iPhone 16e flink in prijs gedaald: nu al 324 euro goedkoper

Apple heeft onlangs de nieuwe iPhone 16e gepresenteerd, de ideale opvolger van de iPhone SE 2022. Goed nieuws: je haalt hem nu al flink goedkoper in huis! iPhoned laat je zien hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16e goedkoper: nu voor minder dan 400 euro

Onlangs presenteerde Apple de gloednieuwe iPhone 16e, de opvolger van de iPhone SE 2022 is het perfecte instapmodel voor liefhebbers van Apple smartphones die niet teveel kwijt willen zijn voor een nieuw toestel. En we hebben nog meer goed nieuws! Je haalt dit toestel nu al flink goedkoper in huis.

De iPhone 16e is de nieuwste smartphone van Apple, die over de nieuwste chip beschikt. De snelle A18-chip zorgt voor soepele prestaties en enorm lange accuduur. Met een 6,1-inch display en een aluminium behuizing heeft het toestel een strak en modern design.

De adviesprijs van de iPhone 16e bedraagt 719 euro, maar momenteel is hij voordeliger dan ooit. Sluit je een Odido-abonnement af via Belsimpel, dan betaal je slechts 395 euro voor het toestel. Dat betekent een besparing van maar liefst 324 euro op jouw nieuwe iPhone 16e!

Heb je liever geen abonnement maar een los toestel? De iPhone 16e met 128 GB aan opslagruimte is los verkrijgbaar bij Phonemarket voor 693 euro.

iPhone 16e via een provider: kortingen tot 71 euro

Wil je de iPhone 16e flink goedkoper aanschaffen? Overweeg dan een combinatie met een abonnement bij je huidige provider! Op dit moment betaal je bij alle providers evenveel voor het toestel. Bij Odido betaal je 648 euro voor het toestel. Kies je liever voor KPN? Daar kost de iPhone 16e 648 euro. Bij Vodafone betaal je momenteel ook 648 euro voor het toestel.



Nog meer voordeel met combinatievoordeel

Heb je al thuisinternet? Overweeg dan zeker eens om dit te combineren met je mobiele abonnement. Door beide diensten bij dezelfde provider af te sluiten, profiteer je van interessante voordelen zoals extra kortingen, extra data of exclusieve acties.

iPhone 16e bij webwinkels: bespaar tot 324 euro

Bel en internet je veel en wil je een zo groot mogelijke bundel? Dan is het slim om de iPhone 16e aan te schaffen in combinatie met een abonnement via een webshop. Hoe groter de bundel, hoe meer korting je krijgt op de toestelkosten. Extra voordeel: bij alle providers ontvang je nu 3 maanden gratis Apple Music en 3 maanden Apple TV+ cadeau!

Dit wil je weten over de iPhone 16e

De iPhone 16e is een betaalbaarder model binnen de iPhone 16-serie. Het toestel heeft een 6,1-inch Super Retina XDR-display, een stevige aluminium behuizing en een krachtige A18-chip die Apple Intelligence ondersteunt. Het toestel komt in zwart en wit en heeft een Ceramic Shield-voorkant voor extra stevigheid.

Qua camera’s is de iPhone 16e uitgerust met een 48 MP hoofdcamera met 2x optische zoom en een 12 MP selfiecamera. Het toestel beschikt over Face ID, een actieknop en een usb-c-poort. De batterij gaat tot 26 uur mee bij het afspelen van video’s, waardoor het toestel ideaal is voor dagelijks gebruik. De accuduur is zelfs langer dan bij de iPhone 16.

Niet gevonden wat je zocht?

Is de deal niet meer beschikbaar of wil je een andere provider? Geen zorgen! De scherpste aanbiedingen voor de iPhone 16 Pro vind je in onze prijsvergelijker hieronder.