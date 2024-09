Winnen maar! Maak kans op de nieuwe iPhone 16

Naar verwachting komen volgende week eindelijk de nieuwste iPhone-modellen. Als je iPhoned al wat langer volgt, weet je wat dat betekent: een winactie! Lees hieronder hoe je kans maakt op de gloednieuwe iPhone 16.

Wij geven de nieuwe iPhone 16 weg!

Op 9 september heeft Apple weer een groot event gepland. We verwachten hier allerlei toffe apparaten te zien, waaronder de vier nieuwe iPhone 16-toestellen. Traditiegetrouw geven we er een weg. Dit jaar gaat het om de reguliere iPhone 16!

Wil jij ook zo snel mogelijk na de lancering pronken met de gloednieuwe iPhone 16? Meld je dan snel aan door het Google-formulier in te vullen. Alle details over de winactie vertellen we je hieronder.

iPhone 16 winnen? Zo doe je mee

De iPhone 16 brengt natuurlijk een aantal leuke verbeteringen met zich mee. Zo krijgen ook de reguliere modellen nu waarschijnlijk de actieknop. Wat die precies doet, stel je zelf in. Daarmee ontstaat een snelknop en met de Opdrachten-app zijn de mogelijkheden eindeloos. Verder krijgt de camera naar verluidt een verbeterde sensor en wordt het toestel uitgerust met een snellere processor.

Klinkt goed toch? Meedoen doe je door onderstaand Google-formulier in te vullen. Dat kan tot en met 10 september 2024. Uit de deelnemers die meedoen wordt één willekeurige gelukkige gekozen. We nemen zo snel mogelijk contact met diegene op.

Namens de hele iPhoned-redactie: heel veel succes! Natuurlijk houden we je in aanloop naar de officiële aankondiging op de hoogte van alle geruchten.

Verwachtingen voor de iPhone 16

Maar wat verwachten we nog meer van de iPhone 16? Het design zal grotendeels hetzelfde blijven, maar de camera’s worden waarschijnlijk niet meer diagonaal geplaatst op het camera-eiland. In plaats daarvan komen ze direct onder elkaar, zodat je ruimtelijke video’s op kunt nemen. Daarnaast worden schermranden wat dunner.

De nieuwe processor zal enorm krachtig zijn, want de nieuwe iPhones zitten vermoedelijk bomvol Apple Intelligence-functies. Het is de eigen kunstmatige intelligentie-techniek van het bedrijf, waardoor de iPhone 16 veel nieuwe toffe functies zal krijgen. Welke dat precies zijn, is dus nog even afwachten. Wil je meer weten over de verwachtingen van de nieuwe iPhones? Check dan de overzichtspagina’s van de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.