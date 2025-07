iPhone 16 Pro Max flink in prijs gedaald: zo haal je hem in huis

Op zoek naar het allerbeste wat Apple te bieden heeft? De iPhone 16 Pro Max is dan de perfecte optie voor jou. Hoewel het toestel aan de prijzige kant is, is de prijs inmiddels fors gezakt. iPhoned laat zien hoe je het toestel goedkoper in huis haalt.

iPhone 16 Pro Max: tijdelijk 473 euro goedkoper

De iPhone 16 Pro Max is ontworpen met een duurzame titanium behuizing die niet alleen stevig is, maar het toestel ook een luxe uitstraling geeft. Het grote 6,9-inch Super Retina XDR-scherm zorgt voor een scherpe en heldere beeldweergave. Daardoor komen video’s, foto’s en games tot leven met indrukwekkende details en levendige kleuren. Dankzij de krachtige batterij hoef je je geen zorgen te maken over tussentijds opladen; deze houdt het moeiteloos een hele dag vol, zelfs wanneer je de telefoon intensief gebruikt voor bijvoorbeeld streaming, gamen of videobellen.

Een opvallende nieuwe toevoeging is de ondersteuning voor slimme AI-functies via Apple Intelligence. Deze technologie helpt je op meerdere manieren, zoals het verbeteren van teksten, het optimaliseren van beelden en het verhogen van je productiviteit. De iPhone 16 Pro Max is niet alleen een krachtig toestel, maar ook een slimme assistent in je dagelijkse werkzaamheden en creatieve projecten.

Op het gebied van opslag biedt het toestel veel ruimte, met opties tot wel 1 terabyte. Zo kun je zonder zorgen je foto’s, video’s, apps en documenten opslaan.

Momenteel is de iPhone 16 Pro Max als los toestel flink goedkoper geworden dan de oorspronkelijke adviesprijs van 1479 euro. Zo kun je bijvoorbeeld bij Bol het toestel al in huis halen voor 1208 euro, wat een flinke besparing is.

Wil je echter nog meer besparen, dan is het aan te raden om het toestel in combinatie met een abonnement aan te schaffen. Met een abonnement van Odido via Belsimpel, betaal je voor het toestel nu slechts 1006 euro. Dit betekent een flinke korting van 473 euro ten opzichte van de adviesprijs.

iPhone 16 Pro Max via een provider: kortingen tot 234 euro

Wil je flink besparen op de iPhone 16 Pro Max? Combineer het toestel dan met een abonnement bij de provider waar je al klant bent. Bij KPN betaal je momenteel 1248 euro voor de iPhone 16 Pro Max. Ook bij Vodafone komt het toestel momenteel op 1248 euro uit. Kies je voor Odido, dan profiteer je van de laagste prijs met 1245,01 euro voor het toestel. Je betaalt daardoor flink minder dan de adviesprijs van 1479 euro.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Als je thuis al internet hebt via een provider, kan het slim zijn om ook je mobiele abonnement bij deze aanbieder af te sluiten. Op die manier profiteer je vaak van extra voordelen, zoals korting op je maandelijkse kosten, extra data of exclusieve acties die alleen gelden als je zowel internet als mobiel bij dezelfde provider afneemt.

Bij Odido, KPN en Vodafone levert dit interessante besparingen op: zo kun je tot wel 7,50 euro per maand korting krijgen op je mobiele abonnement. Daarnaast bieden de providers unieke extra’s. Zo krijg je bij KPN met Combivoordeel een gratis Netflix-abonnement, bij Odido tot 5 euro korting per maand op je vaste internet, en bij Vodafone in combinatie met Ziggo een gratis extra tv-pakket.

iPhone 16 Pro Max bij webwinkels: bespaar tot 473 euro

Heb je behoefte aan veel belminuten en data, en ben je op zoek naar een ruime bundel? Dan is het interessant om de iPhone 16 Pro Max samen met een abonnement te bestellen bij webshops als Belsimpel of Mobiel.nl. Hoe groter het gekozen abonnement, hoe meer korting je krijgt op het toestel.

Daarnaast profiteer je bij alle providers nu tijdelijk van een leuke extra: je ontvangt drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+ bij je bundel.

Ben je op zoek naar een scherpe aanbieding voor de iPhone 16 Pro Max? Bij webwinkels als Belsimpel en Mobiel.nl kun je het toestel voordelig aanschaffen door het te combineren met een abonnement van diverse providers. Op die manier profiteer je van aantrekkelijke kortingen op de toestelkosten.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 1006 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro Max en bespaar je maar liefst 473 euro op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra mb’s in je bundel als je gebruik maakt van Klantvoordeel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan betaal je 1006 euro bij Belsimpel voor de iPhone 16 Pro Max en bespaar je maar liefst op de adviesprijs. Daarnaast profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand en extra mb’s in je bundel als je gebruik maakt van Klantvoordeel; Vodafone: bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 1015 euro, wat je een voordeel van 464 euro oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je gebruik maakt van Klantvoordeel;

bij Belsimpel betaal je in combinatie met een Vodafone-abonnement voor het toestel 1015 euro, wat je een voordeel van oplevert. En ook hier geldt tot 7,50 euro maandelijkse korting en extra mb’s per maand wanneer je gebruik maakt van Klantvoordeel; KPN: Liever een KPN-abonnement? Dan ligt de toestelprijs op 1056 euro bij Belsimpel, met een korting van 423 euro op de adviesprijs én ook hier ontvang je tot 7,50 euro korting per maand in combinatie met Combivoordeel.

Alles over de iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro Max is Apple’s nieuwste vlaggenschip en beschikt over alle functies die je van een high-end smartphone mag verwachten. Het grote 6,9-inch Super Retina XDR-scherm toont beelden extreem scherp en helder, perfect voor het kijken van video’s, bekijken van foto’s en gamen. De behuizing is gemaakt van stevig maar licht titanium, wat zorgt voor een premium gevoel én een comfortabele grip. Dankzij de krachtige A18 Pro-chip werkt het toestel vlot en krachtig, of je nu meerdere apps tegelijkertijd gebruikt, games speelt of foto’s bewerkt.

Ook op het gebied van fotografie presteert de iPhone 16 Pro Max uitstekend. De 48-megapixel hoofdcamera levert haarscherpe beelden, terwijl de geoptimaliseerde zoomfunctie en nachtmodus ervoor zorgen dat je elk moment helder en gedetailleerd vastlegt. De batterij houdt het moeiteloos een hele dag vol, en met opslagcapaciteiten tot wel 1 TB heb je meer dan genoeg ruimte voor al je foto’s, video’s en apps.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Ben je benieuwd of deze iPhone 16 Pro Max prijzen nog actueel zijn of wil je zeker weten dat je de beste deal scoort? Check dan snel onze prijsvergelijker! Met de handige filters geef je gemakkelijk je voorkeuren aan, waarna de laagste prijs automatisch bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.