iPhone 16 Pro (Max) nu te bestellen met extra veel voordeel (ADV)

We keken er lang naar uit en nu is het eindelijk zo ver: de iPhone 16-serie is er! Bestel bij Odido en ontvang extra veel voordeel dankzij de Haastmakers. We vertellen je alles over de actie.

Extra veel voordeel op iPhone 16-serie

Op 9 september presenteerde Apple dan eindelijk weer nieuwe apparaten en daar zaten de nieuwste iPhones bij! Het gaat om de instapper met de belangrijkste functies, de iPhone 16. Een maatje groter is de iPhone 16 Plus. Voor wie de beste en meest geavanceerde functies wil: de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max.

De toestellen zijn verbeterd ten opzichte van de voorgangers, beschikken over nieuwe knoppen en zitten bomvol kunstmatige intelligentie. Ze waren per 13 september al te bestellen, maar nu zijn ze dan écht leverbaar. De gloednieuwe iPhones haal je in huis bij Odido. Daar zijn momenteel de Haastmakers, waardoor je extra veel voordeel krijgt op je abonnement. We vertellen je alles over de iPhones.

iPhone 16 Pro (Max): uitgebreide krachtpatser

De iPhone 16 Pro en 16 Pro Max zijn de toppers van de reeks. Naast het formaat, zijn de iPhone 16 en 16 Pro vrijwel identiek. Je hebt de beschikking over een groter scherm dan bij zijn voorganger. Dat is namelijk gegroeid van 6,1 inch naar 6,3 inch bij de 16 Pro. De iPhone 16 Pro Max is zelfs de grootste iPhone ooit met zijn 6,9 inch. Daarop geniet je extra comfortabel van series of bekijk je jouw foto’s.

Die zijn namelijk ook om door een ringetje te halen. Beide toestellen zijn uitgerust met een verbeterde ultragroothoeklens, die maakt nu kiekjes met 48 megapixel. De iPhone 15 Pro Max had hem al, maar nu heeft de reguliere iPhone 16 Pro ook de periscooplens. Daarmee zoom je tot vijf keer optisch in en gaat er niets van de kwaliteit van je foto verloren.

Verder is er een nieuwe knop op de behuizing te vinden: een cameraregelaar. Deze activeert niet alleen de camera of schiet een kiekje, maar is op meerder manieren in te zetten. De knop zelf is namelijk aanraakgevoelig en ‘voelt’ of je de knop hard of zacht indrukt, of eroverheen veegt. Je opent zo snel de Camera-app, zoomt in en nog veel meer. Handig!

Onder de motorkap is de gloednieuwe A18 Pro-chip te vinden. Die is wederom een stuk krachtiger, zorgt ervoor dat gamen soepeler gaat, en is maar liefst 20 procent energiezuiniger. De iPhone 16 Pro (Max) is beschikbaar in zwart, wit, naturel en een nieuwe kleur: desert. De iPhone 16 Pro heeft een adviesprijs vanaf 1229 euro, maar haal je bij Odido in huis voor 1105 euro. Liever de grotere 16 Pro Max? Dan betaal je in plaats van 1479 euro, 1335,01 euro.

iPhone 16 (Plus): twee nieuwe knoppen voor de instapper

Dan de instapper van de reeks: de iPhone 16. Deze heeft niet één, maar twee nieuwe knoppen. De actieknop zat al op de iPhone 15 Pro en wat deze doet bepaal je zelf. Het wordt daardoor een soort snelknop. De apps die de knop ondersteunen is beperkt, maar in het rijtje staat wel Opdrachten. Daarmee worden de mogelijkheden toch eindeloos en zet je bijvoorbeeld ook je slimme lampen aan- of weer uit.

Daarnaast is de Camera control-button die we ook op de iPhone 16 Pro (Max) zien op de 16 (Plus) te vinden. Bovendien is de ultragroothoeklens verbeterd, waardoor je foto’s nog meer details bevatten. Liever dit alles op een groot scherm? Kies voor de iPhone 16 Plus, die een scherm van 6,7 inch heeft.

Apple gaf de iPhone 16 een adviesprijs vanaf 969 euro. Bestel je hem echter bij Odido, dan bespaar je flink op de toestelkosten en betaal je 879 euro. Kies je voor de iPhone 16 Plus? Die kost nu geen 1119 euro, maar 1005 euro.

Extra’s van Odido: gratis Apple One, HBO Max en meer

Kies bij je nieuwe iPhone 16 (Pro) voor onbeperkt data van Odido en het wordt helemaal leuk. Vanaf Unlimited Plus ontvang je 1 punt die je voor een extra inruilt en bij Unlimited Premium zijn dat er zelfs drie. De opties bestaan uit onder andere Viaplay, HBO Max en Videoland.

Ruil in één keer drie punten in en je krijgt Apple One. Daarmee vind je Apple’s diensten allemaal op één plek. Normaal kost dat 19,95 euro per maand, maar is dus met drie punten volledig gratis. Je maakt daarmee gebruik van Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en iCloud.

Geen onbeperkt internet nodig, maar wil je wel Apple One? Exclusief bij Odido krijg je de eerste drie maanden gratis.

Haastmakers: deals die je niet kan laten liggen

Bij Odido zijn momenteel ook nog eens de Haastmakers. Daardoor sluit je tot en met 8 oktober je nieuwe abonnement extra voordelig af. Je krijgt tot 4,50 euro korting op Unlimited data en 2,50 euro korting per maand bij 20GB. Ook betaal je geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro. Wees er dus snel bij!