsimpel de iPhone 16e aan vanaf 390 euro in combinatie met Unlimited-data. Ook Lebara via Belsimpel is een optie, met prijzen vanaf 456 euro in combinatie met een 10GB-bundel.

iPhone 16e met onbeperkt internet: vanaf 390 euro

iPhone 16e met onbeperkt internet: vanaf 390 euro
iPhone 16e met 10GB: vanaf 456 euro

iPhone 16e met 10GB: vanaf 456 euro
Scoor de iPhone 16e vanaf 559 euro

Scoor de iPhone 16e vanaf 559 euro

Ik wil meer weten over….

Direct afsluiten bij KPN, Odido of Vodafone: al vanaf 528 euro iPhone 16e bij Mobiel.nl of Belsimpel: al vanaf 390 euro

iPhone 16e via een provider: al vanaf 528 euro

Wil je de iPhone 16e liever direct via een provider bestellen? Dat is goed te begrijpen. Welke bundel je ook kiest, het toestelbedrag voor de iPhone 16e blijft bij alle providers gelijk. Daarnaast profiteer je van extra klantvoordeel wanneer je thuis al vast internet hebt van dezelfde provider. De korting kan daarbij oplopen tot wel 12,50 euro per maand. Bij KPN heb je bovendien de keuze uit een gratis Netflix-abonnement of ESPN Compleet. Odido geeft 5 euro korting per maand op je vaste internet, terwijl Ziggo een extra tv-pakket, dubbele data en tot 12,50 euro korting op je abonnement biedt.

Bekijk de iPhone 16e bij Vodafone: vanaf 528 euro

Bekijk de iPhone 16e bij Vodafone: vanaf 528 euro
Bekijk de iPhone 16e bij Vodafone: vanaf 540 euro

Bekijk de iPhone 16e bij Vodafone: vanaf 540 euro
Bekijk de iPhone 16e bij KPN: vanaf 576 euro

Bekijk de iPhone 16e bij KPN: vanaf 576 euro

iPhone 16e bij Mobiel.nl of Belsimpel: al vanaf 390 euro

Met de iPhone 16e heeft Apple een betaalbaar model binnen de iPhone 16-serie geïntroduceerd. Het toestel beschikt over een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm met een resolutie van 2532 x 1170 pixels en een verversingssnelheid van 60 Hz. Het display is bovendien beschermd met Ceramic Shield voor extra stevigheid.

iphone 16e studio belfoto

Onder de motorkap vind je de A18-chip in combinatie met 8 GB werkgeheugen, wat zorgt voor vlotte prestaties en soepel multitasken. Op cameragebied is de iPhone 16e uitgerust met een 48-MP Fusion-hoofdcamera met 2x telelens en een 12-MP selfiecamera, waarmee je scherpe foto’s en 4K-video’s kunt vastleggen.

iPhone 16e met Odido: vanaf 390 euro

iPhone 16e met Odido: vanaf 390 euro
iPhone 16e met Vodafone: vanaf 402 euro

iPhone 16e met Vodafone: vanaf 402 euro
iPhone 16e met KPN: vanaf 432 euro

iPhone 16e met KPN: vanaf 432 euro
iPhone 16e met 10GB: vanaf 456 euro

iPhone 16e met 10GB: vanaf 456 euro

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Bekijk iPhone 16e los toestel deals

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Bekijk iPhone 16e abonnement deals

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