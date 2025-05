iPhone 16 Pro (Max) tijdelijk flink in prijs gezakt: voor minder dan 675 euro

Toe aan een nieuwe iPhone? Dan is dit hét moment om te upgraden. De iPhone 16 Pro (Max) is nu flink in prijs gezakt. iPhoned zet de scherpste aanbiedingen voor je onder elkaar.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tijdelijk flinke kortingen: tot 559 euro op de iPhone 16 Pro

Is je abonnement aan vernieuwing toe en wil je een nieuw toestel? Dan heb je geluk! Dankzij de Vakantiegelddeals bij Belsimpel én de Slimme Keuze Weken bij Mobiel.nl zijn de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max nu flink in prijs verlaagd.

Deze kortingsacties zorgen ervoor dat je deze supersnelle iPhones met flinke korting in huis kunt halen. iPhoned heeft de beste deals hieronder voor je verzameld, zodat jij snel en eenvoudig de voordeligste keuze maakt.

iPhone 16 Pro: nu met maar liefst 559 euro korting

Ben je op zoek naar een krachtige en stijlvolle smartphone? Dan is de iPhone 16 Pro iets voor jou. Met zijn 6,3-inch Super Retina XDR-scherm, razendsnelle A18 Pro-chip en sterke titanium behuizing ben je klaar voor elke uitdaging. De smartphone gaat op een volledige accu tot wel 27 uur mee zonder tussentijds opladen.

Fotografeer je graag? Dan zit je goed met de 48-megapixel hoofdcamera en 5x optische zoom, perfect voor heldere beelden, ook bij weinig licht. Of je nu veel reist, content maakt of gewoon kwaliteit zoekt: dit toestel stelt zeker niet teleur.

Tijdens de Vakantiegelddeals is de iPhone 16 Pro extra voordelig geprijsd bij Belsimpel. In combinatie met een Odido-abonnement bespaar je tot 559 euro op de adviesprijs. Zo betaal je slechts 670 euro voor dit high-end toestel met een onbeperkt abonnement.

iPhone 16 Pro via eigen provider: kortingen tot 293 euro

Wil je de iPhone 16 Pro liever bestellen via je eigen provider? Geen probleem! Op dit moment scoor je de grootste korting bij Odido, waar je het toestel al voor 936 euro kunt aanschaffen. Ook bij Vodafone ben je voordelig uit: daar betaal je 960 euro. Kies je voor KPN, dan komt de prijs uit op 1008 euro. Zo heb je keuze genoeg én profiteer je van scherpe deals bij jouw favoriete provider.

Nog meer voordeel met Combivoordeel

Heb je al thuisinternet? Overweeg dan zeker eens om dit te combineren met je mobiele abonnement. Door beide diensten bij dezelfde provider af te nemen, profiteer je van aantrekkelijke voordelen zoals kortingen, extra data of exclusieve acties.

iPhone 16 Pro Max: nu met maar liefst 531 euro korting

Op zoek naar het beste wat Apple te bieden heeft? De iPhone 16 Pro Max is een absolute krachtpatser. Met het flinke 6,9-inch Super Retina XDR-display geniet je van de beste kwaliteit video’s. Onder de motorkap zit de supersnelle en efficiënte A18 Pro-chip, en het lichte titanium frame geeft het toestel een luxe uitstraling. Dankzij het Dynamic Island schakel je moeiteloos tussen apps en meldingen.

Ook op cameragebied stelt deze iPhone niet teleur. De 48 MP hoofdcamera in combinatie met de tetraprismalens zorgt voor indrukwekkende zoommogelijkheden. Zelfs bij weinig licht leg je elk detail haarscherp vast, of je nu foto’s maakt van dichtbij of van veraf.

Normaal kost de iPhone 16 Pro Max 1479 euro, maar tijdens de Vakantiegelddeals pak je flink voordeel bij Belsimpel. Combineer je het toestel met een Vodafone-abonnement, dan daalt de prijs tot 918 euro, een besparing van maar liefst 531 euro. En ook als je geen onbeperkt abonnement nodig hebt, profiteer je van flinke kortingen op kleinere bundels.

iPhone 16 Pro Max via eigen provider: kortingen tot 225 euro

Liever de iPhone 16 Pro Max bestellen via je eigen provider? Dat kan natuurlijk. De voordeligste deal vind je momenteel bij Vodafone, waar je het toestel al voor 1224 euro in huis haalt. Ook Odido biedt een scherpe prijs van 1245 euro. Gaat je voorkeur uit naar KPN, dan betaal je 1248 euro. Waar je ook voor kiest: je profiteert van flinke kortingen.

Nog meer voordeel met Combinatievoordeel

Kun je het mobiele abonnement combineren met je thuisinternet? Doe het dan zeker! Het combineren van beide diensten bij dezelfde provider levert vaak mooie voordelen op, zoals exclusieve kortingen, extra data of speciale aanbiedingen. Het is zeker de moeite waard om hier gebruik van te maken!

Niet gevonden wat je zocht?

Twijfel je of de deals nog actueel zijn of wil je er zeker van zijn dat je de scherpste prijs hebt? Maak dan gebruik van onze prijsvergelijker! Met handige filters geef je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de voordeligste optie direct bovenaan verschijnt. Zo bespaar je tijd én geld.