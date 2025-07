iPhone 16e goedkoper dan ooit: zo haal je hem in huis

Amazon Prime Days zijn begonnen! Tot en met 11 juli profiteer je van hoge kortingen op diverse producten, zoals de AirPod Pro 2 of de Apple AirTags. Toe aan een nieuwe smartphone? De iPhone 16e is nu ook nog eens goedkoper dan ooit.

iPhone 16e: tijdelijk goedkoper dan ooit

Amazon Prime Days zijn begonnen en dat betekent dat je tot en met vrijdag 11 juli kunt profiteren van hoge kortingen op talloze producten, waaronder diverse Apple-devices. Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone? Dan is dit hét moment om toe te slaan!

De iPhone 16e is namelijk nu extra scherp geprijsd. In plaats van de gebruikelijke adviesprijs van 719 euro betaal je tijdens de Prime Days slechts 592 euro voor dit toestel. Dat levert je een besparing op van maar liefst 127 euro ten opzichte van de normale verkoopprijs.

Alles wat je wilt weten over de iPhone 16e

Met de iPhone 16e heb je het nieuwste instapmodel van Apple in handen. Het toestel heeft een modern ontwerp dat sterk doet denken aan de iPhone 14. Het 6,1-inch Super Retina XDR OLED-scherm, Ceramic Shield-glas en een aluminium behuizing geven het toestel een premium uitstraling. De iPhone 16e is uitgerust met de krachtige A18-chip en 8GB werkgeheugen daardoor is hij niet alleen snel, maar heb je ook toegang tot alle Apple-intelligence functies. Ten opzichte van zijn voorganger is de batterij ook nog eens flink verbeterd, waardoor je langer gebruik gemaakt van het toestel zonder tussentijds opladen.

Op cameragebied heeft de iPhone 16e een enkele 48-megapixel hoofdcamera aan de achterzijde, waarmee je scherpe foto’s en 4K-video’s kunt maken. Aan de voorkant van het toestel vind je een 12-megapixel selfiecamera. Het toestel ondersteunt Face ID, heeft een handige Action-knop, is water- en stofdicht en beschikt over ondersteuning voor USB-C.

Meer Apple-aanbiedingen tijdens de Amazon Prime Days

Ben je niet op zoek naar een nieuwe smartphone zoals de iPhone 16e, maar juist naar een iPad of MacBook? Geen zorgen! Tijdens de Amazon Prime Days profiteer je namelijk ook op andere Apple-producten van forse kortingen. Hieronder vind je een overzicht van de beste deals van dit moment.