Nieuwe iPhone 17 komt eraan: iPhone 16 Pro (Max) nu 512 euro in prijs gezakt

Houd je de prijzen van de iPhone 16 Pro (Max) goed in de gaten? Dan weet je dat dit hét moment is om een nieuw toestel te kopen. Door de mogelijke komst van nieuwe modellen raakt de voorraad van de iPhone 16 Pro (Max) namelijk steeds verder op.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro (Max) nu tijdelijk flink goedkoper

Apple zal naar verwachting volgende week nieuwe iPhones presenteren. Dat betekent dat de productie van de iPhone 16 Pro-modellen geleidelijk stopt en ze uit het assortiment verdwijnen. Je haalt daardoor beide modellen tijdelijk flink goedkoper in huis. We hebben de beste deals hieronder voor je verzameld.

iPhone 16 Pro: met maar liefst 512 euro korting

De iPhone 16 Pro is tijdelijk met een flinke korting verkrijgbaar. Deze high-end smartphone beschikt over de nieuwste Apple Intelligence-opties, waarmee je eenvoudig teksten aanpast, afbeeldingen verfijnt en je productiviteit verhoogt. Met een opslagcapaciteit tot 1TB heb je altijd genoeg ruimte voor foto’s, apps en bestanden. Of je nu fotografeert, werkt of gamet: de iPhone 16 Pro kan het moeiteloos aan.

Qua prijs is het toestel nu ook een stuk aantrekkelijker geprijsd. De adviesprijs van het 128GB-model ligt op 1229 euro, maar bij Bol schaf je hem al aan voor 999 euro.

Wil je nóg voordeliger uit zijn? Kies dan voor een abonnement, bijvoorbeeld van Odido bij Belsimpel, waar je de iPhone 16 Pro al voor 717 euro in huis kunt halen en zo meer dan 512 euro bespaart op de adviesprijs.



Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro via een provider: kortingen tot 281 euro

Als je de iPhone 16 Pro gaat kopen, is het interessant om dit te doen met een abonnement bij je provider, omdat je voordeel dan vaak flink kan oplopen. Bij Odido betaal je momenteel 948 euro voor het toestel en bij KPN komt de prijs uit op 960 euro. Let op: de iPhone 16 Pro is bij Vodafone niet meer op voorraad, waardoor je het toestel daar nu niet kunt bestellen. Dat maakt de deals bij Odido en KPN op dit moment extra interessant.



Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je al een internetabonnement thuis? Dan kan het slim zijn om ook je mobiele abonnement bij dezelfde provider te nemen. Je profiteert vaak van extra voordelen, zoals korting op je maandbedrag, extra data of exclusieve acties die alleen beschikbaar zijn voor klanten die internet en mobiel combineren bij één aanbieder.

Voorbeelden van voordelen per provider

KPN : hier loopt de korting op tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement. Bovendien kun je kiezen voor extra’s zoals een gratis Netflix-abonnement, dubbele data, gratis extra tv-zenders of onderling gratis bellen binnen het gezin;

: hier loopt de korting op tot 7,50 euro per maand op je mobiele abonnement. Bovendien kun je kiezen voor extra’s zoals een gratis Netflix-abonnement, dubbele data, gratis extra tv-zenders of onderling gratis bellen binnen het gezin; Odido: je kunt tot 7,50 euro per maand besparen op je mobiele abonnement. Daarnaast ontvang je tot 5 euro korting per maand op je vaste internetabonnement en krijg je dubbele data als je meerdere abonnementen combineert op één adres.

iPhone 16 Pro bij webwinkels: bespaar tot 512 euro

Bel en internet je vaak en heb je behoefte aan een grotere bundel? Dan is het slim om de iPhone 16 Pro direct te combineren met een abonnement via een webshop als Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter je bundel, hoe meer korting je krijgt op het toestel. En als extraatje: bij diverse providers profiteer je nu drie maanden gratis van Apple Music én Apple TV+.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 717 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro en bespaar je maar liefst 512 euro op de adviesprijs. Maak je gebruik van Klantvoordeel? Dan profiteer je van maximaal 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro en bespaar je maar liefst 512 euro op de adviesprijs. Maak je gebruik van Klantvoordeel? Dan profiteer je van maximaal 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je bundel; Vodafone: bij Mobiel.nl betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 816 euro , wat je een voordeel van 413 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo;

bij Mobiel.nl betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel , wat je een voordeel van 413 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je jouw abonnement combineert met internet of televisie van Ziggo; KPN: Liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 864 euro bij Mobiel.nl, met een korting van 365 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand wanneer je gebruik maakt van Combivoordeel.

Dit wil je weten over de iPhone 16 Pro

De iPhone 16 Pro valt op door zijn 6,3-inch Super Retina XDR OLED-scherm met een vloeiende verversingssnelheid van 120 Hz. Het toestel heeft een strak en licht titanium design en is verkrijgbaar in vier stijlvolle kleuren: zwart, wit, naturel en desert titanium. Dankzij de dunne schermranden oogt het toestel modern en elegant. Binnenin zorgt de krachtige A18 Pro-chip voor snelle prestaties én een zuiniger energieverbruik.



De iPhone 16 Pro introduceert een vernieuwde, aanraakgevoelige cameraknop waarmee je snel foto’s maakt en diverse functies bedient. Het camerasysteem bestaat uit drie lenzen: een 48MP hoofdcamera, een 48MP ultragroothoeklens en een 12MP telelens met 5x optische zoom. Dit maakt het onder andere mogelijk om te filmen in 4K Dolby Vision met 120 fps, inclusief slow motion. Meer weten over het toestel? Lees dan zeker onze uitgebreide review.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 Pro prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker hieronder! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.

iPhone 16 Pro Max: nu 436 euro goedkoper

De iPhone 16 Pro Max heeft een robuuste, lichtgewicht titanium behuizing die het toestel extra sterk maakt en tegelijk een luxe uitstraling geeft. Het grote 6,9-inch Super Retina XDR OLED-scherm levert scherpe beelden met heldere kleuren, waardoor foto’s, video’s en games tot leven komen. Dankzij de krachtige batterij gaat de iPhone 16 Pro Max een hele dag mee, zelfs bij intensief gebruik zoals streamen, gamen of videobellen.

Een opvallende nieuwe functie is de ondersteuning voor Apple Intelligence, die helpt bij het verbeteren van teksten, optimaliseren van foto’s en het efficiënter werken. Hierdoor is de iPhone 16 Pro Max niet alleen krachtig, maar ook slim en gebruiksvriendelijk. Het toestel is verkrijgbaar met een ruime opslagcapaciteit tot maar liefst 1 TB, zodat je zorgeloos al je foto’s, video’s, apps en documenten kunt bewaren.

De iPhone 16 Pro Max is als los toestel inmiddels flink goedkoper dan de oorspronkelijke adviesprijs van 1479 euro. Zo is het toestel bij Bol al te koop voor 1189 euro, dat is een besparing van maar liefst 290 euro op de adviesprijs.

Wil je nog meer voordeel? Dan is het slim om de iPhone 16 Pro Max samen met een abonnement te kopen. Bij Odido via Belsimpel betaal je nu slechts 1043 euro voor het toestel, wat je maar liefst 436 euro scheelt ten opzichte van de adviesprijs.

iPhone 16 Pro Max via een provider: kortingen tot 234 euro

Wil je de nieuwe iPhone 16 Pro Max voordelig aanschaffen? Dan is het slim om het toestel direct met een abonnement bij je provider af te sluiten. Waar je bij KPN voor het losse toestel 1248 euro betaalt, biedt Odido de iPhone 16 Pro Max nu aan voor 1245 euro, waardoor je flink bespaart ten opzichte van de adviesprijs. Let op: bij Vodafone is de iPhone 16 Pro Max inmiddels niet meer op voorraad, waardoor je daar het toestel niet kunt bestellen.



Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je al internet thuis? Dan is het slim je mobiel abonnement bij dezelfde provider af te sluiten. Zo profiteer je vaak van extra korting, meer data of exclusieve acties voor klanten die internet en mobiel combineren.

Odido: tot 7,50 euro korting op mobiel, 5 euro korting op vast internet en dubbele data bij gecombineerde abonnementen op één adres.

tot 7,50 euro korting op mobiel, 5 euro korting op vast internet en dubbele data bij gecombineerde abonnementen op één adres. KPN: tot 7,50 euro korting per maand op mobiel, plus extra’s zoals gratis Netflix, dubbele data, extra tv-zenders of gratis bellen binnen het gezin.

iPhone 16 Pro Max bij webwinkels: bespaar tot 436 euro

Heb je veel belminuten en data nodig en zoek je een ruime bundel? Dan is het verstandig om de iPhone 16 Pro Max met een abonnement te bestellen via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter het abonnement dat je kiest, hoe hoger de korting op je nieuwe toestel.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 1043 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro Max en bespaar je maar liefst 436 euro op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra mb’s in je bundel als je gebruik maakt van Klantvoordeel.

kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 1043 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro Max en bespaar je maar liefst op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra mb’s in je bundel als je gebruik maakt van Klantvoordeel. Vodafone: bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 1045 euro, wat je een voordeel van 434 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je gebruik maakt van Klantvoordeel;

bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 1045 euro, wat je een voordeel van oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je gebruik maakt van Klantvoordeel; KPN: Liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 1080 euro bij Belsimpel, met een korting van 399 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand in combinatie met Combivoordeel.

Alles over de iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro Max is het nieuwste high-end model van Apple en biedt alles wat je verwacht van een premium smartphone. Het grote 6,9-inch Super Retina XDR OLED-scherm levert scherpe, heldere beelden die perfect zijn voor het kijken van video’s, foto’s en het spelen van games. De behuizing is gemaakt van lichtgewicht, sterk titanium, wat het toestel een luxe uitstraling geeft en zorgt dat hij prettig in de hand ligt. Dankzij de krachtige A18 Pro-processor werkt de iPhone soepel en snel, zelfs bij multitasken, intensief gamen of het bewerken van foto’s.

De iPhone 16 Pro Max blinkt uit in fotografie dankzij de 48-megapixel hoofdcamera, die scherpe en gedetailleerde foto’s maakt. Met de verbeterde zoomfunctie en nachtmodus schiet je ook in het donker prachtige, heldere beelden. De batterij gaat moeiteloos een hele dag mee, zelfs bij intensief gebruik. Daarnaast biedt de opslagcapaciteit van maximaal 1 TB ruim voldoende ruimte voor al je foto’s, video’s en apps.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 Pro Max prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.