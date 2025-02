iPhone 16e heeft maar één camera – en hierom is dat goed nieuws (ADV)

De iPhone 16e is Apple’s nieuwste toevoeging aan de iPhone 16-serie. Deze heeft slechts één camera. Dat lijkt alsof je foto’s een stuk slechter zullen uitvallen, maar we vertellen je waarom dit eigenlijk juist heel goed nieuws is.

iPhone 16e: veel kwaliteit voor minder geld

Afgelopen september kwam Apple met de langverwachte iPhone 16-reeks. Voor wie dacht dat we nu weer een jaar moesten wachten, heeft het mis. Er is namelijk nu al een gloednieuwe iPhone te verkrijgen. Het gaat om de opvolger van de iPhone SE uit 2022. Dit keer heet-ie echter geen SE, maar sluit hij beter aan bij de iPhone 16-toestellen met de naam iPhone 16e.

Net als zijn voorganger beschikt de telefoon over slechts één camera. Het lijkt daardoor alsof je beter voor de iPhone 16 (Pro) kunt kiezen voor mooie kiekjes, maar niets is minder waar. Wij vertellen je waarom slechts één camera eigenlijk heel goed nieuws is.

Je bestelt de gehele iPhone 16-serie natuurlijk bij KPN. De iPhone 16e is per pre-order te bestellen. De eerste toestellen worden vanaf vrijdag 28 februari geleverd. Ruil je een telefoon in, dan ontvang je van KPN ook nog eens 200 euro extra inruilwaarde!

Maak schitterende foto’s van 48 megapixel

Sinds de iPhone 14 Pro is de hoofdcamera in staat om foto’s te maken met maximaal 48 megapixel. Voorheen was dit nog slechts 12 megapixel, zo ook bij de iPhone SE 2022. De gehele iPhone 15-reeks kreeg ook al de 48 megapixel-lens en ook de 16e is ermee uitgerust. Je mag daardoor dus gewoon scherpe foto’s verwachten van hoge kwaliteit.

Minder belichting is geen probleem

Die enkele sensor is groter dan de lens van de iPhone SE 2022. Dit betekent dat-ie meer licht door laat. Zelfs als je moet werken met wat minder licht, zal je kiekje goed uit de verf komen. Bovendien vind je in de Camera-app nu de Nachtmodus. De slimme software voert hiermee bewerkingen door, waardoor de foto er ook bij weinig licht goed uitziet.

Tot twee keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies

De andere modellen uit de iPhone 16-modellen gebruiken de andere lenzen onder andere om je onderwerp dichterbij te halen zonder kwaliteitsverlies. Dit kan de iPhone 16 Pro (Max) tot maar liefst vijf keer dankzij de tetraprisma-lens. De reguliere 16 (Plus) houdt het bij twee keer.

Als je je bedenkt dat de 16e dit – met slechts één lens – eveneens tot twee keer kan, lever je dus helemaal niet zo veel in op camerafuncties. De doorsnee iPhone-gebruiker gaat meestal niet verder dan twee keer optisch inzoomen. Is toch meer nodig? Geen probleem, want het is met de iPhone 16e ook nog altijd mogelijk om digitaal verder in te zoomen.

iPhone 16e heeft lagere prijs dan iPhone 16

Het produceren van één lens is simpelweg goedkoper dan meerdere lenzen en ook de afwezigheid van een aantal functies zorgt ervoor dat de iPhone goedkoper in de winkels ligt dan de rest van de iPhone 16-serie. De geavanceerdere camerafuncties zijn voor reguliere gebruikers helemaal niet nodig, dus de iPhone 16e is voor veel mensen meer dan voldoende.

Voor dit alles vraagt Apple namelijk een adviesprijs vanaf 719 euro. De uitgebreidere iPhone 16 kost met een adviesprijs vanaf 969 euro flink meer en voor de iPhone 16 Pro vraagt het bedrijf zelfs minstens 1229 euro.

In combinatie met een abonnement van KPN bespaar je op de aankoopprijs. Zo is de iPhone 16e voor 648 euro in huis te halen. Ga jij toch liever voor de reguliere iPhone 16? Dan betaal je bij KPN 816 euro.

Combivoordeel bij KPN

Heb je ook vast internet van KPN op je adres? Dan profiteer je van meer voordelen. De provider maakt gebruik van een puntensysteem. Die punten lever je vervolgens in voor leuke extra’s. Al vanaf twee abonnementen op je adres ontvang je tot 7,50 euro korting op je abonnement en een gratis streamingdienst, zoals Netflix of ESPN Compleet.