iPhone 16e tijdelijk flink in prijs gedaald: 287 euro goedkoper

Met de iPhone 16e haal je een krachtig en modern instapmodel in huis en het toestel is nu tijdelijk flink goedkoper. iPhoned zet de beste deals voor je op een rij.

iPhone 16e: maar liefst 287 euro goedkoper

Apple heeft onlangs de iPhone 16e geïntroduceerd als opvolger van de iPhone SE 2022. Dit model is perfect voor wie een betaalbare iPhone zoekt die toch beschikt over krachtige prestaties. Met de snelle A18-chip en het luxe 6,1-inch display in een stevige aluminium behuizing haal je een moderne en stijlvolle smartphone in huis, die bovendien uitblinkt in snelheid en batterijduur.

Het mooiste is dat de iPhone 16e nu flink goedkoper is. De adviesprijs bedraagt 719 euro, maar het toestel is de afgelopen maanden flink in prijs gedaald. Het toestel met 128GB opslag is nu al voor 614 euro in huis te halen bij Bol. Daarmee bespaar je 105 euro ten opzichte van de adviesprijs.

Wil je nóg voordeliger uit zijn met het aanschaffen van een iPhone 16e? Door het toestel te combineren met een abonnement kun je flink besparen. Veel providers bieden namelijk extra korting wanneer je een nieuw contract afsluit of je huidige abonnement verlengt.

Bij Belsimpel kun je de iPhone 16e momenteel voordelig combineren met een onbeperkt data-abonnement van KPN. Voor 432 euro haal je het toestel in huis, wat je een besparing oplevert van maar liefst 287 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs.

Liever een kleinere databundel?

Als je voldoende hebt aan een kleinere databundel, is er een 10GB bundel zeker de moeite waard via Belsimpel met een KPN-abonnement. De iPhone 16e is namelijk ook met kleinere bundels flink goedkoper in huis te halen. Daar betaal je voor het abonnement slechts 11 euro per maand. Daarbij komt een eenmalige bijbetaling van 527 euro voor het toestel. Dankzij deze combinatie bespaar je maar liefst 192 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs van de iPhone 16e.

iPhone 16e via een provider: kortingen tot 167 euro

Wil je de iPhone 16e goedkoper aanschaffen, dan is het interessant om deze te combineren met een abonnement bij een provider. Zo profiteer je vaak van een lagere toestelprijs dan wanneer je het toestel los koopt.

Bij KPN kun je de iPhone 16e momenteel krijgen voor 552 euro. Bij Vodafone kost het toestel 576 euro en bij Odido betaal je 600 euro voor het toestel. Door de iPhone 16e samen met een abonnement aan te schaffen, kun je dus flink besparen op de toestelprijs ten opzichte van de adviesprijs.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Als je thuis al internet hebt, is het slim om ook je mobiele abonnement bij dezelfde provider te nemen. Providers geven namelijk vaak extra voordeel aan klanten die meerdere diensten combineren.

Je kunt rekenen op leuke extra’s, zoals een korting, meer mobiele data of speciale acties die alleen gelden voor klanten met zowel internet als mobiel bij dezelfde provider. Denk bijvoorbeeld aan dubbele data, korting op je factuur of gratis extra tv-zenders. Zo haal je meer uit je abonnement en bespaar je daarnaast ook op je vaste lasten.

Voorbeelden van voordelen per provider

Vodafone: wanneer je zowel een Vodafone mobiel abonnement als Ziggo internet op hetzelfde adres hebt, profiteer je van aantrekkelijke extra’s. Zo krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Daarnaast ontvang je kosteloos een extra tv-pakket, zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en wordt je databundel automatisch verdubbeld. Zo haal je meer uit je abonnement zonder extra kosten.

wanneer je zowel een Vodafone mobiel abonnement als Ziggo internet op hetzelfde adres hebt, profiteer je van aantrekkelijke extra’s. Zo krijg je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Daarnaast ontvang je kosteloos een extra tv-pakket, zoals Ziggo Sport Totaal of SkyShowtime, en wordt je databundel automatisch verdubbeld. Zo haal je meer uit je abonnement zonder extra kosten. Odido: combineer je een mobiel abonnement van Odido met internet voor thuis, dan kun je tot 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Bovendien krijg je tot 5 euro korting per maand op je vaste internetabonnement. Als je meerdere Odido-abonnementen op één adres samenvoegt, krijg je ook nog eens dubbele data op je mobiele bundel. Zo wordt samenvoegen extra voordelig.

combineer je een mobiel abonnement van Odido met internet voor thuis, dan kun je tot 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Bovendien krijg je tot 5 euro korting per maand op je vaste internetabonnement. Als je meerdere Odido-abonnementen op één adres samenvoegt, krijg je ook nog eens dubbele data op je mobiele bundel. Zo wordt samenvoegen extra voordelig. KPN: ook bij KPN kun je tot 7,50 euro korting per maand ontvangen op je mobiele abonnement wanneer je deze combineert met internet voor thuis. Daarnaast kun je kiezen uit diverse extra’s, zoals gratis dubbele data, extra tv-zenders, onderling gratis bellen binnen het gezin of zelfs een gratis Netflix-abonnement. Zo krijg je meer mogelijkheden en voordeel door diensten te combineren.

iPhone 16e bij webwinkels: bespaar tot 287 euro

Bel en surf je veel en wil je een grotere bundel? Dan is het slim om de iPhone 16e samen met een abonnement af te sluiten bij een webshop als Belsimpel of Mobiel.nl. Door te kiezen voor een grotere bundel krijg je doorgaans meer korting op je toestel, zodat de toestelprijs flink omlaag kan gaan.

Een bijkomend voordeel: bij alle providers ontvang je nu tijdelijk drie maanden gratis Apple Music én Apple TV Plus bij het afsluiten van je nieuwe iPhone 16e met abonnement. Zo geniet je meteen van muziek en series op je nieuwe toestel, zonder extra kosten in de eerste maanden

Ben je op zoek naar een goede deal voor de iPhone 16e? Bij Belsimpel en Mobiel.nl kun je het toestel combineren met een abonnement van verschillende providers en zo flink besparen op de toestelprijs.

Odido, Vodafone of toch KPN?

KPN: heb je het liefste een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 432 euro bij Belsimpel, met een korting van 287 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

heb je het liefste een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op bij Belsimpel, met een korting van 287 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel. Vodafone: bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 448 euro , wat je een voordeel van 271 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo.

bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel , wat je een voordeel van 271 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 450 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16e en bespaar je maar liefst 269 euro op de adviesprijs. Maak je gebruik van Klantvoordeel? Dan profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel

Liever een kleiner abonnement? Bespaar nu tot 192 euro

Wil je liever een kleiner abonnement met 10GB data? Dat is uiteraard ook mogelijk. Op dit moment ben je het voordeligst uit bij Belsimpel wanneer je kiest voor een abonnement van Ben met 10GB data.

Je betaalt dan eenmalig 527 euro voor het toestel en het maandbedrag komt uit op slechts 9 euro. Hiermee bespaar je maar liefst 192 euro ten opzichte van de oorspronkelijke adviesprijs, waardoor je de iPhone 16e nu extra voordelig in huis haalt.

Dit wil je weten over de iPhone 16e

De iPhone 16e onderscheidt zich door zijn moderne design en sterke hardware. Het toestel beschikt over een helder 6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm met een resolutie van 2532 x 1170 pixels, een aluminium behuizing en is voorzien van Ceramic Shield aan de voorkant voor extra bescherming. Binnenin vind je de krachtige Apple A18-chip, 8GB werkgeheugen en heb je de keuze uit opslagopties van 128GB, 256GB of 512GB. Aan de zijkant zit de nieuwe actieknop waarmee je snel zelfgekozen taken uitvoert, en de iPhone 16e is water- en stofbestendig.

Qua camera’s biedt de iPhone 16e een flinke upgrade ten opzichte van z’n voorganger: een enkele 48-megapixel hoofdcamera, die nu ook nachtmodus ondersteunt, en een 12-megapixel selfiecamera. Er is Face ID om het toestel te ontgrendelen, en dankzij de A18-chip draait de iPhone 16e soepel op Apple Intelligence, de nieuwste AI-functies van Apple. Opladen gaat via de usb-c-poort en de batterij houdt het tot wel 26 uur uit bij het afspelen van video’s.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16e prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.