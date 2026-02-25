iPhone 17e komt eraan: 16e scoor je hier fors goedkoper

Apple zal naar verwachting binnenkort de nieuwe iPhone 17e aankondigen. De grote vraag is echter hoeveel vernieuwingen dit toestel met zich meebrengt. Heb je niet per se het allernieuwste model nodig? Dan is er goed nieuws: de iPhone 16e is inmiddels flink in prijs gedaald.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16e: is hier tijdelijk flink in prijs gedaald

De razendsnelle A18‑chip van de iPhone 16e zorgt ervoor dat apps, games en multitasking moeiteloos verlopen, terwijl de energie-efficiënte batterij lang meegaat. Met de 48 MP‑camera leg je elk moment vast in haarscherpe details, zowel overdag als bij weinig licht. Voeg daar het simpele luxe design en het heldere scherm aan toe, en je krijgt een smartphone die premium aanvoelt zonder het bijbehorende prijskaartje.

De adviesprijs van de iPhone 16e is 719 euro, en hij is verkrijgbaar bij onder andere Coolblue, Bol en MediaMarkt. Momenteel scoor je de laagste prijs bij Bol, daar betaal je nu 545 euro voor het toestel. Wil je het meeste besparen op de toestelprijs? Kies dan voor een abonnement. Bij Vodafone via Mobiel.nl krijg je de iPhone 16e al voor 376 euro in combinatie met Unlimited-data.

iPhone 16e via een provider: al vanaf 504 euro

Wil je de iPhone 16e direct bij je eigen provider bestellen? Dat kan natuurlijk ook, vaak zelfs met een mooie korting op de introductieprijs. Zo betaal je bij KPN momenteel 504 euro, wat neerkomt op 41 euro voordeel ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Vodafone vraagt 528 euro voor de iPhone 16e, en bij Odido kost het toestel 540 euro.

Heb je thuis ook een internetabonnement bij één van deze providers? Dan is het slim om dit te combineren met je mobiele abonnement: je profiteert bijvoorbeeld van tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Extra leuk: KPN geeft daarbovenop een gratis Netflix-abonnement, terwijl Odido nog eens 5 euro korting per maand biedt op je internetrekening.

iPhone 16e bij webwinkels: al vanaf 376 euro

Bel je veel en ben je regelmatig online? Dan is het slim om de iPhone 16e te combineren met een abonnement via bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. Kies je voor een grotere databundel, dan loopt de toestelkorting vaak flink op, zo haal je de iPhone 16e flink goedkoper in huis dan wanneer je deze los aan zou schaffen.

Odido, Vodafone of toch KPN

Vodafone: als je de iPhone 16e bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 376 euro voor het toestel . Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo.

als je de iPhone 16e bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je . Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 7,50 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 16e het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 416 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 16e het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel. KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 432 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Voor wie wil weten waar je de iPhone 16e het voordeligst kunt kopen: met onze prijsvergelijker vind je snel de beste aanbiedingen. Stel eenvoudig je voorkeuren in met slimme filters, en de beste aanbiedingen verschijnen direct bovenaan. Zo zie je in één oogopslag wat de beste aanbiedingen zijn voor jouw nieuwe toestel.