iPhone 16 Pro (Max) razend populair: levertijden fors opgelopen

Ben je van plan de nieuwste iPhone aan te schaffen? Dan is het verstandig om snel in actie te komen. De iPhone 16 Pro (Max) blijkt super populair te zijn, en de vraag is zo groot dat de levertijden nu behoorlijk toenemen

iPhone 16 Pro (Max) levertijden

Op dinsdag 10 september onthulde Apple de langverwachte iPhone 16-modellen. De iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max werden officieel aangekondigd. Vanaf 13 september konden deze toestellen eindelijk gepre-orderd worden.

Als we kijken naar de levertijden op de Apple-website, blijken vooral de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max het populairst te zijn. Dit heeft als gevolg dat de levertijden voor deze modellen flink oplopen. Op dit moment ligt de levertijd van de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max al op meerdere weken.

Volgens de website van Apple wordt de iPhone 16 Pro (met 128GB) pas tussen 4 en 11 oktober geleverd. Als je de iPhone 16 Pro Max hebt besteld, moet je in ieder geval wachten tot 11 oktober. Ook voor de iPhone 16 en iPhone 16 Plus kan het soms wat langer duren voordat je je toestel ontvangt.

Hoe je het toestel zo snel mogelijk in handen krijgt

Als je je nieuwe iPhone 16 Pro (Max) zo snel mogelijk wilt ontvangen, zijn er een paar stappen die je kunt volgen. Vergelijk de levertijden van de verschillende kleuren, omdat sommige kleuren mogelijk minder populair zijn en daardoor sneller beschikbaar kunnen zijn. Vergeet niet dat je je toestel kunt beschermen met een hoesje, waardoor de kleur van het toestel minder zichtbaar is.

Bekijk ook de levertijd van modellen met meer of juist minder opslagcapaciteit. Soms is het model met 128GB populairder dan de variant met 512GB. Daarnaast kunnen de levertijden per winkel verschillen, dus het is verstandig om bij meerdere aanbieders de levertijden van de iPhone die je wilt te controleren. Zoek je een specifiek model in een bepaalde kleur? We updaten drie keer per week de actuele levertijden per model, kleur en opslagcapaciteit in ons uitgebreide levertijdenartikel.