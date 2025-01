iPhone 16 (Pro) tijdelijk extra voordelig: bespaar tot 516 euro (ADV)

De Volop Voordeel Weken zijn weer terug bij Vodafone, en dat betekent extra voordeel op verschillende populaire toestellen. Zo kun je nu de iPhone 16 (Pro) met een mooie korting in huis halen. We vertellen je alles over de toestellen en de aanbieding

iPhone 16 (Pro) bij Vodafone: tot 516 euro korting

De iPhone 16 en iPhone 16 Pro zijn de nieuwste topmodellen van Apple, met uitstekende camera’s en de snelste technologie van dit moment. Het vernieuwde Dynamic Island vervangt de traditionele notch, wat zorgt voor een strakker en gebruiksvriendelijker scherm.

De iPhone 16 heeft een krachtige A16-chip en een indrukwekkend camera systeem, terwijl de iPhone 16 Pro beschikt over een 48 MP hoofdcamera voor scherpe foto’s, de krachtige A17-chip voor razendsnelle prestaties en een langere batterijduur. Beide modellen hebben een 6,7-inch Super Retina XDR-display voor een heldere en adembenemende weergave van je content.

Tijdens de Vodafone Volop Voordeel Weken kun je de iPhone 16 en iPhone 16 Pro met flinke korting kopen. Bespaar tot wel 516 euro op de iPhone 16 Pro en tot 486 euro op de iPhone 16. Deze actie loopt tot en met 2 februari 2025.

Dit wil je weten over de iPhone 16 (Pro)

De iPhone 16 en iPhone 16 Pro bieden beide de nieuwste technologie van Apple in een stijlvol en krachtig ontwerp. De iPhone 16 Pro is voorzien van een geavanceerde 48 MP hoofdcamera, waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt, zelfs bij weinig licht.

Met de krachtige A17-chip ervaar je razendsnelle prestaties, en de batterij gaat langer mee, zodat je de hele dag door kunt genieten van apps, games en andere content. Het 6,7-inch Super Retina XDR-display zorgt voor een heldere, gedetailleerde weergave, of je nu films kijkt, gamet of door foto’s scrolt.

De iPhone 16 biedt vergelijkbare uitstekende prestaties, met een focus op de essentiële functies die je dagelijks nodig hebt. Het toestel heeft een uitstekende camera en is uitgerust met de krachtige A16-chip, wat zorgt voor een soepele en snelle ervaring.

Met het 6,1-inch Super Retina XDR-display geniet je van adembenemende beeldkwaliteit, terwijl de batterij je de hele dag van energie voorziet. Beide toestellen bieden geavanceerde technologie, zodat je altijd kunt genieten van de beste prestaties die Apple te bieden heeft.

Zo haal je het toestel nu extra voordelig in huis

Wil je de iPhone 16 of iPhone 16 Pro met korting aanschaffen tijdens de Volop Voordeel Weken? Sluit dan een nieuw Vodafone-abonnement af en bespaar tot wel 506 euro op de iPhone 16 Pro of tot 486 euro op de iPhone 16.

De korting op de iPhone 16 Pro 1TB bestaat uit 251 euro op het toestel, 2,50 euro per maand korting op het Red Unlimited-abonnement en 7,50 euro per maand klantenkorting (totaal 180 euro). Daarnaast betaal je geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro.

Ga je liever voor de iPhone 16? Dat kan natuurlijk ook! Bij de iPhone 16 geldt een korting van 221 euro op het toestel, 2,50 euro per maand korting op het Red Unlimited-abonnement en 7,50 euro per maand klantenkorting (totaal 180 euro). Bovendien betaal je ook geen aansluitkosten van 25 euro.

Over de abonnementen van Vodafone

Vodafone biedt een breed scala aan abonnementen, waaronder de populaire Red-bundels. Je hebt de keuze uit drie verschillende opties. Het Red-abonnement biedt 20GB aan data, terwijl je met Red Unlimited onbeperkt kunt internetten. Kies je voor Red Together, dan krijg je 50GB aan data die je kunt delen met je gezinsleden.

Dit zijn de voordelen van Vodafone

Met een Vodafone-abonnement ben je altijd verzekerd van een betrouwbaar netwerk, zodat je nooit zonder bereik zit! Bij elk Red-abonnement maak je standaard gebruik van razendsnelle 5G-verbindingen.

Als je ook klant van Ziggo bent, profiteer je van extra voordelen: ontvang tot 7,50 euro korting per maand, dubbel zoveel GB’s in je databundel en meer! Ben je geen Ziggo-klant, maar wel 28 jaar of jonger? Ook dan kun je genieten van de 7,50 euro korting per maand.