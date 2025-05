iPhone 16e tijdelijk flink in prijs gedaald: voor minder dan 423 euro

Is je abonnement bijna afgelopen en wil je overstappen naar een nieuwe iPhone? Dan komt dit goed uit: de iPhone 16e is op dit moment flink goedkoper. iPhoned zet voor je op een rij waar je het toestel voor de laagste prijs scoort.

iPhone 16e flink goedkoper: tot wel 298 euro korting

De iPhone 16e is de opvolger van de iPhone SE 2022. Deze iPhone is perfect voor wie op zoek is naar een compact toestel met sterke prestaties. En het goede nieuws? De iPhone 16e is nu al flink goedkoper aan te schaffen.

Het toestel draait op de krachtige A18-chip, die zorgt voor snelle prestaties en een lange batterijduur. Met het 6,1-inch scherm en de aluminium behuizing oogt de iPhone 16e bovendien stijlvol en modern.

Hoewel de adviesprijs op 719 euro ligt, kun je het toestel nu al flink goedkoper scoren. Sluit je een Vodafone-abonnement af via Belsimpel, dan betaal je slechts 421 euro voor het toestel. Dat betekent een korting van maar liefst 298 euro op de adviesprijs.

Heb je liever geen abonnement, maar een los toestel? De iPhone 16e met 128 GB aan opslagruimte is los verkrijgbaar bij Phonemarket voor 638 euro.

iPhone 16e via een provider: kortingen tot 119 euro

Wil je flink besparen op de iPhone 16e? Dan is een combinatie met een abonnement bij je huidige provider het overwegen waard. Bij KPN betaal je voor het toestel 600 euro. Kies je voor Vodafone, dan ligt de prijs op 624 euro. Ga je liever voor Odido, Ben of Simyo? Daar kost de iPhone 16e momenteel 648 euro.

Nog meer voordeel met combinatievoordeel

Heb je al internet thuis? Dan is het zeker de moeite waard om ook je mobiele abonnement bij dezelfde provider af te sluiten. Je krijgt vaak extra voordelen, zoals korting op je maandkosten, extra data of toegang tot speciale acties die alleen voor klanten beschikbaar zijn die meerdere producten combineren.

iPhone 16e bij webwinkels: bespaar tot 298 euro

Bel en internet je regelmatig en wil je niet snel zonder bundel zitten? Dan is het een slimme keuze om de iPhone 16e te combineren met een mobiel abonnement via een webshop. Hoe groter de bundel die je kiest, denk aan veel belminuten, sms’jes en data, hoe meer korting je vaak krijgt op het toestel. Zo profiteer je niet alleen van een grote bundel, maar ook van een flinke korting op je nieuwe iPhone.

Dit wil je weten over de iPhone 16e

De iPhone 16e is Apple’s nieuwste krachtpatser en de ideale keuze voor wie op zoek is naar een snelle, moderne iPhone zonder de hoofdprijs te betalen van de Pro-toestellen. De smartphone is uitgerust met de krachtige A18-chip, die zorgt voor razendsnelle prestaties en een uitstekende batterijduur.

Het 6,1-inch display biedt een heldere en scherpe weergave, terwijl de aluminium behuizing het apparaat een premium uitstraling geeft. Je krijgt daarmee een toestel dat qua snelheid en gebruikservaring nauwelijks onderdoet voor de duurdere Pro-modellen.

Wat deze iPhone extra aantrekkelijk maakt, is de scherpe prijs. Ondanks de adviesprijs van 719 euro is de iPhone 16e bij veel providers en webshops nu al flink goedkoper te krijgen. In combinatie met een Vodafone-abonnement kun je het toestel nu al voor minder dan 425 euro in huis halen.

Niet gevonden wat je zocht?

Twijfel je of de deals nog actueel zijn of wil je er zeker van zijn dat je de scherpste prijs hebt? Maak dan gebruik van onze prijsvergelijker! Met handige filters geef je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de voordeligste optie direct bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.