iPhone 16 (Pro) vs Samsung Galaxy S25 (Ultra): wat is de beste keuze?

Samsung introduceerde onlangs de nieuwe Galaxy S25-serie, dus het is tijd voor een vergelijking met de iPhone 16-serie. iPhoned zet de belangrijkste verschillen voor je onder elkaar!

iPhone 16 vs Samsung Galaxy S25: alles dat je wil weten

Samsung heeft onlangs de nieuwe Galaxy S25-serie gepresenteerd, dus dit is het ideale moment om deze toestellen te vergelijken met de iPhone 16-serie van Apple. Beide merken bieden krachtige telefoons met indrukwekkende functies.

In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen tussen de Galaxy S25-serie en de iPhone 16-serie voor je op een rij, zodat je eenvoudig kunt bepalen welke telefoon het beste bij je past. Of je nu op zoek bent naar betere prestaties, camera’s of batterijduur, wij helpen je met het maken van de juiste keuze.

Apple iPhone 16 vs Samsung Galaxy S25

De iPhone 16 en de Samsung Galaxy S25 zijn allebei krachtige smartphones, maar er zijn een paar verschillen. De iPhone 16 heeft een snelle A18-chip, die ervoor zorgt dat alles soepel werkt, van apps tot video’s. De camera van de iPhone 16 maakt scherpe foto’s met een resolutie van 48 megapixels en kan tot twee keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Het scherm is 6,1 inch groot, dat voor veel gebruikers een prettig formaat is. Het beeld is helder en scherp dankzij de oled-technologie. De batterij gaat lang mee en heeft een capaciteit van 3.800 mAh, dat genoeg is voor een hele dag gebruik. Volgens Apple kun je met de iPhone 16 tot 22 uur video’s afspelen. Helaas heeft het display van de iPhone 16 een verversingssnelheid van 60 Hz, bij de iPhone 16 Pro (Max) is dat 120 Hz.

Galaxy S25 en iPhone 16 leveren krachtige prestaties

De Samsung Galaxy S25 heeft een vergelijkbaar formaat met een 6,2-inch scherm, net iets groter dan de iPhone. Het scherm is kleurrijk en scherp door de Dynamic amoled-technologie. Waar het scherm van de iPhone 16 een verversingssnelheid heeft van 60 Hz, is dat bij de Samsung Galaxy S25 wél 120 Hz. Dat is een voordeel, want daarmee werken animaties bij de Galaxy S25 soepeler. De Snapdragon-chip in de Galaxy S25 is krachtig en zorgt ervoor dat je moeiteloos meerdere apps tegelijk kunt gebruiken.

De camera maakt ook mooie foto’s, met 50 megapixels en een zoomfunctie waarmee je tot drie keer dichterbij kunt komen. De batterij heeft een iets grotere capaciteit van 4.000 mAh, waarmee je volgens Samsung tot 29 uur video’s kunt afspelen. Dat is een groot verschil met de iPhone 16.

Specificatie iPhone 16 Samsung Galaxy S25 Chipset A18 Snapdragon 8 Elite Camera 48MP, 2x zoom 50MP, 3x zoom Schermgrootte 6,1 inch (60 Hz) 6,2 inch (120 Hz) Schermtype Super Retina (oled) Dynamic amoled Batterijcapaciteit 3.800 mAh (22 uur video’s afspelen) 4.000 mAh (29 uur video’s afspelen)

Keuze hangt voornamelijk af van voorkeur besturingssysteem

Wat betreft besturingssysteem draait de Galaxy S25 op Android 15 met de gebruiksvriendelijke One UI 7, terwijl de iPhone 16 gebruikmaakt van iOS 18. Beide systemen bieden slimme functies zoals Galaxy AI en Apple Intelligence, die de gebruikservaring verbeteren met behulp van kunstmatige intelligentie. Beide telefoons leveren uitstekende prestaties, en de keuze tussen de twee komt voornamelijk neer op je persoonlijke voorkeur voor Android of iOS. Dat is vaak afhankelijk van je gebruikswensen en vertrouwdheid met het besturingssysteem.

Waar te koop

De Samsung Galaxy S25 met 256GB aan opslagcapaciteit is momenteel het voordeligst wanneer je deze aanschaft in combinatie met een abonnement van Odido bij Belsimpel. Je betaalt aan toestelkosten dan nog slechts €444 in plaats van €959.

De iPhone 16 is momenteel het voordeligst bij Belsimpel in combinatie met een Odido-abonnement. Je betaalt dan slechts €595 aan toestelkosten in plaats van €969. Liever een losse iPhone 16 kopen? Die kost momenteel € 799,-

Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra

De iPhone 16 Pro Max en de Samsung Galaxy S25 Ultra zijn twee premium smartphones met indrukwekkende specificaties. Beide toestellen hebben een groot scherm van 6,9 inch, perfect om video’s te kijken, te gamen of door social media te scrollen. Een belangrijk voordeel van beide telefoons is de hoge verversingssnelheid van 120 Hz. Dit zorgt ervoor dat bewegingen op het scherm, zoals scrollen of het spelen van games, super vloeiend en comfortabel aanvoelen.

Bovendien leveren ze krachtige prestaties en een lange batterijduur, waardoor je de hele dag doorkomt zonder je zorgen te hoeven maken over tussentijds opladen. De iPhone 16 Pro Max gaat volgens Apple tot 33 uur mee als je video’s afspeelt. Bij de Samsung Galaxy S25 Ultra is dat net iets korter, dat toestel gaat tot 31 uur mee bij het kijken van video’s.

Grote verschillen in camera en schermtype

De grootste verschillen vind je in de camera’s en de schermtechnologie. De Samsung Galaxy S25 Ultra heeft een indrukwekkende 200-megapixelcamera, waarmee je extreem gedetailleerde foto’s kunt maken, terwijl de iPhone 16 Pro Max een 48-megapixelcamera heeft die eenvoudiger maar zeer scherp fotografeert.

Beide schermen zijn van hoge kwaliteit, maar de Samsung biedt levendige kleuren dankzij het Dynamic amoled-scherm, terwijl de iPhone een Super Retina oled-scherm heeft dat uitblinkt in helderheid en scherpte.

Specificatie iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra Chipset A18 Pro Snapdragon 8 Elite Camera 48MP, 5x zoom 200MP, 5x zoom Schermgrootte 6,9 inch (120 Hz) 6,9 inch (120 Hz) Schermtype Super Retina (OLED) Dynamic Amoled Batterijcapaciteit 4.685 mAh (tot 33 uur video’s afspelen) 5.000 mAh (tot 31 uur video’s afspelen)

S25 Ultra uitblinker in AI-mogelijkheden

Beide telefoons zijn uitgerust met Wi-Fi 7 en een usb-c-poort, maar de Galaxy S25 Ultra heeft extra AI-mogelijkheden en geavanceerde fotobewerkingstools. De keuze tussen deze toestellen hangt vooral af van je persoonlijke voorkeur: als je de voorkeur geeft aan een gebruiksvriendelijk besturingssysteem en een soepel integratie met andere Apple-producten, is de iPhone 16 Pro Max een goede keuze. Zo weet je zeker dat je telefoon probleemloos samenwerkt met alle andere Apple-apparaten.

Maar als je een betere camera, (meer) AI-opties en een grotere batterij belangrijker vindt, dan is de Galaxy S25 Ultra waarschijnlijk de betere optie. Apple Intelligence is voorlopig nog niet in het Nederlands beschikbaar, waardoor Samsung een voorsprong neemt op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat maakt de Samsung Galaxy S25 Ultra op dit moment een completer toestel.

Waar te koop

De Samsung Galaxy S25 Ultra met 512GB opslagcapaciteit heeft een adviesprijs van €1449. Bij aanschaf in combinatie met een Odido-abonnement via Belsimpel betaal je voor het toestel €813 in plaats van de adviesprijs. Dit betekent een besparing van maar liefst €636.

De iPhone 16 Pro Max scoor je nu het voordeligst bij Belsimpel in combinatie met een Odido-abonnement. De toestelkosten bedragen dan €1070 in plaats van €1479. Dat is een besparing van maar liefst €409. Liever een losse iPhone 16 Pro Max kopen? Die kost momenteel € 1.290,-

Apple iPhone 16 Plus vs Samsung Galaxy S25 Plus

De iPhone 16 Plus en de Samsung Galaxy S25 Plus bieden beide een 6,7-inch scherm, maar er zijn enkele belangrijke verschillen, vooral op het gebied van verversingssnelheid. De iPhone 16 Plus heeft een Super Retina oled-scherm, dat mooie kleuren en scherpe beelden biedt. De verversingssnelheid is 60 Hz, wat betekent dat bewegingen op het scherm minder vloeiend kunnen aanvoelen, vooral bij snel scrollen of gamen.

De Samsung Galaxy S25 Plus, daarentegen, heeft een Dynamic amoled-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Dit zorgt voor veel soepelere animaties en een betere gebruikerservaring. De Galaxy S25 Plus heeft dezelfde verversingssnelheid als de S25 Ultra, wat betekent dat je voor een lagere prijs nog steeds een uitstekende visuele ervaring krijgt.

Uitstekende camera’s in instapmodellen

De iPhone 16 Plus beschikt over een 48- en 12-megapixelcamera, waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt. De Samsung Galaxy S25 Plus heeft een 50 MP camera met 3x zoom, dat iets meer mogelijkheden biedt om verder in te zoomen zonder kwaliteitsverlies. Beide toestellen hebben krachtige camera’s, maar de S25 Plus biedt meer zoomcapaciteit. Wat de batterij betreft, hebben beide telefoons een lange levensduur, met de iPhone 16 Plus die een batterij van 4.800 mAh (tot 27 uur video’s afspelen) heeft en de Galaxy S25 Plus een batterij van 4.900 mAh (tot 30 uur video’s kijken).

Specificatie iPhone 16 Plus Samsung Galaxy S25 Plus Chipset A18 Snapdragon 8 Elite Camera 48MP, 2x zoom 50MP, 3x zoom Schermgrootte 6,7 inch 6,7 inch Schermtype Super Retina (oled) Dynamic amoled Batterijcapaciteit 4.800 mAh (tot 27 uur video’s afspelen) 4.900 mAh (tot 30 uur video’s afspelen)

Waar te koop

Voor de Samsung Galaxy S25 Plus betaal je bij Belsimpel in combinatie met een Odido-abonnement momenteel €766, een flinke korting ten opzichte van de adviesprijs. De Samsung Galaxy S25 Ultra met 512GB opslagcapaciteit heeft een adviesprijs van €1449. Door je abonnement te combineren met Odido bespaar je daardoor maar liefst €683.

Ben je op zoek naar de beste deal voor de iPhone 16 Plus in combinatie met een abonnement? De iPhone 16 Plus is nu het voordeligst verkrijgbaar bij Belsimpel in combinatie met een Odido-abonnement. Je betaalt dan €838 aan toestelkosten in plaats van €1119, wat een besparing van maar liefst €281 oplevert. Liever een losse iPhone 16 Plus aanschaffen? De huidige prijs bedraagt momenteel € 949,-

Onze conclusie: Galaxy S25 (Ultra) vs iPhone 16 (Pro)

De iPhone 16, Samsung Galaxy S25, iPhone 16 Plus en Galaxy S25 Plus leveren allemaal uitstekende prestaties, maar ze verschillen in bepaalde functies die van invloed kunnen zijn op jouw keuze. De iPhone 16 is ideaal voor gebruikers die houden van een compact formaat en een solide camera, maar de Galaxy S25 biedt met zijn 120 Hz-scherm een vloeiendere ervaring en de camera heeft meer zoommogelijkheden. iPhone 16 Plus vs Galaxy S25 Plus De iPhone 16 Plus en Galaxy S25 Plus zijn vergelijkbaar in grootte met een 6,7-inch scherm, maar de Galaxy S25 Plus biedt een hoger verversingssnelheid van 120 Hz. Dat zorgt voor een veel soepelere ervaring bij snel scrollen en gamen, in tegenstelling tot 60 Hz bij de iPhone 16 Plus. Beide toestellen bieden een lange batterijduur, met een kleine voorsprong voor de Galaxy S25 Plus, die 4.900 mAh heeft tegenover de 4.800 mAh van de iPhone 16 Plus. iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra Als het gaat om geavanceerde functies, bieden de iPhone 16 Pro Max en Galaxy S25 Ultra de meeste mogelijkheden, met grotere schermen en indrukwekkende camera’s. De Galaxy S25 Ultra biedt een 200 MP camera, terwijl de iPhone 16 Pro Max een 48 MP camera heeft. De Samsung Galaxy S25 Ultra beschikt over een Dynamic amoled-scherm met 120 Hz, terwijl de iPhone 16 Pro Max een Super Retina oled-scherm met dezelfde verversingssnelheid heeft. De keuze tussen deze telefoons hangt vooral af van je voorkeur voor besturingssysteem, maar ook van specifieke behoeften zoals camera-prestaties, verversingssnelheid en batterijduur. Of je nu kiest voor de iPhone 16-serie of de Galaxy S25-serie, beide merken leveren topkwaliteit en krachtige functies die geschikt zijn voor verschillende gebruiksbehoeften.